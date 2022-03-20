Ученые Массачусетского технологического института утверждают, что лучшим решением проблемы хранения углерода является его превращение в горную породу. Теперь они намерены найти оптимальные места для проведения таких экспериментов

В современной климатической обстановке ведется очень много разговоров об улавливании, захвате и хранении углерода. Однако не все эти методы одинаково хороши.

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В январе этого года ученые обнаружили, что завод Quest компании Shell, предназначенный для улавливания выбросов углерода из нефтяных месторождений и их подземного хранения с целью сокращения выбросов углерода, производит гораздо больше выбросов, чем улавливает.

Справедливости ради следует отметить, что улавливание, захват и хранение углерода это довольно сложная задача. В настоящее время ученые Массачусетского технологического института предложили некоторые ориентиры для эффективного осуществления этого процесса.

Технология прямого улавливания углекислого газа. IGphotography/iStock

Руководство к действию

Массачусетский технологический институт на днях опубликовал некоторые рекомендации для того, чтобы удержать глобальную температуру в безопасных пределах, признанных Межправительственной группой экспертов по изменению климата.

"Для того чтобы приблизиться к этим пределам (в 1,5 или 2 градуса Цельсия), нам необходимо стать углеродно-нейтральными к 2050 году, а после этого - углеродно-отрицательными", - заявил Матей Печ, геофизик и профессор Виктор П. Стар, кафедыр наук о Земле, атмосфере и планетарных науках (EAPS).

Печ разработал предложение для конкурса MIT Climate Grand Challenges под названием Advanced Carbon Mineralization Initiative. Исследователь ставит перед собой довольно амбициозные планы: объединить усилия геологов, химиков и биологов для превращения углерода, закачиваемого под землю, в горную породу, для его длительного хранения практически в любых геологических условиях. Кроме того, он планирует провести разведку наиболее благоприятных районов для проведения этих экспериментов.

"Это то, что может предложить геология", - сказал Печ. " Необходимо найти места, где можно безопасно и долго хранить огромные объемы углекислого газа".

Безумно сложно

Печ назвал большинство современных инициатив в области улавливания и хранения углекислого газа "адски сложными". Исследователь надеется, что его проект Climate Grand Challenge позволит найти новые методы ускорения процесса утилизации путем смешивания углекислого газа с различными жидкостями перед закачкой его под землю. Если эксперимент окажется успешным, он может совершить революцию в борьбе с выбросами углекислого газа.

На днях ученые Массачусетского технологического института разработали технологию, которая позволяет эффективно использовать развилки стволов деревьев или толстых ветвей в качестве опорных элементов для своих сооружений.

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Источники:

https://news.mit.edu/2022/setting-carbon-management-stone-0317