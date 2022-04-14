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Honda создает свою полностью электрическую империю, инвестируя $40 млрд в производство EV
Причем 23 миллиарда долларов будут потрачены уже в этом десятилетии.
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Японский автомобилестроительный концерн Honda присоединился к мировым автопроизводителям, инвестирующим миллиарды долларов в производство электромобилей.

Фирменный знак Honda в дилерском центре. tomeng/iStock

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Honda объявила, что она инвестирует около 40 миллиардов долларов (пять триллионов японских иен) в электрификацию своего модельного ряда. Компания планирует выпустить 30 аккумуляторных автомобилей, включая два внедорожника и минивен. В перспективе к 2030 году планируется производить два миллиона электромобилей ежегодно. "Что касается инвестиций в ресурсы в течение ближайших десяти лет, компания собирается вложить около 64 миллиардов долларов (восемь триллионов иен) на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы", - сообщил президент Honda Тошихиро Мибе.

В апреле прошлого года, во время торжественной пресс-конференции компании, Мибе заявил: "Для достижения нашей цели по снижению выбросов углекислого газа, в рамках своих обязательств, Honda будет стремиться увеличить соотношение аккумуляторных электромобилей и электромобилей на топливных элементах в общем объеме продаж на всех основных рынках электрификации. Таким образом, к 2030 году этот показатель достигнет 40%, к 2035 году - 80%, а к 2040 году - 100 процентов от общего объема продаж. Это очень непростые цели, и для их достижения мы должны приложить совместные усилия всех участников нашей цепочки формирования стоимости".

Среди основных направлений - разработка твердотельных батарей

Кроме того, Honda уделяет особое внимание разработке твердотельных аккумуляторных батарей, которые отличаются меньшим весом и высокой скоростью зарядки, а также большим запасом хода по сравнению с традиционно используемыми литий-ионными батареями.

На данный момент компания инвестировала 343 миллиона долларов (43 миллиарда иен) в разработку собственной линии твердотельных элементов питания. Honda планирует вывести свой продукт на рынок уже во второй половине этого десятилетия. Однако пока компания продолжает ориентироваться на литиевые батареи, которые она закупает у зарубежных партнеров. С другой стороны, Honda не исключает возможности создания совместного предприятия с североамериканской корпорацией General Motors.

Однако, Несмотря на эти усилия и дополнительные средства, выделенные на разработку твердотельных батарей, значительная часть стратегии электрификации Honda по-прежнему ориентирована на гибридные автомобили.

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Источники: Honda
 https://global.honda/newsroom/news/2022/c220412eng.html?from=newsroom_headline_area

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