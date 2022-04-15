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Жизнь в metaverse: Стартап Somnium Space планирует сделать людей полностью цифровыми
Ваш аватар будет общаться, двигаться и вести себя точно так же, как вы, даже после того, как вас не станет.
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Если вы чувствуете себя ограниченным в возможностях работы, игр и развлечений, которые до сих пор предлагали метаверсивные компании, то эта разработка может быть полезной для вас. Компания Somnium Space, одна из многих других метавселенных, предлагает опцию "Живи вечно", которую вы можете активировать, когда пожелаете. Об этом сообщает издание Vice c ссылкой на источник.

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Человек смотрит на свой аватар в метавселенной. Mikkel William/ iStock

На первый взгляд, Somnium Space ничем не отличается от других метавселенных. Она позволяет играть в игры, предлагает участки земли, которые можно купить, позволяет торговать криптовалютами, работать в гарнитуре виртуальной реальности или даже на компьютере. Вы можете покупать и выставлять свои неиграбельные токены (NFT) и проводить тематические вечеринки,  не вставая с дивана.

Как жить в метавселенной вечно?

Артур Сычов, основатель Somnium Space, рассказал Vice, что для того, чтобы навсегда поселиться в метавселенной, необходимо дать платформе разрешение на запись разговоров и движений, чтобы впоследствии использовать их для воссоздания личности человека.

Члены семьи, друзья и коллеги смогут впоследствии вернуться в метавселенную и пообщаться с человеком - уже после того, как он покинет реальный мир. В интервью Vice Сычов заявил, что "количество данных, которые могут быть собраны в метавселенной о человеке, примерно в 200 - 300 раз больше, чем информация, получаемая сегодня с мобильного телефона".

Технология виртуальной реальности будет собирать информацию о том, как двигаются ваши пальцы, рот, глаза и все тело, и быстро идентифицировать вас "гораздо точнее, чем по отпечаткам пальцев".

Если вдруг вам покажется, что всё это вы уже где то слышали, так это потому, что компания Microsoft планирует предложить нечто подобное и даже подала патентную заявку в начале этого года.

Платить, чтобы жить вечно

В отличие от "бесплатной модели", которую технологические компании часто применяли в прошлом и продолжают применять сегодня, за услугу "Live Forever" Somnium Space собирается взимать плату. Дело даже не в том, что компания предлагает "услуги премиум-класса, а просто потому, что она не собирается с первой минуты собирать данные на всех и каждого".

В отличие от Facebook, который продает данные рекламодателям, Somnium Space не планирует предоставлять информацию третьим лицам. Как только пользователь произведет оплату и даст согласие платформе начать сбор данных, Somnium Space будет использовать их только для одной цели - создания вашего бессмертного аватара.

Сычов также отметил, что в будущем пользователи могут просто запросить удаление данных, если вдруг передумают, так как компания верит в децентрализованный мир. Кроме того, пользователи смогут сами решать, когда они предоставят платформе доступ к своим данным, что позволит им максимально контролировать ситуацию.

В компании рассчитывают, что бессмертные аватары будут доступны пользователям уже в следующем году.

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Источники: Vice https://www.vice.com/en/article/pkp47y/metaverse-company-to-offer-immortality-through-live-forever-mode

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#искусственный интеллект #метавселенная #жить вечно #жить вечно в метавселенной #цифровой мир
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