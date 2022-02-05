Если во время грозы в вашем доме пропадет электричество, интеллектуальная система резервного питания Ford Intelligent Backup Power автоматически переключит источник питания дома на потребление электроэнергии от грузовика, обеспечивая дом энергией, как от генератора

Электромобили все активнее выступают в качестве резервных источников энергии, которые можно использовать во время отключения электричества и в чрезвычайных ситуациях. Но как именно это будет работать в домашних условиях, и каким количеством энергии сможет обеспечить дом конкретный электромобиль? Компания Ford представила более подробную информацию о том, как 131-киловаттная батарея с увеличенным запасом хода, устанавливаемая на F-150 Lightning, будет поддерживать свет в среднестатистическом коттедже.

В случае отключения электричества Ford F-150 Lightning с аккумуляторной батареей увеличенной емкости 131 кВт/ч способен обеспечить энергией средний американский дом в течение трех дней. Ford реклама

В мае прошлого года, когда компания Ford представила электрический пикап F-150 Lightning, она не стала называть размеры двух вариантов аккумуляторных батарей, предпочтя вместо этого предоставить приблизительные данные о дальности хода. Позже, в 2021 году, компания обнародовала данные о емкости батарей, сообщив, что стандартная модель оснащена батареей емкостью 98 кВт/час, а версия с увеличенным запасом хода - 131 кВт/час. Эти батареи, как утверждается, рассчитаны на 230 и 300 миль (370 и 483 километра) пробега соответственно.

F-150 Lightning - это не просто пикап в гараже, а резервный источник электроэнергии для вашего дома, к которому можно подключить всё необходимое оборудование. Ford

Компания Ford с самого начала заявила, что F-150 Lightning будет способен служить в качестве резервного источника энергии, и вот теперь стало известно, что 131-киловаттная батарея сможет питать средний американский дом в течение нескольких дней подряд. При подключении через зарядную станцию Ford Charge Station Pro и систему домашней интеграции (Home Integration System), F-150 автоматически возьмет на себя питание дома в случае отключения электроэнергии. Используя возможности двунаправленной зарядки, система Ford способна передавать в дом энергию мощностью до 9,6 киловатт. Когда сеть восстановится, система автоматически переключит дом обратно на питание от электросети.

Для использования Ford F-150 Lightning в качестве резервного источника питания потребуется интеллектуальное зарядное устройство и оборудование для подключения к энергосистеме дома. Ford

Оценивая среднее потребление электроэнергии в США в 30 кВт/час в день, Ford утверждает, что система Lightning способна удовлетворить все потребности среднего домохозяйства в электроэнергии в течение трех дней. Эта цифра в 30 кВт/час согласуется с данными Управления энергетической информации США (EIA), которые указывают, что в 2020 году средний потребитель электроэнергии в США потреблял 893 кВт/час или 29,3 кВт/час в день. Более того этот срок может быть увеличен до 10 дней если использовать батарею Lightning в сочетании с солнечной зарядкой.

Ford сотрудничает с поставщиком солнечных батарей Sunrun для установки системы домашней интеграции; кроме того, Sunrun может одновременно установить солнечную зарядку, чтобы сделать всю систему более углеродно-нейтральной. Ford

В качестве поставщика солнечных батарей для системы Intelligent Backup Power Ford выбрала компанию Sunrun из Кремниевой долины. Покупатели комплектации F-150 Lightning Extended Range получат 80-амперную зарядную станцию Ford Charge Station Pro автоматически, а владельцы стандартных комплектаций могут приобрести ее отдельно. В комплекте с системой Home Integration System, разработанной в сотрудничестве с Sunrun, устанавливается инвертор, батарея для аварийного запуска и переключатель необходимые для двунаправленного потока энергии.

Ford Charge Station Pro не только заряжает ваш F-150 Lightning. Если во время грозы в вашем доме пропадет электричество, интеллектуальная система резервного питания Ford Intelligent Backup Power может автоматически переключить источник питания дома на получение электроэнергии от грузовика, обеспечивая дом энергией, как от генератора. Ford

Sunrun начнет предлагать систему домашней интеграции весной (Северное полушарие), примерно в то время, когда начнутся первые поставки Lightning. Компания также предложит варианты солнечных батарей, которые могут быть интегрированы в систему во время установки.

В будущем Ford планирует расширить возможности двунаправленной зарядки, чтобы владельцы F-150 Lightning имели возможность беспрепятственно заряжать пикап, когда потребление энергии и тарифы на электричество минимальны, и возвращать энергию в домашнюю сеть в периоды высокого спроса. В перспективе это сэкономит деньги клиентов и снизит нагрузку на электросеть.

Более подробную информацию можно найти на специальном сайте компании Ford, посвященном технологии Intelligent Backup Power.

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Источник: Ford

https://www.ford.com/trucks/f150/f150-lightning/2022/features/inteligent-backup-power/

https://media.ford.com/content/fordmedia/fna/us/en/news/2021/02/04/f150-lightning-power-play.html