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De Havilland: Пожарный гидросамолет DHC-515 способен восполнять запасы воды всего за 12 сек
De Havilland Aircraft of Canada запустила в производство новейший пожарный самолет, способный всего за 12 секунд пополнять запасы воды из близлежащих источников, выдерживая при этом сильные порывы ветра и 4-х бальный шторм
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Канадская компания De Havilland представила DHC-515 Firefighter - новейший гидросамолет для борьбы с лесными пожарами. Новый летательный аппарат имеет ряд усовершенствований и способен пополнять запас пресной или соленой воды всего за 12 секунд

Пожарный гидросамолет DHC515 Firefighter сбрасывает на горящий лес тонны воды. De Havilland

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Поскольку лесные пожары в последние годы стали символом все более серьезных последствий глобального изменения климата, внедрение новых технологий в пожаротушении приобретает все большее значение. Одним из наиболее эффективных методов ликвидации пожаров в отдаленных районах является привлечение авиации для сброса на очаги возгорания огромных объемов воды или антипиренов.

Одним из наиболее эффективных методов тушения пожаров в отдаленных районах является использование авиации для сброса на очаги возгорания огромного количества воды или жидких антипиренов.

На днях стартовало производство самолета-амфибии DHC 515. De Havilland

 

DHC-515 Firefighter, разработанный на базе самолета Canadair CL-215 и CL-415, получил свое воплощение в рамках проекта CL-515. По словам представителей компании De Havilland, "в результате комплексной экономической и технической реконструкции новый гидросамолет будет запущен в производство для привлечения зарубежных партнеров ".

Основные преимущества DHC-515 Firefighter:

  • Аппарат оснащен самой передовой системой навигации и авионики, кроме того, он может быть   очень быстро переоборудован распылителями для борьбы с насекомыми или диспергаторами для ликвидации разливов нефти;
  •  способен всего за 12 секунд пополнять запасы воды из близлежащих источников пресной или соленой воды, включая реки, неглубокие озёра, моря и океаны, выдерживая при этом сильные порывы ветра и 4-х бальный шторм;
  •  Доставлять в места возгорания до 700 кубометров в день;
  • Большие грузовые двери позволяют использовать его для оказания помощи при стихийных бедствиях или в качестве санитарного транспортного средства.
  • Турбовинтовые силовые установки аппарата выделяют в два раза меньше выбросов углекислого газа, сжигая при этом на 30%-40% меньше топлива, чем обычные реактивные двигатели.
Поставки DHC-515 начнутся приблизительно в середине 2025 года. De Havilland of Canada    

 

"Запуск DHC-515 в производство важен не только для нашего бизнеса, но и для многих стран, которые доверяют нашим летательным аппаратам защиту своих граждан  и лесов", - сказал Брайан Чейф, исполнительный директор De Havilland. "При этом мы понимаем, какую важную роль предыдущие модели самолетов играли в защите людей и имущества, и поскольку наш климат продолжает меняться, а лето становится все более жарким и продолжительным, новый самолёт станет важным противопожарным инструментом для стран всего мира".

Источники De Havilland

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https://dehavilland.com/en/news/posts/de-haviland-aircraft-of-canada-limted-launches-dhc-515-firefighter

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#пожарный самолет
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