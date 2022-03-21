Бельгия заявила, что намерена отложить свои планы по отказу от ядерной энергетики еще на одно десятилетие.

В начале этого месяца американский предприниматель и миллиардер Илон Маск написал в Твиттере, что, по его мнению, Европа должна перезапустить свои законсервированные атомные электростанции, чтобы справиться с энергетическим кризисом, вызванным событиями на Украине. И, кажется, по крайней мере, одна страна к этому прислушалась. В пятницу, 18 марта, Бельгия объявила, что намерена отложить свои планы по постепенному отказу от ядерной энергетики еще на десятилетие.

Атомная электростанция Тиханге в Гюи, Бельгия. jotily/iStock

Срок службы двух ядерных реакторов увеличен

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"Федеральным правительством принято решение предпринять необходимые шаги для продления срока службы двух ядерных реакторов ещё на десять лет", - говорится в заявлении премьер-министра Александра де Кроо.

"Это решение укрепит независимость нашей страны от ископаемых видов топлива в условиях неспокойной геополитической обстановки", - добавил он.

Ядерная энергетика вновь набирает популярность: так компания Билла Гейтса Terra Power разрабатывает новые типы ядерных реакторов, а недавний закон президента США Байдена о развитии инфраструктуры предусматривает выделение 6 миллиардов долларов на сохранение ядерных реакторов в США.

Кроме того, американские военные рассматривают возможность создания мобильной атомной электростанции для удовлетворения своих энергетических потребностей за рубежом, а NASA намерено обеспечить ядерной энергией миссии на Луне.

Существующая инфраструктура

В Европе считают, что "перед лицом угрозы энергетической безопасности, вызванной событиями на Украине, странам лучше использовать существующую инфраструктуру, а не пытаться быстро перейти на зелёную энергетику, которую сначала необходимо значительно оптимизировать и нарастить, прежде чем удовлетворить существующие потребности в энергии".

В настоящий момент Бельгия имеет в своем распоряжении две атомные электростанции с семью реакторами. В пятницу правительство приняло решение о продлении работы реактора Doel 4 вблизи портового города Антверпен и реактора Tihange 3 вблизи Льежа до 2035 года.

Премьер-министр Бельгии Александр- Де Кроо заявил, что эта отсрочка обеспечит стране столь необходимую безопасность. "Слишком долго нашей стране не хватало дальновидности", - сказал Де Кроо на пресс-конференции. "Это привело к большой неопределенности. План, который мы сегодня представляем на рассмотрение, призван устранить эту проблему".

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Источники: Site Techxplore

https:// techxplore.com/news/2022-03-belgium-nuclear-energy-exit-years.html