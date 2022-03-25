Вкусовые рецепторы обнаруженные в кровеносных сосудах в легких могут стать новой терапевтической мишенью для лечения острого респираторного дистресс-синдрома - ОРДС

Ученые обнаружили вкусовые рецепторы в совершенно неожиданной части тела - стенках кровеносных сосудов в легких. Эта находка может стать новой важной мишенью для лечения острого респираторного дистресс-синдрома (ОРДС), опасного осложнения многих заболеваний.

Вкусовые рецепторы обнаруженные в кровеносных сосудах в легких могут стать новой терапевтической мишенью для лечения острого респираторного дистресс-синдрома. Depositphotos реклама

ОРДС характеризуется избыточным воспалительным процессом и наличием жидкости в легких. Он может быть вызван пневмонией, сепсисом, а в последнее время еще и вирусом COVID-19, и часто приводит к тому, что пациенты нуждаются в интенсивной терапии и механической вентиляции легких. Уровень смертности при этом заболевании достаточно высок и составляет примерно 40 процентов, а качество жизни тех, кто выживает, нередко оставляет желать лучшего.

Новое исследование под руководством ученых из Университета Англия Раскин (ARU) позволило обнаружить ранее неизвестный механизм, который позволяет жидкости накапливаться в легких, и, что более важно найти потенциальный способ его предотвращения.

Команда обнаружила, что вкусовые рецепторы, обычно расположенные на языке, присутствовали в клетках, выстилающих кровеносные сосуды легких. Еще более странно то, что они, по-видимому, регулируют работу кровеносных сосудов в условиях стресса. Это позволило установить весьма любопытную связь с ОРДС, который, как известно, повышает проницаемость кровеносных сосудов, позволяя белкам и жидкостям проникать в легкие.

Команда испытала эту теорию на практике, "отключив" гены двух из этих рецепторов, T2R38 и T2R10, обнаружив, что сосуды стали проницаемыми и уязвимыми. И, наоборот, при стимуляции рецепторов формировался прочный барьер и препятствовал прохождению жидкостей и патогенов. По мнению экспертов, это достижение может послужить новой лекарственной мишенью для будущих методов лечения острой дыхательной недостаточности.

"При стимуляции этих белков было обнаружено, что они обеспечивают защиту от просачивания жидкости", - сказал доктор Хавови Чичгер, старший автор исследования. "Эти результаты показывают, что новое семейство белков в кровеносных сосудах может способствовать созданию новых лекарств для уменьшения просачивания жидкости в легкие и, следовательно, для лечения пациентов с респираторным дистрессом".

Исследование было опубликовано в журнале Frontiers in Physiology.

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Источники: ARU, Frontiers in Physiology.

https://aru.ac.uk/news/discovery-could-pave-way-for-new-lung-treatment

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fphys.2022.794370/full