Новейшие загадочные объекты астрономии, "странные радиокруги" или ORC, оказались в центре внимания международной группы астрономов, использующих самые мощные радиотелескопы в мире.

Астрономы, стали ещё на шаг ближе к разгадке космической тайны, известной как "странные радиокруги" (Odd Radio Circles, ORCs). Новые изображения, сделанные радиотелескопом MeerKAT, являются самыми четкими и детальными из всех, полученных до сих пор, и помогают значительно сократить список возможных причин их возникновения.

Художественная иллюстрация странных радиокругов. Считается, что кольцам потребовался 1 миллиард лет, чтобы достичь того размера, который мы видим сегодня. Кольца настолько велики (миллионы световых лет в поперечнике), что они расширились за пределы других галактик. CSIRO реклама

Как и многие астрономические аномалии, название практически говорит само за себя - это круглые сгустки радиоизлучения, которые не поддаются объяснению известными науке явлениями или объектами. Эти странные кольца появились совсем недавно: первое открытие было сделано только в сентябре 2019 года и на данный момент их насчитывается всего пять.

Эти призрачные объекты крайне сложны для изучения из-за их тусклости, рассеянности и того, что они не проявляются в оптическом, инфракрасном и рентгеновском диапазонах волн. На первых порах астрономы даже не могли точно сказать, являются ли они огромными и далекими, или меньшими и находятся в пределах нашей галактики.

Несколько тарелок из массива радиотелескопов MeerKAT в Южной Африке

Более поздние наблюдения помогли точно определить их размер и расстояние. Оказалось, что ORC имеют ширину около миллиона световых лет, что примерно в 16 раз больше, чем размер Млечного Пути. Интересно, что они, как правило, сосредоточены в ядрах галактик с активными сверхмассивными черными дырами, что может дать ключ к разгадке их происхождения.

С помощью мощного радиотелескопа MeerKAT (Южная Африка) астрономы подробно изучили один из таких объектов. Результаты показали сложную структуру, содержащую множество внутренних кольцевых областей, и позволили группе исследователей составить карты поляризации и спектрального индекса излучения.

Новое изображение "странного радиокруга" (ORC). Радиоизображения, полученные радиотелескопом MeerKAT, выделены зеленым цветом, а задний фон заполнен данными оптического и ближнего инфракрасного диапазонов, полученными в рамках программы Dark Energy SurveyJ. English (U. Manitoba)/EMU/MeerKAT/DES(CTIO).

Опираясь на полученные данные, исследователи выдвинули три основные гипотезы о природе происхождения странных радиокругов:

- они могут быть остатками огромных галактических взрывов, возможно, вызванных слиянием двух сверхмассивных черных дыр;

- это могут быть концентрические струи энергичных частиц, выброшенных из центра галактики;

- или это могут быть ударные волны от рождения новых звезд.

Как и в случае с любыми другими тайнами космоса, сбор дополнительных данных является ключом к пониманию природы ORC. С помощью таких радиотелескопов, как MeerKAT и ASKAP, ученые продолжат изучение обнаруженных "странных радиокругов" и будут искать новые. Однако настоящий прорыв произойдет, примерно в 2027 году, когда на полную мощность заработает четырехкилометровый массив радиотелескопов (Square Kilometer Array, SKA).

Исследование было опубликовано в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

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Источник: CSIRO

https://arxiv.org/abs/2203.10669

https://www.csiro.au/en/news/News-releases/2022/Astronomers-reveal-best-image-yet-of-mysterious-ORCs-in-space