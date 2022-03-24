Семь из десяти пациентов, страдающих от длительного COVID, испытывают проблемы с концентрацией внимания и памятью в течение нескольких месяцев после начала заболевания

Недавнее исследование, опубликованное учеными из Кембриджского университета, показало, что примерно семь из десяти пациентов с длительным COVID, страдающих проблемами с памятью и концентрацией внимания, обычно игнорируются медицинскими работниками.

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Потеря обоняния и вкуса, одышка, лихорадка были определяющими симптомами COVID, когда болезнь впервые появилась на мировой арене. Риск быстрого ухудшения здоровья инфицированного человека привел к тому, что врачи стали уделять первоочередное внимание тем, у кого были тяжелые симптомы. Людям, чьи симптомы не требовали госпитализации, предлагалось лечиться дома. Тем не менее, среди пациентов любой группы есть много тех, кто продолжает жить с симптомами COVID в течение нескольких месяцев после заражения, и подобное состояние называется длительным COVID.

Как долго протекает "long COVID"?

Даже специалисты Всемирной организации здравоохранения не могут точно сказать, как долго может длиться такое состояние. В своем прошлогоднем сообщении организация здравоохранения предположила, что это состояние может длиться от трех до девяти месяцев, заявив при этом, что для лучшего понимания этого заболевания необходимы дальнейшие исследования.

Среди симптомов длительного COVID наиболее распространенными являются одышка, когнитивная дисфункция (туман мозга) и усталость. Однако это далеко не полный список, поскольку у пациентов было зарегистрировано более 200 различных симптомов. К числу описанных симптомов также относятся:

боль в груди; чувство тревоги или депрессия; боли в мышцах; лихорадка; потеря обоняния; потеря вкуса;

Как видно из этого списка, воздействию длительного COVID на ментальное благополучие уделялось очень мало внимания. Поэтому исследователи из Кембриджского университета решили разобраться в этом вопросе, пригласив к участию 181 пациента с симптоматикой длительного COVID и наблюдая за ними в течение 18 месяцев.

Кембриджское исследование

78 процентов сообщили о трудностях с концентрацией внимания;

69 процентов сообщили о тумане в голове;

68 процентов сообщили о проблемах с памятью;

60 процентов сообщили о проблемах с в речью (дизартрия и афазия);

70 процентов пациентов в рамках исследования испытывали трудности с концентрацией внимания и проблемами с памятью на протяжении нескольких месяцев после заражения COVID;

почти все пациенты с длительным COVID хуже справлялись с когнитивными тестами;

75 процентов участников исследования сообщили о длительных периодах нетрудоспособности.

Исследование также показало, что тяжесть этих симптомов была выше у тех, кто столкнулся с сильными головными болями, головокружением или усталостью вскоре после заражения вирусом SARS-CoV-2, по сравнению с теми, кто испытывал более легкие симптомы. Кроме того, те, кто продолжал испытывать перечисленные симптомы, хуже справлялись с когнитивными тестами.

Интересен тот факт, что половина участников исследования считают, что медицинские работники не воспринимали всерьез их жалобы на снижение когнитивных функций.

"Длительный COVID получил очень мало внимания с политической или медицинской точки зрения", - сказала доктор Люси Чеке, автор статьи и научный сотрудник факультета психологии университета. "К этой проблеме следует относиться очень серьезно, так как когнитивные проблемы являются важной частью этого процесса. Когда же политики говорят о "жизни с COVID" - а именно, о неизлечимой инфекции, это именно то, что они игнорируют. Влияние на работающее население может быть огромным".

По оценкам исследователей около 25 процентов инфицированных COVID имеют ту или иную степень хронических заболеваний. Учёные предупреждают, что общество вскоре может столкнуться с "длинным хвостом" заболеваний трудоспособного населения, вызванных Long COVID, и поэтому крайне важно уметь выявлять и лечить заболевания, связанные с этим состоянием.

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Источники: Universitas Cantabrigiensis

https://www.cam.ac.uk/stories/memory-long-COVID