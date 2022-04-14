Alphabet, McKinsey, Meta*, Shopify и Stripe объявили о предварительном рыночном обязательстве в размере 925 миллионов долларов в рамках новой инициативы под названием Frontier. Большие технологии наконец-то всерьез взялись за дело.

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RTX 3070 почти за 100 тр в Ситилинке

В рамках проекта под названием Frontier компании Alphabet, McKinsey, Meta*, Shopify и Stripe объявили о предварительном рыночном обязательстве в размере 925 миллионов долларов США для стимулирования и ускорения разработки технологий, способных извлекать углекислый газ из воздуха.

Улавливание и хранение углерода включает в себя улавливание выбросов CO2 в результате промышленных процессов или сжигания ископаемого топлива при производстве электроэнергии. Schroptschop/iStock реклама

Frontier будет осуществлять закупки технологий по удалению углекислого газа у компаний, создающих такие решения, в течение следующих девяти лет, начиная с 2022 года. Эта инициатива обеспечит более доступную цену для компаний, которые стремятся приобрести уловленный углерод, чтобы компенсировать часть производимого ими загрязнения, нагревающего планету.

Такая гарантия может послужить устойчивым сигналом для исследователей, предпринимателей и инвесторов, подтверждающим наличие растущего рынка таких технологий. Более того, как заявили в Frontier, - "Цель состоит в том, чтобы помочь создать новое чистое предложение по удалению углерода, а не конкурировать с существующими стратегиями".

"Страшный злодей"

Ни для кого не секрет, что выбросы углекислого газа являются движущей силой изменения климата. Повышение уровня CO2 привело к разрушению экосистем, глобальному потеплению и закислению океанов. Многие решения по восстановлению климата подразумевают применение технологии, (Carbon Dioxide Removal) активного удаление CO2 из атмосферы.

В то время как поглощение и хранение углерода в большинстве случаев предполагает улавливание выбросов CO2 в результате промышленных процессов или сжигания ископаемого топлива при производстве электроэнергии, а затем его транспортировку и хранение глубоко под землей в геологических формациях, технология Carbon Dioxide Removal подразумевает извлечение углерода непосредственно из атмосферы.

Согласно основному докладу Межправительственной группы экспертов ООН по изменению климата, удаление углекислого газа необходимо для достижения климатических целей Парижского соглашения. В докладе говорится, что невозможно достичь нулевого уровня выбросов углекислого газа без удаления огромного количества парниковых газов из атмосферы с помощью деревьев, технологий и других поглотителей углерода.

Однако, несмотря на это, постоянно ведутся споры о "риске" технологий удаления углерода, поскольку "они могут иметь массу побочных эффектов, таких как большие затраты земельных и водных ресурсов или большие расходы энергии. Поэтому к этому вопросу следует подходить крайне осторожно".

Главное направление - технологии улавливания углерода

Frontier намерена развиваться по двум направлениям:

поставщикам, находящимся на ранних стадиях разработки новых технологий, будут предоставлены средства путем заключения договоров о закупке небольших объемов продукции;

при этом сама компания будет осуществлять сделки между отдельными покупателями и поставщиками, готовыми к масштабированию своих технологий.

Чтобы определить технологии, достойные инвестиций, Frontier будет учитывать такие факторы, как постоянство, физический след, стоимость, мощность и экологическая справедливость.

Несмотря на то, что Frontier будет работать как дочка Stripe, (предоставляющей финансовые услуги), она будет финансироваться бизнесом, покупающим удаление углерода. По данным The Verge, новая дочерняя компания фактически создана на основе предыдущих инициатив Stripe по продвижению технологий удаления углерода.

В 2019 году Stripe обязалась тратить 1 миллион долларов в год на удаление CO2 из воздуха. В следующем году платформа онлайн-платежей предоставит клиентам возможность отчислять часть денег, полученных от каждой сделки, на экологические проекты. Часть этих денег пойдет в фонд финансирования инициативы Frontier.

Источники: IPCC, The Verge, MIT Technology Review, National Grid

https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg3/

https://www.theverge.com/2022/4/12/23022343/stripe-alphabet-meta-shopify-mckinsey-launch-carbon-removal-initiative-frontier

https://www.technologyreview.com/2021/07/08/1027908/carbon-removal-hype-is-a-dangerous-distraction-climate-change/

https://www.nationalgrid.com/stories/energy-explained/what-is-ccs-how-does-it-work

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