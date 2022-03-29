Ученые из Медицинской школы Университета Вирджинии обнаружили скопление клеток в стволе мозга, контролирующее реакцию организма на сильную кровопотерю. Данное открытие позволило разработать новые методы лечения травматических повреждений

Известно, что в случае кровопотери человеческий организм включает защитные механизмы, пытаясь защитить его от неблагоприятного исхода. Но дело в том, что эти процессы "ведут борьбу лишь до поры до времени" . Ученым удалось обнаружить набор нейронов, регулирующих эти реакции. С их помощью они смогли воздействовать на крыс, страдающих от острой кровопотери, для предотвращения сердечно-сосудистого коллапса.

Изображение кровеносной и сердечно-сосудистой системы с сердцем человека на фоне клеток крови в качестве медицинской концепции здравоохранения. Depositphotos реклама

Исследования проводились учеными из Университета Вирджинии, которые изучали, как организм справляется с острой потерей крови, которая может привести к внезапному и опасному снижению кровяного давления. Это явление известно как сердечно-сосудистый коллапс или "декомпенсированное кровоизлияние". Используя передовые методы визуализации, группа ученых смогла определить набор клеток в стволе мозга, которые помогают организму избежать этой участи.

Известные как адренергические нейроны C1, эти клетки, контролировали артериальное давление у крыс, а при потере крови становились гиперактивными. Подобно естественной сигнализации о потере крови, нейроны активируют нервную систему, которая сужает кровеносные сосуды для поддержания нормального кровяного давления. При этом они "отдают предпочтение" наиболее важным органам.

"Во время кровопотери мозг координирует сердечно-сосудистую реакцию, которая поддерживает приток крови к важнейшим органам, таким как сердце и мозг", - говорит автор исследования Джордж Соуза. "Наше исследование показывает, что сердечно-сосудистая реакция на потерю крови зависит от изменений в активности нескольких сотен нейронов в стволе мозга".

Было замечено, что в случае потери крови нейроны начинают работать в усиленном режиме, но когда кровопотеря становится серьезной, они становятся неактивными, что и приводит к сердечно-сосудистому коллапсу. Это является предвестником геморрагического шока - критического состояния организма, при котором человек теряет сознание. Однако используя оптогенетику (технологию дистанционного управление нейронами с помощью света) команда смогла активировать нейроны, восстановить кровяное давление и частоту сердечных сокращений у крыс, страдающих от сильной кровопотери.

"Наше исследование показывает, что реактивация мозговых путей, контролирующих кровяное давление во время декомпенсированного кровоизлияния, эффективно обращает вспять сердечно-сосудистый коллапс", - сказал автор исследования Стивен Эббот. "Мы считаем, что это указывает на то, что нейромодуляция путей, описанных в нашей работе, может быть полезной вспомогательной терапией при низком кровяном давлении после кровоизлияния".

Ученые пришли к выводу, что нейроны С1 являются "ключевым звеном симпатического ответа на кровопотерю". По мнению экспертов, необходимы дополнительные исследования, чтобы выяснить, почему нейроны становятся неактивными при сильной кровопотере, и теперь у них появилась веская причина для поиска ответов на эти вопросы.

"Эти результаты освещают важность взаимодействия мозга и тела во время кровопотери и позволяют по-новому взглянуть на первопричину сердечно-сосудистого коллапса", - сказал Эббот.

Исследование было опубликовано в журнале Cell Reports.

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Источники: Университет Невады, Cell Reports.

https://www.cell.com/cell-reports/fulltext/S2211-1247(22)00213-3?

https://newsroom.uvahealth.com/2022/03/28/uva-discovers-bodys-natural-alarm-to-battle-blood-loss/