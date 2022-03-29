Изобретенная в 2014 году, технология используется уже на 450 объектах в 52 странах мира. Гидропанели Source на солнечных батареях могут производить до 5 литров питьевой воды в день

Венчурный фонд Breakthrough Energy Ventures Билла Гейтса является одной из организаций, поддерживающих компанию Source Global из Скоттсдейла, штат Аризона, которая занимается производством чистой воды из воздуха, сообщает CNBC.

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По оценкам Всемирной организации здравоохранения, менее чем через три года примерно половина населения Земли будет жить в районах с ограниченным доступом к воде. В развивающихся странах около 22 процентов медицинских учреждений не имеют воды, 21 процент - надлежащих санитарных условий, а 22 процента - услуг по утилизации отходов. Сегодня около 900 миллионов жителей нашей планеты не обеспечены даже базовыми услугами по обеспечению питьевой водой и в это число входят 150 миллионов человек, зависящих от поверхностных источников воды.

Гидропанель Source в Дубае. Гидропанели Source на солнечных батареях могут производить до 5 литров питьевой воды в день

Использование технологий для поиска воды

Технология Source Global состоит из возобновляемой системы, позволяющей получать воду практически в любой точке планеты. Изобретенная в 2014 году Коди Фризеном в Университете штата Аризона в США, система состоит из панели, внешне похожей на солнечную батарею, но отличающейся тем, что вместо энергии она производит воду.

Тем не менее, в состав системы входят солнечные панели, которые улавливают энергию солнца обеспечивая таким образом работу устройства и делая его независимым от электросетей. Вырабатываемая энергия используется для питания вентиляторов, которые захватывают окружающий воздух и направляют его на водопоглощающий материал, который задерживает водяной пар.

Затем уловленный водяной пар пассивно конденсируется и собирается. После чего вода обогащается минеральными веществами и макро- и микроэлементами для придания ей соответствующего вкуса и полезных свойств. Как утверждает компания на своем веб-сайте, одна гидропанель, установленная Source, может заменить 54 000 одноразовых пластиковых бутылок в течение 15 лет эксплуатации.

Производство воды для всех и везде

Source уже установила свои панели на 450 объектах в 52 странах, а в прошлом году запустила собственный бренд бутилированной воды в Квинсленде, Австралия.

В настоящее время компания уже привлекла более 150 миллионов долларов через такие венчурные фонды, как Breakthrough Energy Билла Гейтса, Black Rock, Duke Energy и Lightsmith Group, говорится в отчете CNBC.

В прошлом месяце команда специалистов из Массачусетского технологического института представила новый метод опреснения воды, работающий на фотоэлектрических элементах. Новое устройство занимает площадь в 1 квадратный метр и оценивается разработчиками всего в четыре доллара США. Система легко масштабируется и может быть смонтирована в любом регионе мира за считанные минуты.

Источники: CNBC

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https://www.cnbc.com/2022/03/28/bill-gates-and-blackrock-backing-source-global-maker-of-hydropanels.html