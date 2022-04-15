И она может сбить приближающуюся ракету всего за $3,50.

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Спустя почти год после конфликта в секторе Газа в мае прошлого года Министерство обороны Израиля провело испытания новой лазерной системы противоракетной обороны под названием Iron Beam ("Железный луч"). Об этом сообщает издание AP News c ссылкой на источник.

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Железный луч в действии. Министерство обороны Израиля/Twitter

Во время конфликта в прошлом году израильские войска использовали систему "Железный купол" для защиты своей территории от внешних воздушных угроз. С заявленной 90 процентной точностью, система противовоздушной обороны не только блокировала воздушные угрозы, но и вдохновила американских военных на покупку таких систем, а Южную Корею - на разработку собственной системы противоракетной обороны.

Железный купол: Слишком высокая стоимость развертывания

Помимо своих уникальных возможностей, система "Железный купол" довольно дорогое удовольствие. Как заявил премьер-министр Израиля Нафтали Беннет в интервью средствам массовой информации, ракета, запущенная противником страны, стоит несколько сотен долларов, в то время как защита Израиля с помощью "Железного купола" обходится стране в десятки тысяч долларов.

Глобальный прорыв в системе лазерного перехвата: Впервые в мире Министерство обороны Израиля и Raphael перехватили ракеты, шрапнель, противотанковые снаряды и беспилотники с помощью лазерной системы. Впервые была реальная возможность использования энергетического оружия. Ожидается, что в течение года или около того система поступит в серийное производство. Israel Ministry of Defense

В связи с этим министерство обороны Израиля решило переключиться на лазерную систему перехвата, которая не менее эффективна, но стоит всего несколько долларов. Беннет обозначил цену каждого удара в 3,50 доллара США. Именно этим же аргументом руководствуются американские военные, разрабатывая собственное оружие направленной энергии для противодействия воздушным угрозам.

IMOD's DDR&D и Rafael успешно завершили новаторские испытания мощной лазерной системы перехвата против угроз с крутой траектории. Демонстратор успешно перехватил БПЛА, минометы, ракеты и противотанковые ракеты в нескольких возможных сценариях. Israel Ministry of Defense

Хотя подробная информация о характеристиках Iron Beam пока не разглашается - испытания системы на полигоне продемонстрировали ее высокую эффективность против широкого спектра воздушных угроз.

Как сообщает AP News, испытания были проведены в прошлом месяце в пустыне Негев, и ожидается, что система поступит на вооружение в течение года. Как заявили представители военного ведомства, - "После завершения испытаний система будет развёрнута на суше, море и в воздухе".

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Источники:AP News, Twitter.

https://apnews.com/article/technology-business-naftali-bennett-israel-middle-east-946f3744cfb6afd59a6ce1b053999ae1

https://twitter.com/Doron_Kadosh/status/1514589686521544705

https://twitter.com/Israel_MOD/status/1514589295335469070