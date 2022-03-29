Исследователи из Университета штата Северная Каролина и Университета Северной Каролины в Чапел-Хилл разработали имплантируемую биотехнологию, которая производит и выпускает CAR-T клетки для атаки раковых опухолей.

Исследователи из Университета штата Северная Каролина (NCSU) разработали похожий на зефир имплантат, который может обучить иммунную систему пациента бороться с раком. В ходе испытаний на мышах эта методика оказалась более эффективной в борьбе с онкологическими заболеваниями и теперь может, задействована гораздо быстрее, чем другие иммунотерапевтические технологии.

Художественная визуализация имплантата MASTER (белый), который производит и выпускает Т-клетки, созданные для борьбы с раком. Ella Maru Studio реклама

Одним из наиболее перспективных новых методов лечения рака является иммунотерапия CAR T-клеток, при которой иммунные клетки пациента сначала извлекаются и активируются, а затем снова вводятся в организм. Несмотря на эффективность этого метода лечения, его подготовка занимает несколько недель и требует очень больших затрат.

Для нового исследования команда NCSU разработала способ, позволяющий провести большую часть этого процесса внутри организма пациента. Исследователи назвали новую технологию Multifunctional Alginate Scaffolds for T cell Engineering and Release (MASTER), которая, как следует из названия, представляет собой губкоподобные скаффолды, высвобождающие Т-клетки CAR.

Процесс начинается точно так же, как и обычная терапия CAR Т-клетками. Сначала исследователи собирают Т-клетки у пациента и программируют их на борьбу с раком, смешивая их с вирусом, который вводит ген CAR. Затем смесь добавляется в MASTER, который впитывает ее как губка.

MASTER содержит антитела, которые активируют Т-клетки, а также интерлейкины, запускающие процесс пролиферации клеток. После имплантации устройства пациенту антитела активируют Т-клетки, которые затем взаимодействуют с вирусами и превращаются в CAR T-клетки. Интерлейкины заставляют эти CAR T-клетки размножаться, и новая "обученная армия устремляется из MASTERа на поиски раковых опухолей".

Команда говорит, что эта методика имеет ряд преимуществ перед существующими иммунотерапиями CAR T-клетками. Во-первых, длится она намного быстрее и занимает всего несколько часов, а не недель. А поскольку клетки "более молодые", они могут дольше находиться в организме, демонстрируя более сильную эффективность против рака и проявляя меньше маркеров Т-клеточного истощения.

Испытания на мышах с лимфомой подтвердили эти преимущества. Команда лечила одну группу CAR T-клетками с использованием MASTER, вторую - обычными CAR T-клетками, а контрольную группу - не модифицированными T-клетками.

"Конечным результатом стало то, что мыши, получавшие лечение CAR-T клетками с помощью MASTER, гораздо лучше боролись с опухолями, чем мыши, получавшие терапию обычными CAR-T клетками", - сказала Притха Агарвалла, ведущий автор исследования.

Более того, мыши, получившие лечение MASTER, продемонстрировали долгосрочную эффективность, успешно борясь с рецидивами лимфомы.

Команда говорит, что этот метод лечения должен быть намного быстрее и дешевле, чем существующие иммунотерапевтические препараты CAR T-клеток, но до начала клинических испытаний на людях еще предстоит проделать большую работу.

Исследование было опубликовано в журнале Nature Biotechnology.

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Источники: NCSU, Nature Biotechnology.

https://www.nature.com/articles/s41587-022-01245-x

https://news.ncsu.edu/2022/03/implant-car-t-cells/