Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
amv212 За пост начислено вознаграждение
Ученые из Университета Вирджинии обнаружили клетки, которые помогают организму бороться с потерей крови
Ученые из Медицинской школы Университета Вирджинии обнаружили скопление клеток в стволе мозга, контролирующее реакцию организма на сильную кровопотерю. Данное открытие позволило разработать новые методы лечения травматических повреждений
анонсы и реклама
RTX 3060 подешевела в ДВА раза
RTX 3050 MSI подешевела на треть
455 000р скидка на топ карту NVIDIA
Более чем ВДВОЕ подешевела RTX 3080 ASUS
Вдвое упала цена <b>RX 6500XT </b>

Известно, что в случае кровопотери человеческий организм включает защитные механизмы, пытаясь защитить его от неблагоприятного исхода. Но дело в том, что эти процессы "ведут борьбу лишь до поры до времени" . Ученым удалось обнаружить набор нейронов, регулирующих эти реакции. С их помощью они смогли воздействовать на крыс, страдающих от острой кровопотери, для предотвращения сердечно-сосудистого коллапса.

Изображение кровеносной и сердечно-сосудистой системы с сердцем человека на фоне клеток крови в качестве медицинской концепции здравоохранения. Depositphotos

реклама

 

Исследования проводились учеными из Университета Вирджинии, которые изучали, как организм справляется с острой потерей крови, которая может привести к внезапному и опасному снижению кровяного давления. Это явление известно как сердечно-сосудистый коллапс или "декомпенсированное кровоизлияние". Используя передовые методы визуализации, группа ученых смогла определить набор клеток в стволе мозга, которые помогают организму избежать этой участи.

Известные как адренергические нейроны C1, эти клетки, контролировали артериальное давление у крыс, а при потере крови становились гиперактивными. Подобно естественной сигнализации о потере крови, нейроны активируют нервную систему, которая сужает кровеносные сосуды для поддержания нормального кровяного давления. При этом они "отдают предпочтение" наиболее важным органам.

"Во время кровопотери мозг координирует сердечно-сосудистую реакцию, которая поддерживает приток крови к важнейшим органам, таким как сердце и мозг", - говорит автор исследования Джордж Соуза. "Наше исследование показывает, что сердечно-сосудистая реакция на потерю крови зависит от изменений в активности нескольких сотен нейронов в стволе мозга".

Было замечено, что в случае потери крови нейроны начинают работать в усиленном режиме, но когда кровопотеря становится серьезной, они становятся неактивными, что и приводит к сердечно-сосудистому коллапсу. Это является предвестником геморрагического шока - критического состояния организма, при котором человек теряет сознание. Однако используя оптогенетику (технологию дистанционного управление нейронами с помощью света) команда смогла активировать нейроны, восстановить кровяное давление и частоту сердечных сокращений у крыс, страдающих от сильной кровопотери.

"Наше исследование показывает, что реактивация мозговых путей, контролирующих кровяное давление во время декомпенсированного кровоизлияния, эффективно обращает вспять сердечно-сосудистый коллапс", - сказал автор исследования Стивен Эббот. "Мы считаем, что это указывает на то, что нейромодуляция путей, описанных в нашей работе, может быть полезной вспомогательной терапией при низком кровяном давлении после кровоизлияния".

Ученые пришли к выводу, что нейроны С1 являются "ключевым звеном симпатического ответа на кровопотерю". По мнению экспертов, необходимы дополнительные исследования, чтобы выяснить, почему нейроны становятся неактивными при сильной кровопотере, и теперь у них появилась веская причина для поиска ответов на эти вопросы.

"Эти результаты освещают важность взаимодействия мозга и тела во время кровопотери и позволяют по-новому взглянуть на первопричину сердечно-сосудистого коллапса", - сказал Эббот.

Исследование было опубликовано в журнале Cell Reports.

анонсы и реклама
-70000р на RTX 3060
-100 000р на RTX 3070 в Ситилинке
Core i9 11900K вдвое подешевел
Core i7 11700 вдвое подешевел
Core i3 на треть подешевел в Ситилинке
RTX 3080 со скидкой 135 000р в Ситилинке
32Gb DDR5 подешевела в ДВА раза
В ДВА раза подешевел Ryzen 5 5600X
-70 000р на Ryzen 5950X в Ситилинке
Горы смартфонов от 5тр в Ситилинке
i9 12900Kf со скидкой 60 тр
Комп Alienware за 1 200 000 - смотри что за зверь

Источники: Университет Невады, Cell Reports.
https://www.cell.com/cell-reports/fulltext/S2211-1247(22)00213-3?
https://newsroom.uvahealth.com/2022/03/28/uva-discovers-bodys-natural-alarm-to-battle-blood-loss/

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#потеря крови #сердечнососудистый коллапс
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

66 смартфонов Xiaomi получили финальную стабильную прошивку MIUI 13 за 1 квартал 2022 года
8
В РФ приостановили сертификацию ПО Oracle, Microsoft и IBM – чем это грозит российскому бизнесу
18
Флагманы NVIDIA продолжают дешеветь в магазинах РФ – GeForce RTX 3090 со скидкой до 300 000 р
27
Спутниковой интернет Starlink Илона Маска показал разочаровывающую скорость – падение до 1.2 Мбит/с
8
Вышла ультра реалистичная сцена на Unreal Engine 5
14
Из-за санкций «АвтоВАЗ» уберёт из автомобилей подушку безопасности и почти всю электронику
197
NASA приступило к разработке новой космической обсерватории SPHEREx
+
Asus с апреля снижает цены на видеокарты до 25%
16
Новая GeForce RTX 3050 за 65 000р vs GeForce GTX 1080 Ti с Авито – лучший выбор по тестам TG
15
Burger King посоветовал хакерам из Anonymous «идти делать уроки»
3
Ученые рассчитали теоретический предел скорости для вычислительных систем
20
Поставок бесплатного газа в Европу не будет – Дмитрий Песков
262
Илон Маск назвал Путина богатейшим человеком планеты
30
Стартовал предзаказ нового Doogee S98 – два дисплея, ИК-камера и быстрая зарядка со скидкой в $100
+
Samsung Galaxy S22 с Exynos 2200 провалил тесты аккумулятора
2
Суперкомпьютер из консолей PlayStation 3 помогал военным США анализировать спутниковые снимки
3
Быки взяли контроль над Биткоином, а подорожание Эфира грозит ростом цен на видеокарты
4
Минцифры рекомендует мобильным операторам ограничить безлимитные тарифы
167
Авторы «рогалика» Loop Hero разрешили скачивать их игру с «торрентов»
21
Biostar представила майнинговую материнскую плату TB560-BTC PRO MINING
+

Популярные статьи

Обзор и тестирование материнской платы MSI MEG Z690 Godlike
13
Как я испортил и починил обратно карту захвата исправляя ошибки производителя
9
Ученые выяснили, как гены родителей влияют на формирование поведения и когнитивные функции детей
3
Дисковая версия Windows 11 стоит всего 15.60 доллара на последней распродаже марта 2022 года
Shadow warrior 3: краткий обзор и тестирование на системе i7-8700T + GTX 1070
4
Обзор робота-пылесоса ILIFE A11
10
О Сиренах вселенной Borderlands
3
Мои впечатления от игры Life Is Strange. Часть первая
+
Мои впечатления от игры Life Is Strange: Before The Storm. Часть третья
+

Сейчас обсуждают

SeTi2019
20:08
В N-ый раз... Когда появятся статьи как россияне заживут счастливо и богато, а не как европейцы/хохлы и т.д. вот-вот замерзнут???
Французов просят не пользоваться кондиционерами, а ЕС отказывается от закупок газа за рубли
typym6ek
20:05
Просто ахренеть какие большие стали видюхи.
EVGA комплектует свои варианты GeForce RTX 3090 Ti маленькими грузовыми стропами
Коля Трухин
20:05
А разве на русском языке ни как нельзя программу назвать?
В России появится NashStore — отечественный магазин приложений для Android
Игорь Костыльков
19:58
Кто пустил кремлеботов на сайт? Это уже какая по счету статейка, где лижут жопу властям рф и поливают грязью всех остальных.
Спутниковой интернет Starlink Илона Маска показал разочаровывающую скорость – падение до 1.2 Мбит/с
strazh666
19:56
Все строители сейчас заблокированы в Мариуполе.
Роскомнадзор проверит качество блокирования запрещенных ресурсов
wolfire
19:53
народный хопер 5030 его порвёт на текстолит
Суперфлагман GeForce RTX 3090Ti прошёл первые тесты – на что способна новая видеокарта по мнению TPU
janukovixlox
19:52
Биткоин приближается к $48 000, а эксперты Cryptonews ожидают рост курса Эфира в ближайшие месяцы
ахахах
19:51
из европы допустим,чтоб попасть в японию или ю.корею надо в обход России через индийский океан теперь летать и жечь лишнее топливо.Тут любой подобный рейс в лишнее топливо упирается,и соответственно в...
Перелет из Гонконга в Нью-Йорк станет самым длинным в мире из-за обхода России
wolfire
19:51
ну да топ топом, но нахер оно надо, даже если есть деньги, но нет цели брать самый топ, нет смысла +150 Вт, а прибавка фпс не занчительна
Суперфлагман GeForce RTX 3090Ti прошёл первые тесты – на что способна новая видеокарта по мнению TPU
Andreika
19:48
экстремальная конструкция с прямым питанием. Очень интересно. В других платах питание кривое/через жёппу/через видик и ссд?
MSI выпустила специальное обновление BIOS для материнских плат серии 600
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем