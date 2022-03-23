По крайней мере, некоторые виды акул впадают в состояние замедленного метаболизма, и новые исследования в этом направлении могут дать ценные сведения о механизмах сна в целом

Как это ни странно, но долгое время биологи подозревали, что акулы никогда не спят. Дело в том, что челюстные мышцы у акул недостаточно хорошо развиты, и для того, чтобы кислород из воды поступал в кровь через жаберные щели, они должны постоянно двигаться. Но ученые из Новой Зеландии утверждают, что у них наконец-то появились биологические доказательства того, что некоторые акулы действительно спят, входя в состояние замедленного метаболизма, во время которого они отдыхают. Однако этого не скажешь по их глазам, которые во время сна остаются широко открытыми, и вероятно именно по этой причине, исследователи раннее считали, что акулы никогда не спят.

реклама

Акула-чернокнижник (Cephaloscyllium laticeps) на мысе Мистакен, остров Мария, Тасмания. Credit: Wikimedia Commons.

Акула-чернокнижник (Cephaloscyllium laticeps) на мысе Мистакен, остров Мария, Тасмания. Credit: Wikimedia Commons.

Новозеландские и австралийские исследователи изучили семь шашечных акул из залива Хаураки. Шашечная акула - иногда ее называют "ковровой акулой" – часто может оставаться неподвижной, отдыхая на морском дне, в отличие от многих других акул, которым приходится постоянно плавать, чтобы поддерживать жизнь.

В течение 24 часов исследователи внимательно следили за акулами, пытаясь обнаружить признаки их погружения в сон. Когда акула подавала признаки покоя, ее метаболизм и поза немедленно регистрировались. В ходе исследования ученые обнаружили, что когда акулы находились в состоянии покоя более пяти минут, у них значительно снижалось потребление кислорода. Низкий уровень потребляемого кислорода является признаком замедления метаболизма, что, в свою очередь, является признаком сна.

Обычно шашечная акула держит плавники расправленными, а голову поднятой вверх, всегда готовая к нападению. Но в позе покоя тело акулы становится более плоским и зависает над самым дном.

Учитывая то, что акулы зачастую застывали на дне водоема, снижение метаболизма было вполне ожидаемым. Однако ученые с удивлением обнаружили, что акулы редко закрывали глаза, во время сна. Шашечные акулы, которые являются ночными животными, проводили большую часть ночного сна с широко открытыми глазами. Однако, днём они иногда дремлют с закрытыми глазами, вероятно потому, что им мешает свет.

Пока неизвестно, спят ли другие акулы. Шашечные акулы - донные животные, которые держатся на дне океана и перекачивают воду через жабры, что позволяет им оставаться неподвижными в течение небольших промежутков времени. Однако большие белые или тигровые акулы вынуждены постоянно плавать, чтобы вентилировать свои жаберные щели. Возможно, они тоже впадают в состояние низкого метаболизма, похожее на сон, несмотря на то, что находятся в движении, но это пока еще предстоит выяснить.

Вопрос о том, как отдыхают акулы и спят ли они вообще, является важным для ученых. Первые акулы появились более 400-450 миллионов лет назад, и они намного старше деревьев (Согласно последним данным, самое раннее современное дерево появилось примерно 340-350 миллионов лет назад), поэтому изучение метаболизма этих животных, может способствовать более глубокому пониманию механизмов сна в целом, который пока, к сожалению, недостаточно хорошо изучен.

анонсы и реклама В полтора раза подешевела RTX 3060 RTX 3080 со скидкой 135 000р в Ситилинке Core i9 11900K вдвое подешевел Вдвое подешевела RTX 3080 в Ситилинке -176 000р на топовый смарт Samsung Core i3 на треть подешевел в Ситилинке 32Gb DDR5 подешевела в ДВА раза -55000р на RTX 3060 В ДВА раза подешевел Ryzen 5 5600X -70 000р на Ryzen 5950X в Ситилинке Горы смартфонов от 5тр в Ситилинке i9 12900Kf со скидкой 60 тр Комп Alienware за 1 200 000 - смотри что за зверь

Результаты исследования были опубликованы в журнале Current Biology.

Источники:

https://royalsocietypublishing.org/doi/10.1098/rsbl.2021.0259