Рандомизированное клиническое исследование, проведенное учеными из Университета Маккуори, показало, что регулярная сдача крови или плазмы привела к значительному снижению уровня PFAS в крови по сравнению с контрольной группой

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Первое в своем роде клиническое испытание, проведенное в Австралии, показало, что регулярная сдача крови или плазмы может снизить уровень ядовитых полифторалкильные веществ (PFAS) в крови человека более, чем на 30 процентов. Это первое испытание, в рамках которого удалось найти "эффективную интервенцию", снижающую уровень веществ, известных как "вечные химикаты".

Результаты нового исследования являются первым свидетельством интервенции, которая может снизить уровень токсичных химических веществ PFAS в кровотоке человека. Depositphotos реклама

Перфторалкильные и полифторалкильные вещества (PFASs) - это группа химикатов антропогенного происхождения, включающая более пяти тысяч различных соединений. PFAS можно найти практически в любых предметах домашнего обихода, от ковров до антипригарной посуды, электроники и антипиреновой (противопожарной) пены.

Растущее осознание опасного воздействия PFAS на здоровье человека привело к проведению многочисленных мероприятий по удалению химических веществ из привычных продуктов обихода и дезактивации окружающей среды. Однако до сих пор у клиницистов не было возможности помочь людям, которые в течение длительно времени подвергались воздействию "вечных химикатов", способных постепенно накапливаться в организме человека.

В новом исследовании приняли участие 285 пожарных с высоким содержанием перфтороктансульфоната – опасного летучего соединения содержащегося в противопожарной пене. Участники были разделены на три группы: первая сдавала плазму каждые шесть недель в течении года, вторая сдавала кровь каждые три месяца, и третья группа была контрольной.

"Результаты исследования показали, что регулярная сдача крови или плазмы привела к значительному снижению уровня PFAS в крови по сравнению с контрольной группой", - сообщил ведущий автор исследования Робин Гасиоровски. "Хотя оба вмешательства эффективно снижают уровень PFAS, сдача плазмы показала лучшие результаты и способствовала 30-процентному выведению химикатов".

В беседе с австралийским журналом ABC News соавтор исследования Марк Тейлор сказал, что полученные результаты позволяют пожарным почувствовать некоторое облегчение, поскольку многие из них не хотели ждать десятилетий, чтобы узнать, какие пагубные последствия для здоровья могут проявиться у них в будущем.

"Они не фокусируются на клинических результатах, они используют подход, основанный на мерах предосторожности", - сказал Тейлор. "Они говорят: "Мы не хотим, чтобы эти химикаты были в нашем организме, мы не хотим быть подопытными кроликами, чтобы посмотреть, что будет с нами через 10, 20, 30 лет. Давайте лучше уберем их".

А как быть со сданной кровью? Исследователи подчеркивают, что повышенный уровень PFAS в сыворотке крови не является препятствием для донорства. В настоящее время не существует определенного порога загрязнения PFAS, при котором донорская кровь перестала бы поступать в продажу.

"Перфторалкильные и полифторалкильные вещества распространены повсеместно, и до сих пор не определен порог, который представляет собой опасность для реципиентов ", - пишут авторы нового эксперимента. "Наше исследование не информирует об этом риске, но органы по мониторингу состояния крови должны постоянно отслеживать информацию о возможном влиянии подобных веществ на организм человека и анализировать возможные последствия повышенного уровня ПФАС в крови доноров".

Мик Тисбери, сотрудник пожарно-спасательной службы штата Виктория, был одним из участников первой фазу клинических испытаний. Он отметил, что полученные данные представляют собой первое реальное решение проблемы, с которой сталкиваются многие пожарные во всем мире.

"Пожарные часто ставят здоровье и безопасность других людей выше своего собственного, поэтому вдвойне приятно, что результаты этого исследования могут быть использованы для улучшения здоровья работников пожарной безопасности, которые получили высокие уровни PFAS в результате жизненно важной общественной работы", - сказал Тисбери. "Полученные результаты принесут пользу не только пожарным, но и другим людям, работающим в секторах повышенного риска, которые подвергаются воздействию вредных химических веществ ".

Новое исследование было опубликовано в журнале JAMA Network Open.

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Источники: Университет Маккуори

https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2790905

https://www.scimex.org/newsfeed/world-first-trial-finds-regular-blood-donation-reduces-firefighters-pfas-levels