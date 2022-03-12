BMW утверждает, что все автомобили по-прежнему безопасны для вождения, "если, конечно, вы не почувствуете запах горелого пластика или из моторного отсека не повалит дым"

BMW отзывает 1,03 миллиона автомобилей по всему миру, ссылаясь на возможные риски возгорания, говорится в опубликованном в четверг финансовом отчете компании.

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Это уже третий отзыв немецкого автопроизводителя с 2017 года. Он касается несколько моделей, собранных в период с 2006 по 2013 год, включая модели 1, 3 и 5 серии, а также X3, X5 и Z4. Если говорить подробнее, то в некоторых случаях может произойти короткое замыкание в нагревательном элементе принудительной вентиляции картера (PCV) и это может стать причиной серьезного возгорания. Тот же дефект стал причиной акций в 2017 и 2019 годах, когда было отозвано 184 000 и 740 000 автомобилей соответственно.

Автомобиль BMW iX3 SUV. Tramino / iStock

BMW утверждает, что все автомобили по-прежнему безопасны для вождения, если, конечно, вы не почувствовали запах горелого пластика.

Устранение неполадок в автомобилях, отозванных в предыдущие годы, продолжается до сих пор. Кроме того, из-за дефицита деталей на мировом рынке ситуация может затянуться до конца 2022 года. Причем многие автомобили, уже побывавшие в сервисе, теперь отзываются повторно.

В рамках расследования компания BMW обнаружила, что проблемы с качеством продукции поставщика в условиях интенсивного вождения могут привести к повреждению нагревательного элемента клапана PCV.

На момент публикации финансового отчета никаких инцидентов или травм, связанных с последним отзывом, выявлено не было. В BMW заявили, что "водители могут продолжать пользоваться своими автомобилями до тех пор, пока не будут устранены неполадки, предусмотренные отзывом - если только не заметят дым из моторного отсека или не почувствуют запах горелого пластика".

Это конечно замечательный совет, но, кажется, что любой мало-мальски адекватный водитель остановится на обочине, если из двигателя начнет валить дым.

BMW побил рекорд продаж, реализовав в 2021 году более 2,52 миллиона автомобилей.

Отзыв более миллиона автомобилей - это большая проблема для любого автопроизводителя, но в действительности BMW более чем вдвое увеличила свои доходы в 2021 году, заработав порядка 17,7 млрд долларов США. Это можно объяснить только двумя факторами: общим ростом цен и увеличением объемов продаж элитных моделей.

Создается впечатление, что глобальный кризис в цепочке поставок не замедлил рост BMW. В 2021 году было продано рекордное количество автомобилей - 2,52 млн. штук, при этом прибыль за этот год составила 10,3 процента. Это самый высокий показатель немецкого автоконцерна за последние пять лет. "Мы находимся в хорошем положении и с оптимизмом смотрим в будущее", - отметил в ходе пресс-конференции Николас Петер, главный финансовый директор BMW.

Первый в мире автомобиль, меняющий цвет



Похоже, что BMW настолько оптимистично настроена, что внедряет в свои автомобили новые виды творческого самовыражения. В январе 2022 года автопроизводитель раскрыл новые технологии для полностью электрического внедорожника iX Flow. В частности, производитель представил новый вид покрытия, способного изменять цветовую гамму автомобиля одним нажатием кнопки.

Поскольку использование ископаемых видов топлива на главном заводе BMW должно прекратиться в 2024 году, немецкий автопроизводитель делает огромные шаги в своем стремлении внедрить экологичные автомобильные технологии. И если не брать во внимание последний отзыв, огромные доходы компании свидетельствуют о том, что следующее поколение полностью электрических автомобилей будет представлено не только монополией Tesla, а разнообразным сочетанием как новых, так и классических брендов.

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Источники:

https://www.bmwgroup.com/en/investor-relations/company-reports.html