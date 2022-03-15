Архитектурное бюро Bjarke Ingels Group (BIG) создало немало интересных проектов, но ее последний шедевр является одним из самых удивительных и напоминает большую круглую шишку в кроне деревьев. Проект, получивший название "Биосфера", представляет собой небольшой гостиничный номер, выполненный в виде маленького сферического домика подвешенного прямо на деревьях и окруженного 350 скворечниками.
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"Биосфера" разрабатывается для проекта Treehotel в шведской Лапландии, недалеко от полярного круга. В отеле представлены гостиничные номера, спроектированные по индивидуальному заказу такими известными архитекторами Скандинавии как Snohetta и Tham & Videgard. Проект BIG был разработан для гостиничного комплекса Treehotel совместно со шведским орнитологом Ульфом Оманом.
Мини-отель будет установлен на растущих соснах в удаленном лесном массиве, а доступ к нему будет осуществляться по подвесному мосту. Внешняя часть здания будет полностью застеклена, но дизайн будет дополнен деревянными скворечниками разных размеров и форм, специально подобранными для птиц разных видов.
Интерьер гостиничного номера площадью 34 квадратных метров включает в себя насыщенные темные оттенки и органические материалы, вдохновленные окружающим ландшафтом, которые фокусируют внимание посетителей на естественной красоте окружающей природы.
На первом этаже будут располагаться диван и кресло-гамак, а также ванная комната и мини-кухня, а в спальню расположенную на антресолях можно будет попасть по лестнице.
"Мне довелось провести несколько дней и ночей в некоторых номерах Treehotel прямо перед пандемией, и я уехал с чувством полного погружения в природу", - сказал основатель BIG Бьярке Ингельс. "Я не мог не задаться вопросом, а есть ли способ сделать это погружение еще на один шаг глубже... И почти сразу же возникла идея пригласить не только людей, но и местных птиц и летучих мышей для совместного проживания в сферическом рое гнезд".
Ожидается, что "Биосфера" будет завершена и открыта для посетителей в конце этого года. О том, сколько будет стоить пребывание в этом отеле, пока ничего не известно.
Источник: BIG
https://big.dk/#projects-treeh