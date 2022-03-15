Проектируя гостиничный номер на вершинах деревьев с фасадом из птичьих гнезд, компания Biosphere ставит перед собой цель уменьшить падение популяции птиц в шведских лесах и вместе с тем укрепить биосферу и естественную среду обитания

Архитектурное бюро Bjarke Ingels Group (BIG) создало немало интересных проектов, но ее последний шедевр является одним из самых удивительных и напоминает большую круглую шишку в кроне деревьев. Проект, получивший название "Биосфера", представляет собой небольшой гостиничный номер, выполненный в виде маленького сферического домика подвешенного прямо на деревьях и окруженного 350 скворечниками.

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Проект Biosphere разрабатывается для шведского проекта Treehotel, в рамках которого представлено несколько гостиничных номеров, выполненных по индивидуальному заказу одними из самых уважаемых архитекторов Скандинавии. BIG

"Биосфера" разрабатывается для проекта Treehotel в шведской Лапландии, недалеко от полярного круга. В отеле представлены гостиничные номера, спроектированные по индивидуальному заказу такими известными архитекторами Скандинавии как Snohetta и Tham & Videgard. Проект BIG был разработан для гостиничного комплекса Treehotel совместно со шведским орнитологом Ульфом Оманом.

Проектируя гостиничный номер на вершинах деревьев с фасадом из птичьих гнезд, компания Biosphere ставит перед собой цель уменьшить падение популяции птиц в шведских лесах и вместе с тем укрепить биосферу и естественную среду обитания.

Мини-отель будет установлен на растущих соснах в удаленном лесном массиве, а доступ к нему будет осуществляться по подвесному мосту. Внешняя часть здания будет полностью застеклена, но дизайн будет дополнен деревянными скворечниками разных размеров и форм, специально подобранными для птиц разных видов.

В окружении нежного пения птиц, гармонично дополняемого внешним фасадом с тройным остеклением, гости получают возможность окунуться в интимную, захватывающую атмосферу природы

Интерьер гостиничного номера площадью 34 квадратных метров включает в себя насыщенные темные оттенки и органические материалы, вдохновленные окружающим ландшафтом, которые фокусируют внимание посетителей на естественной красоте окружающей природы.

На первом этаже будут располагаться диван и кресло-гамак, а также ванная комната и мини-кухня, а в спальню расположенную на антресолях можно будет попасть по лестнице.

Интерьер "Биосферы" будет включать зону отдыха, а также спальню в стиле лофт и ванную комнату. BIG

"Мне довелось провести несколько дней и ночей в некоторых номерах Treehotel прямо перед пандемией, и я уехал с чувством полного погружения в природу", - сказал основатель BIG Бьярке Ингельс. "Я не мог не задаться вопросом, а есть ли способ сделать это погружение еще на один шаг глубже... И почти сразу же возникла идея пригласить не только людей, но и местных птиц и летучих мышей для совместного проживания в сферическом рое гнезд".

Интерьер прост и прагматичен, но благодаря своей шахматно-шашечной концепции позволяет получить массу впечатлений в пределах относительно небольшого пространства Ожидается, что "Биосфера" будет завершена и открыта для посетителей в конце этого года. О том, сколько будет стоить пребывание в этом отеле, пока ничего не известно. анонсы и реклама -65 000р на RTX 3080 ASUS 32Gb DDR5 подешевела в ДВА раза -28 000р на Ryzen 5950X в Ситилинке -45 000р на S21 Ultra в Ситилинке В полтора раза подешевел Ryzen 5 5600X -25% на Сore i5 12500 - cмотри цену -250 000р на 85" TV 8K Samsung Горы смартфонов от 5тр в Ситилинке -50 000р на iPhone 13 Комп Alienware за 1 200 000 - смотри что за зверь Начались скидки на <b>RX 6500XT </b> Ноут на XEON за 1млн - смотри что за зверь Источник: BIG

https://big.dk/#projects-treeh