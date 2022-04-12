Компания SpaceX запустит на околоземную орбиту первый военно-разведывательный аппарат Южной Кореи примерно в середине 2023 года

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Южная Корея с помощью ракеты Falcon 9 компании SpaceX намерена вывести на орбиту свой первый спутник-шпион уже в 2023 году, а к 2025 году планирует увеличить число собственных космических аппаратов до пяти единиц, заявил в воскресенье официальный источник в Сеуле.

Запуск ракеты Falcon 9 (слева) и спутник на низкой околоземной орбите (справа). реклама

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Контракты со SpaceX были подписаны государственным Корейским институтом аэрокосмических исследований, а также министерством национальной обороны Республики Корея. Таким образом, уже в середине 2023 года одна из ракет Falcon 9 компании CEO Илона Маска доставит на орбиту первый корейский спутник, а до конца 2025 годы произведет запуски остальных аппаратов.

Данная инициатива последовала вслед за проектом Сеула 2017 года под названием "425 Project" стоимостью 970 миллионов долларов США, направленным на модернизацию разведывательного потенциала и снижение зависимости Южной Кореи от разведданных союзников (в частности от США).

Полный набор оборонных проектов необходим Южной Корее для оперативного управления военными операциями независимо от разведданных третьих стран. По данным Space News, это уже второй совместный проект по реализации оборонных процедур космического базирования между Южной Кореей и SpaceX.

В рамках оборонной программы Сеул планирует запустить четыре радара с синтезированной апертурой. Такие устройства помимо радиоволн оснащены электрооптическими инфракрасными детекторами и способны получать радиолокационные изображения поверхности планеты и находящихся на ней объектов независимо от метеорологических условий.

Как только такие спутники будут введены в эксплуатацию, Южная Корея сможет построить общую систему обороны, а также отслеживать и контролировать военные дислокации и перемещения северокорейских вооруженных сил. Стремление Южной Кореи расширить свой военный потенциал неразрывно связано с космосом, для чего в марте этого года она осуществила испытательный запуск твердотопливной ракеты.

Южная Корея продолжает развивать аэрокосмический и военный потенциал

Эта ракета была создана для того, чтобы выводить небольшие космические аппараты на низкую околоземную орбиту (НОО) для проведения дальнейших разведывательных операций. Так в октябре 2021 года Сеул запустил свою первую отечественную ракету - KSLV-II Nuri.

По словам президента южнокорейской республики Мун Чжэ Ина, миссия Nuri выполнила все этапы полета, но не смогла вывести на орбиту макет спутника.

Однако южнокорейский лидер заявил, что для достижения этой цели в самое ближайшее время будут приняты дополнительные меры: "Уже совсем скоро мы сможем запустить спутник в строгом соответствии с намеченной программой. Корейская космическая эра приближается".

Проблема с южнокорейской ракетой заключалась в том, что ее последняя ступень отключилась примерно на 40-50 секунд раньше намеченного срока, не позволив макету спутника достичь скорости, необходимой для выхода на орбиту.

В будущем Сеул планирует использовать новую ракету для запуска космических аппаратов общей массой до 1500 килограмм на низкую околоземную орбиту высотой до 300 километров.

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Источники:

https://en.yna.co.kr/view/AEN20220408005700325