Яхта Zen50 на солнечных батареях оснащена парусом-крылом, увеличивающим скорость и дальность плавания

Океанские яхты, способные работать на солнечных батареях, идея конечно замечательная, правда не совсем новая. Если верить мальтийской компании ZEN Yachts, многие солнечные катамараны оснащены генераторами, что, по сути, делает их гибридными дизельно-солнечными судами. Яхта Zen50, созданная этой компанией, считается настоящей солнечной лодкой, а также первой серийной яхтой, оснащенной крыльями.

Яхта Zen50 на солнечных батареях оснащена крылатым парусом, увеличивающим скорость и дальность плавания. Zero Emission Nautic Ltd реклама

Zero Emission Nautic ("ZEN Yachts") пока еще не построила Zen50, но первый заказ уже поступил, и спуск яхты на воду намечен на начало 2023 года. Спроектированная известным морским архитектором Жюльеном Мело, роскошная яхта длиной 15,7 м (51,5 фута) имеет корпус из углеродного волокна и композитного материала Corecell оптимизированного с помощью гидродинамических технологий. Для питания полностью электрической силовой установки яхта оснащена солнечной батареей мощностью 16 кВт и основным аккумулятором емкостью 160 кВт/час.

Крейсерская скорость Zen50 на солнечных батареях составляет 4,5 - 5 узлов, но при помощи крылатого паруса она может быть увеличена до 10 узлов. Zero Emission Nautic Ltd

Ожидается, что максимальная скорость судна только на одном электродвигателе составит 10 узлов, однако на этом яхте установлено полужесткое крыло Oceanwings OWS 3.2, которое поможет увеличить максимальную скорость до 14 узлов. По мнению разработчиков, покупатели могут рассчитывать на запас хода более 180 морских миль (~330 км) в течение 24 часов, (но скорее всего не максимальных скоростях). Сообщается, что крейсерская скорость на солнечных батареях составит от 4,5 до 5 узлов, или от 6 до 10 узлов при использовании солнечных батарей и крылатого паруса.

Zen50 имеет поста управления рассчитанного на двух человек, при этом площадь флайбриджа составляет 34 м2. Zero Emission Nautic Ltd

Крылатый парус был разработан компанией Ayro, дочерней структурой VLPL Yacht Design, и является эволюцией технологии, использованной на гоночном тримаране BMW Oracle, который победил Alinghi V в 33-м Кубке Америки в 2010 году.

Zen50 оснащен фотоэлектрической батареей мощностью 16 кВт и основным аккумулятором емкостью 160 кВт/час. Zero Emission Nautic Ltd

Морские архитекторы VLPL постоянно совершенствуют конструкцию и в 2019 году установили ее версию на плавучую лабораторию Energy Observer. Теперь команда Ayro доработала алгоритм управления, и как сообщается, Zen50 станет первым серийным прогулочным судном с полностью автоматизированным вингсейлом.

Полностью автоматизированный крылатый парус Oceanwings OWS 3.2 от Ayro предназначен для увеличения скорости и дальности плавания. Zero Emission Nautic Ltd

"Наши клиенты знают, что им предстоит управлять катамараном с нулевым уровнем выбросов; они не ищут плавучий отель, а хотят наслаждаться впечатлениями и воссоединиться с природой", - говорится в пресс-релизе Zen Yachts. "Крылатый парус служит для увеличения дальности и скорости, позволяя тем, кто мечтает путешествовать по океанам со своими семьями, делать это, не оставляя углеродного следа".

На Zen50 могут разместиться до 12 пассажиров, при этом компания предлагает "широкий спектр внутренних планировок" в соответствии со спецификациями заказчика. Zero Emission Nautic Ltd

На Zen50 могут разместиться до 12 пассажиров в четырех двухместных, одной двухъярусной и одной одноместной каютах, кроме того дополнительные спальные места могут быть оборудованы в салоне или столовой. Zen50 также может поставляться с электрическим тендером, электрическим водным скутером, досками e-jet и e-foils, а бортовой компрессор для дайвинга позволит насладиться подводными приключениями.

Zen Yachts откроет свой выставочный зал в Барселоне в Marina Vela в апреле, недалеко от места, где в настоящее время формируются первые корпуса. Работа над второй яхтой начнется, сразу после того как первый концепт будет спущен на воду. Zen50 предлагается в конфигурациях Racer, Cruiser и Explorer и может быть построена как с крылом так и без него. Цена стартует от 1,6 миллиона долларов США.

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Источник: Zen Yachts

https://www.zenyachts.com/zen50