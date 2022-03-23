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Учёные: Ежедневное употребление клюквы значительно улучшает метаболизм миокарда
Новое клиническое исследование показало, что ежедневное употребление клюквы в течение месяца значительно улучшает работу сердечно-сосудистой системы
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Клинические исследования, изучающие влияние сублимированного порошка цельной клюквы на сердечно-сосудистую систему, показали, что ежедневное употребление этого продукта может способствовать долгосрочному укреплению здоровья сердца. Исследование показывает, что природные соединения содержащиеся в клюкве, известные как полифенолы, могут улучшить функцию кровеносных сосудов и значительно сократить риск возникновения заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Результаты исследования показывают, что ежедневное употребление клюквы благоприятствует здоровью сердечно-сосудистой системы. Depositphotos

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В последние годы проводилось множество исследований по изучению пользы клюквенного сока для сердечно-сосудистой системы и улучшения метаболических процессов. В основном данные испытания проводились на людях с диагностированными сердечно-сосудистыми заболеваниями или на пациентах с высоким риском заболевания.

В новом исследовании была поставлена весьма специфичная цель - изучить влияние клюквенного порошка,(не сока!), на функцию сосудов у здоровых мужчин среднего возраста. Целью также было сравнить хронические эффекты клюквенного порошка при ежедневном употреблении в течение месяца.

В исследовании участвовало 45 здоровых мужчин. Половина участников должна была дважды в день употреблять по 4,5 г  сублимированного клюквенного порошка , а другая половина получала плацебо. Исследователи подчеркнули, что 9 г  клюквенного порошка считаются эквивалентом употребления 100 г свежей клюквы.

Первичным критерием было состояние сосудов, которое измерялось с помощью показателя, называемого опосредованным потоком дилатации (FMD). Этот показатель измерялся с помощью ультразвука в начале исследования и после месяца употребления клюквенного порошка. FMD является признанным биомаркером состояния сердечно-сосудистой системы. Низкий уровень FMD сопутствует повышенному риску инфаркта и инсульта.

Исследователи обнаружили улучшение показателей FMD как сразу после первого приема клюквенного порошка, так и через месяц. Кроме того, ученые обнаружили корреляцию между улучшением FMD и увеличением количества метаболитов полифенолов в образцах крови.

"Повышение уровня полифенолов и метаболитов в кровеносной системе и связанные с этим улучшения в показателях FMD после употребления клюквы подчеркивают важную роль клюквы в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний", - пояснила Анна Родригес-Матос, соавтор нового исследования. " А то обстоятельство, что эти положительные тенденции в состоянии здоровья сердца отмечались при разумном потреблении клюквы, делает эту ягоду полезным продуктом для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний среди широких слоев населения".

Интересным моментом эксперимента стало то, что после месяца употребления клюквы в образцах крови наблюдалась совершенно иная картина метаболитов по сравнению с той, которая была обнаружена в первый день после приема первой дозы. Исследователи предполагают, что это изменение может быть признаком того, как регулярное употребление клюквы может изменить популяцию кишечных бактерий, поскольку микробиом, как известно, играет важную роль в метаболизме полифенолов.

Корреляция между наличием определенных полифенольных метаболитов в образцах крови и резким улучшением показателей FMD дает некоторые подсказки о потенциальных механизмах. Однако исследователи подчеркивают, что это не является доказательством причинно-следственной связи между полифенолами клюквы и улучшением частоты сердечных сокращений (ЧСС).

Скорее, полученные результаты говорят о необходимости проведения более целенаправленных исследований, которые позволят выявить возможные прямые механизмы.

"Полученные нами результаты убедительно доказывают, что ягоды клюквы способны в существенно укрепить здоровье сосудов даже у людей с низким сердечно-сосудистым риском", - сказал Кристиан Хейс, соавтор исследования из Университета Суррея. "Данный эксперимент показал, что специфические метаболиты, обнаруживаемые в крови после употребления клюквы, связаны с положительными эффектами".

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Исследование было опубликовано в журнале Food & Function.
Источники: Королевский колледж Лондон
https://pubs.rsc.org/en/Content/ArticleLanding/2022/FO/D2FO00080F
 https://newatlas.com/health-wellbeing/clinical-trial-daily-cranberry-powder-heart-health/

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#медицина #сердечно-сосудистая система #клюква
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