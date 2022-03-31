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Американская Mojo Vision разрабатывает умные контактные линзы с microLED дисплеем и функцией отслеживания взгляда
Калифорнийская компания Mojo Vision разрабатывает умные контактные линзы, в которых используются самые маленькие и плотные дисплеи microLED.
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Компания Mojo Vision из Саратоги, Калифорния, достигла значительных успехов в создании "умных" контактных линз. Последняя версия разрабатываемых линз оснащена технологией отслеживания движения глаз, а также возможностью вывода изображения на экран, говорится в блоге компании.

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В настоящее время рынок носимых технологий перенасыщен смарт-часами и фитнес-браслетами. Предыдущие попытки создать умныеn очки либо провалились, либо вызвали много споров. Компания Mojo Vision, основанная в 2015 году, надеется преодолеть этот порочный круг с помощью новой носимой технологии.

Умные контактные линзы появятся раньше, чем вы думаете. Mojo Vision

Умные контактные линзы Mojo Vision

Первые версии контактных линз Mojo Vision не имели ничего, кроме светодиода и источника беспроводного питания. Однако довольно быстро компания их доработала и теперь они оснащены MicroLED дисплеем высокого разрешения, модулем беспроводной передачей данных, а также системой управления взглядом.

Компания MojoVision утверждает, что ее microLED-дисплей является самым маленьким в мире на сегодняшний день, но при этом имеет самую высокую плотность пикселей. Плотность дисплея, диаметр которого не превышает 0,5 мм, составляет около 14 000 пикселей на дюйм. Монитор может проецировать четкий текст, насыщенную графику, а также видео, которые видны на улице, в помещении или даже с закрытыми глазами.

 

Низкая задержка связи

Компания Mojo Vision разработала для Mojo Lens интегральную схему специального назначения (ASIC), которая включает в себя модуль радиосвязи с частотой 5 ГГц и процессор ARM Core M0, передающий данные датчиков с линзы и потоковое содержимое дополненной реальности (AR) на дисплей MicroLED. Используя запатентованный протокол связи Mojo, который является более эффективным и быстрым, чем Bluetooth LE, радиомодуль способен поддерживать связь с ультранизкой задержкой, что является необходимым условием для стабильной работы приложений дополненной реальности.

В отличие от AR-гарнитур, которые используют камеры, линзы Mojo Vision оснащены встроенным гироскопом, акселерометром и магнитометром для отслеживания движений глаз и работают с собственным программным обеспечением для отображения контента на дисплее. Для питания используются микробатареи медицинского класса и фирменная система управления питанием Mojo, которая позволяет не только осуществлять беспроводную зарядку, но и работать в течение всего дня.

Следующим шагом в развитии Mojo Lens станет масштабное тестирование прототипа и программного обеспечения, а также общая оптимизация системы и продукта. Помимо клинических испытаний на нормально видящих людях, специалисты компании проведут серию исследований на людях с ослабленным зрением.  С 2019 года компания Mojo Vision сотрудничает с Управлением по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) в рамках программы Breakthrough Devices, направленной на разработку малозаметного приспособления для слабовидящих людей. Breakthrough Devices - это добровольная программа, направленная на разработку безопасных и качественных медицинских устройств, которые могут помочь в лечении необратимых заболеваний или болезненных состояний.

Mojo Vision уже нашла применение этим линзам для спортсменов и тестирует их совместно с фирмой Adidas. В ближайшее время компания планирует получить одобрение FDA на коммерческое использование своей технологии.

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Источники: Mojo Vision
https://www.mojo.vision/news/we-have-reached-a-significant-milestone-blog

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#дисплеи #microled #ar/ vr #mojo vision #носимые технологии #отслеживание взгляда #умные контактные линзы
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