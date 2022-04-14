Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
amv212 За пост начислено вознаграждение
Science Advances: Первые микробы появились через 300 миллионов лет после возникновения Земли
Полученные данные возможно помогут нам найти жизнь на других планетах.
анонсы и реклама
3050 уже дешевле 50 тр в Ситилинке
RTX 3070 почти за 100 тр в Ситилинке
-250000р на RTX 3080 Ti в Ситилинке
3070 подешевела в 2.5 раза - смотри цену

Группа ученых считает, что некоторые из самых древних окаменелостей, найденных на Земле, содержат признаки самой ранней жизни нашей планеты. Об этом сообщает London's Global University c ссылкой на источник.

реклама

Согласно результатам анализа, возраст древних окаменелостей составляет от 3,75 до 4,2 миллиарда лет. Ученые считают, что их образцы могут иметь биологическое происхождение, что полностью изменит наше представление об эволюции жизни на Земле.

Обнаружены самые старые окаменелости. UCL

 

В докладе, опубликованном в научном издании Science Advances, исследователи из University College London подробно описывают анализ образцов окаменелостей, найденных ими на месте раскопок в северном Квебеке (Канада).

Если это действительно ископаемые микроорганизмы, то это событие перепишет хронологию зарождения микробной жизни на Земле, что означает, что она возникла на 300 миллионов лет раньше, чем считалось до этого. Таким образом, самые ранние из известных организмов, лишь немного моложе самой Земли. Это открытие имеет потенциально огромные значения для нашего понимания эволюции жизни на Земле, а также для поиска внеземной жизни.

Эти ископаемые образцы были собраны в 2008 году доцентом Калифорнийского университета Домиником Папино. В 2017 году в своей статье в журнале Nature Папино и его коллеги утверждали, что нити и трубки, сохранившиеся в окаменелостях, являются признаком биологических процессов. Это вызвало бурные дебаты в научном сообществе, причем недоброжелатели утверждали, что такие же филаменты могли сформироваться в процессе геологического воздействия.

Разнообразие микробной экосистемы на первобытной Земле

После публикации статьи в 2017 году, чтобы обосновать свою точку зрения, Папино и его коллеги продолжили работу над дальнейшими исследованиями. В своей новой работе они представили данные, которые, как они утверждают, могут показать "разнообразие микробной экосистемы на первобытной Земле, которая может быть характерна и для других планетарных тел, включая Марс".

Исследователи не только утверждают, что у них есть дополнительные доказательства их собственной теории, но и уверены, что новые результаты опровергают утверждения о том, что формы, найденные в ископаемых образцах, были созданы в результате геологических процессов. Они применили новые методы и изучили более крупный образец, включающий структуру, похожую на стебель, природу которой трудно объяснить без существования живых организмов. По словам ученых, их новое исследование наводит на мысль о том, что микробы, питающиеся железом, (подобные тем, которые сегодня живут в экосистемах гипотермальных жерл), могли сформировать структуры в найденных окаменелостях.

Согласно одной популярной научной теории, жизнь впервые зародилась в этих океанических жерлах, которые поставляют тепло и материалы, необходимые для процветания микроорганизмов. Новая находка может подтвердить эту теорию, предполагая, что такие резервуары на других планетах могут стать одним из центров внимания для будущих миссий, направленных на обнаружение инопланетной микробной жизни.

анонсы и реклама
RTX 3060 Ti намного дешевле 100 тр
Несколько видов RTX 3050 подешевели вдвое
i5 12400 более чем в 2 раза подешевел
Более чем ВДВОЕ подешевели несколько RTX 3070
RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза
Вдвое упала цена <b>RX 6500XT </b>
350 000р скидка на комп Alienware
-90000р на RTX 3060
-100 000р на RTX 3070 Ti Aorus
В ТРИ раза подешевел Ryzen 5 5600X
Скидка 120 000р на RTX 3070 в Ситилинке
32Gb DDR5 подешевела в ДВА раза

Источники: London's Global Universit, Science Advances, University College London
https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.abm2296
https://www.nature.com/articles/nature21377
https://www.ucl.ac.uk/news/2022/apr/diverse-life-forms-may-have-evolved-earlier-previously-thought

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#возникновение жизни #300 миллионов #образцы окаменелостей #окаменелости
2
Показать комментарии (2)

Материалы по теме

Вспышки сверхновых могли стать причиной возникновения жизни на Земле
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Visa и MasterCard ушли, а китайская UnionPay игнорирует блокировки кредитных карт граждан РФ
14
Видеокарты дешевеют в магазинах РФ – GeForce RTX 3060 впервые с начала продаж стоит ниже 60 000р
40
Переход Эфира на PoS приведёт к падению курса, но через 2 года ETH подорожает до $10 000 – РБК
8
Известный блогер купил геймерский ПК за 255 000р – невнятная сборка с большой переплатой от DG
23
Западные трейдеры отказываются от российской нефти марки Urals, но не против покупать её под другим именем
11
Самый дорогой боевой корабль в мире пополнил флот США
54
Илон Маск может ответить в суде за промедление с раскрытием информации по покупке акций Twitter
1
В магазины РФ пришла новая волна скидок на видеокарты – Radeon RX 6900 XT подешевела на 240 000р
21
Санкции против РФ приведут к росту курса Биткоина и падению фондового рынка США – Cryptonews
21
Спидраннеру удалось пройти игру Elden Ring менее чем за семь минут
1
В nVidia подтвердили, что RTX 3050 медленнее всех видеокарт прошлой линейки RTX 20
10
Процессоры дешевеют в магазинах РФ на фоне укрепления рубля –оптимальные предложения на 13.04.2022г
23
Обновленная версия майнера сделала карты LHR более выгодными в добыче криптовалюты
10
Apple научит Watch измерять давление, температуру тела и содержание сахара в крови
7
В перегреве современных мобильных процессоров виноват и дизайн ядер Arm
2
В Сбере предложили пользователям Android скачивать СберБанк Онлайн напрямую с сайта компании
12
Microsoft выпустила обновления для Windows 7 и Windows 8.1
9
Земля 2.0: Китай присоединяется к гонке по поиску наиболее пригодных для жизни экзопланет похожих на Землю
14
AMD намеревается сделать большой рывок в разгоне с процессорами Ryzen 7000 Raphael
7
Платформа AMD Socket AM5 откроет новые возможности по разгону оперативной памяти типа DDR5
3

Популярные статьи

5 причин, по которым я отказался от апгрейда Ryzen 5 1600 на Ryzen 5 5600X
125
Какую видеокарту я планирую купить в 2022 году – непростой выбор между AMD Radeon и NVIDIA GeForce
49
Электроника и ПК в РФ стремительно дешевеют, а ритейлеры готовятся к приходу китайских брендов
12
Краткий обзор XCOM 2: War of the Chosen
12
Обзор мерцающей светодиодной лампочки "Без мерцания"
6
Мои впечатления от игры ZombiU. Часть первая
3
Обзор и тестирование материнской платы ASUS Prime H610M-D D4
7

Сейчас обсуждают

Ohotnik_mur
21:18
Этой девушке видимо ещё учиться и учиться, щи варить. А ещё научиться уважать более знающих и более опытных. И не кичиться перед всеми, своим простым электрическим образованием
Электромобиль Mercedes-Benz смог преодолеть 1000 км без подзарядки на реальном маршруте
Виталий Shokerxxx
21:18
ага реабилитируют "Данный товар недоступен в вашем регионе" . фигли ты от них хочешь..
Первое сюжетное дополнение к Cyberpunk 2077 выйдет только в следующем году
Такой-то
21:16
слово учёные начинает пугать
Ученые MIT сконструировали бактерий, способных нейтрализовать негативное воздействие антибиотиков
Вадим Андриевский
21:15
Фондовый рынок РФ - жалкая пародия. Пострадали только иdi_otы которые верили в светлое будущее РФ.
Санкции против РФ приведут к росту курса Биткоина и падению фондового рынка США – Cryptonews
Ohotnik_mur
21:13
Согласен. Иногда лучше жевать, чем говорить. Электрик-владелец. Вот именно, что электрик и не более того. Мои специальности перечислить? Регулировщик радиоаппаратуры и приборов, наладчик КИПиА, наладч...
Электромобиль Mercedes-Benz смог преодолеть 1000 км без подзарядки на реальном маршруте
Вадим Андриевский
21:13
Ты забываешь что в РФ не один житель , а много людей. Ну это тебе еще предстоить узнать.
Санкции против РФ приведут к росту курса Биткоина и падению фондового рынка США – Cryptonews
Артем Виноградов
21:11
Так и должно быть. Она бы стояла между 2050 и 2060, но в 2000 серии не было 2050.
В nVidia подтвердили, что RTX 3050 медленнее всех видеокарт прошлой линейки RTX 20
quidirrumabo
21:10
Парни, сколько ложек кофе сыпать в кофеварку на каждую кружку?
Какую видеокарту я планирую купить в 2022 году – непростой выбор между AMD Radeon и NVIDIA GeForce
Вадим Андриевский
21:09
Первая экономика от уровня - дна . Какие же смешные эти ботинки..
Санкции против РФ приведут к росту курса Биткоина и падению фондового рынка США – Cryptonews
Вадим Андриевский
21:06
Мешок картошки без денег - это только твой мешок картошки
Санкции против РФ приведут к росту курса Биткоина и падению фондового рынка США – Cryptonews
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем