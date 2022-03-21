В Финляндии на глубине более 420 метров ниже уровня моря создается постоянное хранилище для ядерных отходов. Они будут законсервированы на протяжении ближайших 100 000 лет. Планируется, что объект будет введен в эксплуатацию в конце 2024 году, сообщает журнал Science Magazine.
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В настоящее время многие европейские страны отказываются от эксплуатации ядерных источников энергии. Так перед самым Новым годом Германия закрыла три из шести действующих атомных электростанций, поскольку в долгосрочной перспективе планирует перейти на возобновляемую энергию. Франция и Бельгия тоже заявили о подобных планах (хотя в свете последних событий Бельгия решила с этим повременить), а вот Финляндия, судя по всему, выбрала другой путь, поскольку в настоящее время ведет строительство очередной атомной электростанции.
Финляндия продвигает ядерную энергетику
Финляндия - относительно небольшое по площади государство, и большая часть ее 5,5 миллионного населения проживает в южной части страны. Финляндия занимает 216-е место в мире по плотности населения, и поскольку большинство ее атомных электростанций расположены в северных регионах, риск для жизни и здоровья людей в результате аварии будет сведен к минимуму.
Крупнейший в мире ядерный реактор мощностью 1 600 МВт планируется ввести в эксплуатацию в конце этого года. И для этого Финляндии необходимо обеспечить безопасность ядерных отходов, которые будут образовываться по мере реализации проекта.
Одним из потенциальных мест для долгосрочного хранения ядерных отходов в 2000 году был выбран остров Олкилуото. Поблизости находятся две действующие атомные электростанции, а третью планируется ввести в эксплуатацию ближе к концу 2022 года.
Для производства электроэнергии в Финляндии используются водо-водяные реакторы (BWR), но, тем не менее, для хранения отработанных урановых стержней необходимо водонепроницаемое хранилище, место для которого и было найдено в толще скальных пород.
Рядом находятся два сейсмических разлома, которые могут активизироваться в результате следующего ледникового периода. Однако поскольку хранилище расположено непосредственно между ними, считается, что сейсмические процессы его не затронут.
Отработанные топливные стрежни будут помещены в чугунные резервуары, которые в свою очередь будут уложены в цилиндрические медные контейнеры и заполнены инертным аргоном. Затем контейнеры опустят в специальные туннели, засыплют водопоглощающей глиной и бентонитом, и "похоронят" под толстым слоем бетона.
Ожидается, что объект начнет работу в конце 2024 или начале 2025 года и будет функционировать до 2120 года, после чего будет окончательно законсервирован.
Источники:
https://www.science.org/content/article/finland-built-tomb-store-nuclear-waste-can-it-survive-100000-years