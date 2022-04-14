Полученные данные возможно помогут нам найти жизнь на других планетах.

Группа ученых считает, что некоторые из самых древних окаменелостей, найденных на Земле, содержат признаки самой ранней жизни нашей планеты. Об этом сообщает London's Global University c ссылкой на источник.

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Согласно результатам анализа, возраст древних окаменелостей составляет от 3,75 до 4,2 миллиарда лет. Ученые считают, что их образцы могут иметь биологическое происхождение, что полностью изменит наше представление об эволюции жизни на Земле.

Обнаружены самые старые окаменелости. UCL

В докладе, опубликованном в научном издании Science Advances, исследователи из University College London подробно описывают анализ образцов окаменелостей, найденных ими на месте раскопок в северном Квебеке (Канада).

Если это действительно ископаемые микроорганизмы, то это событие перепишет хронологию зарождения микробной жизни на Земле, что означает, что она возникла на 300 миллионов лет раньше, чем считалось до этого. Таким образом, самые ранние из известных организмов, лишь немного моложе самой Земли. Это открытие имеет потенциально огромные значения для нашего понимания эволюции жизни на Земле, а также для поиска внеземной жизни.

Эти ископаемые образцы были собраны в 2008 году доцентом Калифорнийского университета Домиником Папино. В 2017 году в своей статье в журнале Nature Папино и его коллеги утверждали, что нити и трубки, сохранившиеся в окаменелостях, являются признаком биологических процессов. Это вызвало бурные дебаты в научном сообществе, причем недоброжелатели утверждали, что такие же филаменты могли сформироваться в процессе геологического воздействия.

Разнообразие микробной экосистемы на первобытной Земле

После публикации статьи в 2017 году, чтобы обосновать свою точку зрения, Папино и его коллеги продолжили работу над дальнейшими исследованиями. В своей новой работе они представили данные, которые, как они утверждают, могут показать "разнообразие микробной экосистемы на первобытной Земле, которая может быть характерна и для других планетарных тел, включая Марс".

Исследователи не только утверждают, что у них есть дополнительные доказательства их собственной теории, но и уверены, что новые результаты опровергают утверждения о том, что формы, найденные в ископаемых образцах, были созданы в результате геологических процессов. Они применили новые методы и изучили более крупный образец, включающий структуру, похожую на стебель, природу которой трудно объяснить без существования живых организмов. По словам ученых, их новое исследование наводит на мысль о том, что микробы, питающиеся железом, (подобные тем, которые сегодня живут в экосистемах гипотермальных жерл), могли сформировать структуры в найденных окаменелостях.

Согласно одной популярной научной теории, жизнь впервые зародилась в этих океанических жерлах, которые поставляют тепло и материалы, необходимые для процветания микроорганизмов. Новая находка может подтвердить эту теорию, предполагая, что такие резервуары на других планетах могут стать одним из центров внимания для будущих миссий, направленных на обнаружение инопланетной микробной жизни.

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Источники: London's Global Universit, Science Advances, University College London

https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.abm2296

https://www.nature.com/articles/nature21377

https://www.ucl.ac.uk/news/2022/apr/diverse-life-forms-may-have-evolved-earlier-previously-thought