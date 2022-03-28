Некоторые эксперты считают, что на этой неделе криптовалюты могут еще больше подорожать.

Самая популярная в мире криптовалюта, биткоин, впервые в этом году вышла в плюс, сообщает портал Coin Desk. Альткоин демонстрирует тенденцию к росту на протяжении последней недели, после того как в ноябре прошлого года он рухнул с максимума за год.

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Биткоин, как и другие криптовалюты, резко вырос после начала пандемии коронавируса пару лет назад и даже успел установить мировой рекорд. К концу 2021 года стоимость биткоина резко упала, и хотя сейчас эта валюта оценивается относительно выше, чем в прошлом, инвесторам и энтузиастам было бы интереснее добиться повторения успехов 2021 года, а лучше выйти за его пределы.

Bitcoins.Wikimedia Common

Восходящий тренд

После довольно вялотекущего начала 2022 года, в течение которого альткоин постоянно терял в цене, в настоящее время монета демонстрирует признаки возвращения былой популярности. В течение последних нескольких дней стоимость биткоина росла и ненадолго преодолела отметку в 47 202 доллара. Хотя этот показатель далек от максимума в 65 000 долларов, наблюдавшегося в прошлом году, он, согласно отчету Bloomberg, значительно выше 50-дневной скользящей средней, которая в настоящее время составляет 41 085 долларов.

Эксперты считают, что криптовалюта потеряла часть своей привлекательности уже в начале года, а банки отозвали меры фискального стимулирования, которые были приняты во время пандемии. По мере того как разворачиваются мировые события, опасения по поводу использования криптовалют для обхода экономических санкций также поддерживали низкий спрос.

В начале этого месяца многие криптовалюты наряду с американскими акциями начали свой восходящий тренд. Не только биткоин, но и Эфир, Solana, Cardano, Dogecoin, а также Shiba Inu демонстрируют рост стоимости и количества сделок, сообщает Coin Desk.

Эксперты считают, что в течении ближайших 3-4 дней криптовалюты еще немного укрепятся, но предупреждают о волатильности, поскольку квартал подходит к концу уже в конце этой недели.

Благодаря недавнему росту, биткоин вырос на 1,4% в этом году, в то время как общий фондовый индекс S&P 500 снизился на 4,7%, говорится в отчете Bloomberg.

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Источники: Coindesk,

https://www.coindesk.com/markets/2022/03/27/bitcoin-springs-past-46k-to-hit-3-month-high/