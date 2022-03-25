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Канадская компания UniDoc Health разработала H3 Health Cube - автономную клинику с подключением к Интернету
H3 Health Cube полностью оснащен диагностическим оборудованием и подключен к Интернету, что позволяет пациентам общаться со своими врачами в режиме реального времени
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В условиях пандемии большинство из нас привыкло к тому, что медицинские консультации проводятся по телефону или через Zoom. Тем не менее, бывают случаи, когда необходимо использовать диагностические приборы. Вот именно для таких случаев предназначен H3 Health Cube.

H3 Health Cube полностью оснащен диагностическим оборудованием и подключен к Интернету, что позволяет пациентам общаться со своими врачами в режиме реального времени. UniDoc Health

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H3 Health Cube ("Куб Здоровья") разработан компанией UniDoc Health из Ванкувера (Канада). Он предназначен для использования в аптеках, общественных центрах, государственных учреждениях или хосписах. "Куб Здоровья" можно установить в помещении или на улице, и он может быть особенно полезен для людей с ограниченными физическими возможностями.

Идея заключается в том, что вместо личного визита к врачу,  пациенты будут участвовать в дистанционном (аудио или видео) приеме в режиме реального времени. В зависимости от того, что необходимо проверить, пациент либо самостоятельно воспользуется диагностическими приборами под контролем врача по Интернету, либо помощь  окажет обученный персонал на месте, например, фармацевты или клиницисты.

Один из прототипов Куба Здоровья H3. UniDoc Health

 

Наряду с системой видеосвязи высокой четкости, каждый аппарат будет оснащен различными инструментами для проверки жизненно важных показателей (стетоскоп, манжета для измерения артериального давления, термометр и так далее ). Кроме того, существует возможность оснащения H3 оборудованием для проведения таких процедур, как компьютерная томография, кольпоскопия, ультразвуковое исследование брюшной полости и электрокардиограмма, а также забор и анализ образцов крови.

Конфиденциальность пациента будет соблюдаться на всех этапах обслуживания, а система на основе ультрафиолетовых UVC-светодиодов, в сочетании с легко очищаемыми поверхностями, облегчит санитарную обработку между приемами.

По данным UniDoc, "Кубы Здоровья" уже тестируются в трех аптеках провинции Онтарио и, еще 30 штук планируется разместить в городе Тусон, штат Аризона, а вскоре после этого начнутся продажи по всему миру.

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Источники: UniDoc Health
 https://unidoctor.com/

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#h3 health cube #unidoc health #куб здоровья
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Виталий Shokerxxx
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