Исследователи из Университета Западного Сиднея вместе с международной группой экспертов обнаружили таинственное круглое кольцо вблизи нашей соседней галактики, которое может быть первым известным случаем межгалактического остатка сверхновой — остатков взорвавшейся звезды, возраст которых может достигать 7000 лет

RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза

RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза

Астрономы обнаружили странное межгалактическое кольцо, которое может стать первым в своем роде. Большой радиокруг скрывается между Млечным Путем и соседней галактикой, и его первооткрыватели предполагают, что это могут быть остатки необычной сверхновой звезды.

Первый обнаруженный странный радиокруг (ORC), отчетливо видимый на радиоизображениях в виде сине-зеленого сгустка. Бербель Корибальски, на основе данных ASKAP. Optical: Dark Energy Survey реклама

Объект, получивший официальное обозначение J0624-6948, был замечен с помощью массива радиотелескопов ASKAP, и первоначально астрономы предположили, что это еще один экземпляр странного радиокруга (ORC). Этот недавно открытый класс астрономических аномалий представляет собой своеобразные сгустки радиоизлучения, которым пока нет объяснения, хотя астрономы, возможно, уже близки к его разгадке.

Однако у этого нового объекта есть несколько особенностей, отличающих его от обычных ORC. Во-первых, большинство ORC, как правило, охватывают целые галактики, а это кольцо находится в межгалактическом пространстве и не имеет галактику-хозяина. Во-вторых, его видимый размер более чем в три раза превосходит обычные ORC и, в-третьих, данный радиокруг обладает более плоским радиоспектральным индексом. Всё это говорит о том, что перед нами объект совершенно нового типа.

Ученые предположили, что это может быть остаток сверхновой звезды. Похожие облака вещества выбрасываются при вспышках звезд, но это первый случай, когда такой объект был обнаружен за пределами галактики (хотя, возможно, изначально он появился в Большом Магеллановом Облаке - карликовой галактике, вращающейся вокруг Млечного Пути).

Расположение недавно обнаруженного радиокольца между Млечным Путем и Большим и Малым Магеллановыми облаками (LMC/SMC)Western Sydney University

"Наиболее правдоподобное объяснение заключается в том, что эта структура является остатком межгалактической сверхновой звезды, вспыхнувшей на окраине Большого Магелланова Облака. В результате взрыва сверхновой типа Ia с вырожденными электронами произошел взрыв двух звезд, вращающихся друг вокруг друга", - сказал профессор Мирослав Филипович, ведущий автор исследования. "Возможно, мы обнаружили уникальный остаток сверхновой, который распространился в разреженной межгалактической среде - среде, которую мы никак не предполагали найти в подобном объекте".

Если это остаток межгалактической сверхновой, то, по оценкам специалистов, его возраст, вероятно, составляет от 2 200 до 7 100 лет. Среди других вероятных объяснений - остаток сверхвспышки от близлежащей звезды Млечного Пути или необычно большой ORC. В конце концов, до сих пор было зарегистрировано только пять ORC, так что мы знаем о них крайне мало.

Ученые считают, что дальнейшие исследования прольют больше света на эту загадку.

Результаты исследования были представлены в журнале "Ежемесячный бюллетень Королевского астрономического общества".

анонсы и реклама Core i7 11700 ВТРОЕ подешевел -120 000р на RTX 3070 в Ситилинке 455 000р скидка на топ карту NVIDIA i9 12900Kf вдвое подешевел -80000р на RTX 3060 RTX 3060 подешевела в ДВА раза RTX 3080 со скидкой 135 000р в Ситилинке 32Gb DDR5 подешевела в ДВА раза В ДВА раза подешевел Ryzen 5 5600X -70 000р на Ryzen 5950X в Ситилинке Горы смартфонов от 5тр в Ситилинке Комп Alienware за 1 200 000 - смотри что за зверь

Источники: Университет Западного Сиднея

https://academic.oup.com/mnras/article-abstract/512/1/265/6522201

https://www.westernsydney.edu.au/newscentre/news_centre/more_news_stories/discovery_of_mysterious_circular_ring_points_to_intergalactic_origin