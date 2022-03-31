Астрономы обнаружили странное межгалактическое кольцо, которое может стать первым в своем роде. Большой радиокруг скрывается между Млечным Путем и соседней галактикой, и его первооткрыватели предполагают, что это могут быть остатки необычной сверхновой звезды.
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Объект, получивший официальное обозначение J0624-6948, был замечен с помощью массива радиотелескопов ASKAP, и первоначально астрономы предположили, что это еще один экземпляр странного радиокруга (ORC). Этот недавно открытый класс астрономических аномалий представляет собой своеобразные сгустки радиоизлучения, которым пока нет объяснения, хотя астрономы, возможно, уже близки к его разгадке.
Однако у этого нового объекта есть несколько особенностей, отличающих его от обычных ORC. Во-первых, большинство ORC, как правило, охватывают целые галактики, а это кольцо находится в межгалактическом пространстве и не имеет галактику-хозяина. Во-вторых, его видимый размер более чем в три раза превосходит обычные ORC и, в-третьих, данный радиокруг обладает более плоским радиоспектральным индексом. Всё это говорит о том, что перед нами объект совершенно нового типа.
Ученые предположили, что это может быть остаток сверхновой звезды. Похожие облака вещества выбрасываются при вспышках звезд, но это первый случай, когда такой объект был обнаружен за пределами галактики (хотя, возможно, изначально он появился в Большом Магеллановом Облаке - карликовой галактике, вращающейся вокруг Млечного Пути).
"Наиболее правдоподобное объяснение заключается в том, что эта структура является остатком межгалактической сверхновой звезды, вспыхнувшей на окраине Большого Магелланова Облака. В результате взрыва сверхновой типа Ia с вырожденными электронами произошел взрыв двух звезд, вращающихся друг вокруг друга", - сказал профессор Мирослав Филипович, ведущий автор исследования. "Возможно, мы обнаружили уникальный остаток сверхновой, который распространился в разреженной межгалактической среде - среде, которую мы никак не предполагали найти в подобном объекте".
Если это остаток межгалактической сверхновой, то, по оценкам специалистов, его возраст, вероятно, составляет от 2 200 до 7 100 лет. Среди других вероятных объяснений - остаток сверхвспышки от близлежащей звезды Млечного Пути или необычно большой ORC. В конце концов, до сих пор было зарегистрировано только пять ORC, так что мы знаем о них крайне мало.
Ученые считают, что дальнейшие исследования прольют больше света на эту загадку.
Результаты исследования были представлены в журнале "Ежемесячный бюллетень Королевского астрономического общества".
Источники: Университет Западного Сиднея
https://academic.oup.com/mnras/article-abstract/512/1/265/6522201
https://www.westernsydney.edu.au/newscentre/news_centre/more_news_stories/discovery_of_mysterious_circular_ring_points_to_intergalactic_origin