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Астрономы обнаружили бурно эволюционирующего красного гиганта в созвездии Гидры
Астрономы обнаружили шесть медленно расширяющихся колец и два облака в форме песочных часов, образовавшиеся в результате мощного выброса вещества эволюционирующей звезды V Hya
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Ученые, изучающие звезду V Hya в созвездии Гидры, стали свидетелями ее загадочной эволюции в невиданных ранее подробностях. В разгар своей "предсмертной агонии" звезда V Hya выбросила серию колец и шлейфов вещества, которые никогда ранее не наблюдались у подобных небесных объектов.

Рисунок художника, изображающий странные " дымящиеся кольца", испускаемые умирающей звездой V Hya. ALMA (ESO/NAOJ/NRAO)/S. Dagnello (NRAO/AUI/NSF)

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V Hya находится на расстоянии около 1300 световых лет от Земли, в созвездии Гидры. Этот богатый углеродом красный гигант в настоящее время находится на последних стадиях своей жизни, сбрасывая свои внешние слои перед окончательным взрывом, после которого он превратится в белого карлика, окутанного туманностью.

Но похоже V Hya эволюционирует не совсем стандартным образом. Наблюдая за звездой с помощью радиотелескопа ALMA, астрономы обнаружили, что звезда выбрасывает свой материал не равномерно, а в виде серии "дымящихся колец". Учеными было зарегистрировано шесть расширяющихся колец внутри вспыхивающей, искривленной дисковой структуры, подверженной динамическому расширению (DUDE), лежащей в экваториальной плоскости системы и сформировавшейся в течение последних 2 100 лет. Кроме того, астрофизики обнаружили несколько биполярных высокоскоростных потоков, некоторые из которых имеют параболическую структуру, напоминающую по форме песочные часы, и расширяющуюся со скоростью 864 000 километров в час (537 000 миль в час).

Эта звезда уже не в первый раз привлекает астрономов своими загадочными явлениями. В 2016 году телескоп Хабл обнаружил, что этот красный гигант каждые восемь с половиной лет выбрасывает шары плазмы размером с Марс. Астрономы предположили, что такое странное поведение может быть вызвано появлением невидимого соседа, например, нейтронной звезды или белого карлика. Учёные считают, что этот компактный спутник вращается вокруг V Hya каждые 8,5 лет, периодически проходя через внешнюю атмосферу звезды, захватывая некоторое количество материала и выбрасывает его в космос.

 

В целом, эти особенности делают V Hya абсолютно уникальным объектом, который многое может рассказать учёным о жизни и смерти звезд.

"Завершающий этап звездной эволюции - превращение красного гиганта в белого карлика - это сложный процесс, который недостаточно хорошо изучен", - считает Марк Морис, соавтор исследования. "Открытие того, что в этом процессе может происходить выброс газовых колец с одновременным формированием высокоскоростных прерывистых струй вещества, привносит новые и увлекательные аспекты в наше понимание того, как погибают звездные системы".

Результаты исследования были представлены в журнале The Astrophisical Journal.

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Источник: Национальная радиоастрономическая обсерватория
https://arxiv.org/abs/2202.09335?context=astro-ph
 https://public.nrao.edu/news/carbon-star-v-hydrae-death/

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#v hya #белый карлик #красный гигант
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