Помимо защитных свойств от коррозии, повреждения растворителями, кислотами и водой, активное покрытие улавливает токсичные соединения и подлежит восстановлению

Промышленные трубопроводы постоянно подвергаются воздействию жидкостей, которые со временем могут повредить их внутреннюю поверхность. Новое полимерное покрытие позволит защитить подобные системы, одновременно удаляя из жидкостей токсичные металлы.

В дополнение к использованию внутри труб, защитный полимер можно наносить и на внешние бетонные поверхности. Университет Флиндерса. реклама

В настоящее время такое покрытие разработано в австралийском Университете Флиндерса. Его можно без особых затрат изготовить из недорогой смеси обычной серы и воскообразного химического соединения, более известного как дициклопентадиен, являющегося побочным продуктом процесса переработки нефти.

В отличие от аналогичных составов, созданных ранее, этот материал может быть изготовлен при относительно низкой температуре в 140 ºC (284 ºF), что снижает вероятность возникновения неконтролируемых побочных процессов.

Как утверждают разработчики, при нанесении на внутреннюю поверхность труб из ПВХ, металла или бетона полимер образует своеобразный барьер, защищающий материал от коррозии и других разрушений, связанных с растворителями, кислотами или водой. Кроме того, наряду с защитными свойствами активное покрытие способно улавливать токсичные соединения ртути. Такие свойства особенно полезны в нефтяной и газовой промышленности, где процедуры регенерации требуют удаления загрязняющих веществ из смесей воды и нефтепродуктов.

Покрытие легко восстанавливается, а царапины и повреждения можно устранить путем простого нагрева. Это возможно благодаря химической структуре покрытия, которая позволяет при повышении температуры разрушать, а при охлаждении вновь образовывать связи между соединениями серы.

"Уникальный химический состав нового смарт-покрытия защищает различные поверхности, активно удаляет токсичные соединения ртути из воды и нефти и подлежит восстановлению, что делает его экологически безопасным", - говорит профессор Чалкер из Института наноразмерных наук и технологий при Университете Флиндерса Мэтью Флиндерс.

Данное исследование проводилось под руководством научного сотрудника Макса Манна, а также при участии ученых из британского Ливерпульского университета. Результаты исследования описаны в статье, которая недавно была опубликована в журнале Polymer Chemistry.

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Источники: Университет Флиндерса через EurekAlert

https://pubs.rsc.org/en/Content/ArticleLanding/2021/PY/D1PY01416A

https://www.eurekalert.org/news-releases/946394