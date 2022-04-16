Потеря слуха является довольно распространенной проблемой, которая с каждым днем принимает все более угрожающие масштабы. По оценкам ВОЗ, более 700 миллионов человек, или около 10 процентов населения планеты, страдают от различных нарушений слуха.
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Совсем недавно некоторые источники утверждали, что побочным эффектом вакцинации против COVID-19 является нейросенсорная тугоухость, однако результаты проведенных исследований показали, что между этими явлениями нет никакой закономерности.
И вот теперь компания Frequency Therapeutics, созданная Массачусетским технологическим институтом, предложила новый метод лечения этой патологии. Цель биотехнологической компании - обратить вспять потерю слуха с помощью регенеративной терапии, направленной на стимуляцию роста волосковых клеток.
Волосковые клетки - это сенсорные рецепторы, которые позволяют нам слышать, и они могут разрушаться из-за акустических травм или воздействия ототоксинов. Более того, подобно нейронам головного мозга они практически не способны к восстановлению. Таким образом, возможность стимулировать рост рецепторов слуховой системы делает этот метод лечения крайне перспективным.
Еще одной инновационной особенностью этого метода является то, что он не зависит от внешних устройств, таких как слуховые аппараты или имплантаты, а основан на препарате, который вводится во внутреннее ухо пациента, и заставляет клетки-предшественники выращивать новые слуховые рецепторы.
Клинические исследования с участием более 200 пациентов
Клинические исследования, проведенные компанией, включали испытания с привлечением более двухсот пациентов, которые прошли новый курс терапии и продемонстрировали существенные улучшения. В настоящее время компания проводит вторую фазу клинических испытаний с участием 124 человек, а более подробные результаты первой фазы ожидаются в начале следующего года.
Предварительные эксперименты уже доказали эффективность лечения, поскольку оно способствовало "значительному улучшению качества звучания воспринимаемого сигнала, к способности хорошо усваивать речь в шумных условиях, а также к возможности слушать музыкальные произведения и получать эстетическое наслаждение".
"Восприятие и понимание речи является целью и потребностью номер один, для наших пациентов", - сказал Крис Лус, соучредитель и генеральный директор компании Frequency Therapeutics.
Что такое регенеративная медицина и как она работает?
Регенеративная медицина направлена на лечение, основанное на культивировании, конструировании или замене поврежденных клеток, органов или тканей путем стимулирования восстановительных механизмов организма человека. Как правило, в этом направлении используется терапия стволовыми клетками, тканевая инженерия и искусственные органы.
Для лечения тугоухости, от которой страдает значительное число людей, необходимо найти более простой и действенный способ. Однако время покажет, удастся ли с помощью нового метода лечения, разработанного компанией Frequency Therapeutics, обратить вспять это распространенное заболевание с помощью регенеративной медицины.
Источники: World Health Organization, Massachusetts Institute of Technology (MIT)
(https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/deafness-and-hearing-loss)
(https://news.mit.edu/2022/frequency-therapeutics-hearing-regeneration-0329)