Ученые из Северной Каролины разработали биоматериал, который может решить проблему загрязнения окружающей среды пластиком. Исследователи выяснили, как превратить опилки и сельскохозяйственные отходы в экологичный упаковочный материал, по свойствам напоминающий пенопласт

Хотя многие пластмассы являются не очень экологичными материалами, пенополистирол (EPS) представляет особую проблему, поскольку занимает много места и широко используется в качестве одноразовых упаковок. Однако в один прекрасный день его может заменить новый биоразлагаемый материал, изготовленный на основе обычных опилок.

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Этот биоматериал в настоящее время разрабатывается в Университете штата Северная Каролина группой исследователей во главе с профессорами Локендрой Пал и Люцианом Лусиа. Его основным ингредиентом являются обычные древесные опилки, которые можно легко и недорого приобрести на лесопилках или любых других деревообрабатывающих предприятиях. Новая технология является практически безотходной и имеет нулевые выбросы вредных веществ. Лесопилки и подобные предприятия обычно утилизируют остатки опилок путем их сжигания. Это не только уничтожает ценнейший побочный продукт, но и приводит к выбросам парниковых газов, вызывающих изменение климата.

Локендра Пал работает с образцами нового материала в своей лаборатории. Becky Kirkland/NC State

После того как опилки собраны и просеяны, их измельчают в комбинации с сельскохозяйственными отходами. В настоящее время ученые работают с конопляными опилки, а в будущем, планируют использовать, остатки производства сахарного тростника или бананов.

В любом случае, в результате получается порошок, который смешивается со связующим веществом из целлюлозы растительного происхождения. Затем эта смесь при высоких температурах прессуется в формы (или растворяется в нетоксичных растворителях, а затем отливается при комнатной температуре и высушивается). Причём вода не используется ни в одном из этапов технологического процесса.

Пал и Люсия создали несколько пробных моделей из недавно разработанного ими биоматериала, включая кубики LEGO и шахматные фигуры. Фото: Бекки Киркланд/штат Северная Каролина.

Полученные таким образом изделия можно не только повторно переработать, но и полностью растворить в морской воде.

"В наших исследованиях мы уделяем большое внимание вопросам экологической и экономической устойчивости", - говорит Пал. "Мы знаем, что этот материал не только пригоден для вторичной переработки и экологически безопасен, но и прекрасно разлагается в соленой воде. Он просто исчезнет со временем и, следовательно, обеспечит питательными веществами водную жизнь".

В ближайшие шесть месяцев Пал и Люсия запланировали проведение пилотных и коммерческих испытаний, направленных главным образом на изучение возможности использования материала в производстве упаковочных изделий для пищевой промышленности. Они также проведут дополнительные исследования на предмет биосовместимости, биоразлагаемости и способности материала к 3D-печати.

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Источники: Университет штата Северная Каролина (NC State University)

https://news.ncsu.edu/2022/03/new-biomaterial-could-save-our-oceans-from-plastic-pollution/