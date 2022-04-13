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Пентагон: Россия и Китай разрабатывают оружие для уничтожения американских космических аппаратов
В новейшей оценке угроз разведывательного управления США отмечается, что Россия и Китай могут нарушить работу американских космических служб
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Россия и Китай работают над созданием оружия для противодействия американским спутникам, заявило Министерство обороны в своём новом несекретном докладе, сообщает агентство Bloomberg. Документ под названием "Проблемы безопасности в космосе, 2022 года" является дополнением к аналогичному отчету, который был представлен в 2019 году.

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Ведомство сообщает, что отчет не содержит "какой-либо разведывательной информации, которая будет иметь решающее значение для принятия решений в будущем, когда Пентагон будет готовиться к  обсуждению своего бюджета на 2023 год". Геополитическая неопределенность, вызванная последними мировыми событиями, также, вероятнее всего, приведет к росту военных расходов в будущем  году.

3DSculptor/iStock

Китайская экспансия спутников ISR

В докладе говорится, что Китай за прошедшие годы значительно увеличил количество своих спутников разведки, наблюдения и рекогносцировки (ISR). За период, указанный в двух отчетах, Китай почти вдвое нарастил количество своих спутников, доведя число действующих систем до 250,  уступив по этим показателям только США.

Пентагон считает, что народно-освободительная армия Китая контролирует более половины мировых систем ISR, которые могут быть использованы для слежения за американскими и союзными силами в любой точке мира, включая такие региональные очаги напряженности, как Корейский полуостров, Индийский океан, Южно-Китайское море и Тайвань.

В докладе также содержится предупреждение о рисках для космических операциях США в связи с увеличением числа космических запусков, в особенности запусков с несколькими полезными нагрузками, а также запусков, участвующих в испытаниях противоспутниковых систем.

Главный корпус Пентагона в Арлингтоне, штат Вирджиния, США (Фотограф: Stefani Reynolds/Bloomberg)

Лазерное оружие

В то же время Россия воспринимает зависимость США от космоса как "ахиллесову пяту" Америки, поэтому она "разрабатывает системы противодействия для нейтрализации или отключения американских космических служб" и "вероятно, в середине 2020-х годов будет использовать лазеры, способные эффективно уничтожать наши космические аппараты", - заявило агентство Министерства обороны.

В статье также говорится, что Китай уже обладает наземными лазерными системами, которые могут быть использованы для повреждения спутниковых датчиков. Кроме того в ближайшие несколько лет Китай может начать разработку высокоэнергетических систем, способных угрожать даже неоптическим космическим аппаратам.

Глава военного ведомства заявил, что "содержание данного доклада будет использовано для выработки политических решений США в отношении космических операций в будущем".

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Источники: Bloomberg
https://www.bloombergquint.com/politics/china-russia-seek-weapons-to-hit-u-s-satellites-pentagon-says
 https://www.dni.gov/files/ODNI/documents/assessments/ATA-2021-Unclassified-Report.pdf

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#китай #сша #космос #россия #пентагон
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