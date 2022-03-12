BMW отзывает 1,03 миллиона автомобилей по всему миру, ссылаясь на возможные риски возгорания, говорится в опубликованном в четверг финансовом отчете компании.
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Это уже третий отзыв немецкого автопроизводителя с 2017 года. Он касается несколько моделей, собранных в период с 2006 по 2013 год, включая модели 1, 3 и 5 серии, а также X3, X5 и Z4. Если говорить подробнее, то в некоторых случаях может произойти короткое замыкание в нагревательном элементе принудительной вентиляции картера (PCV) и это может стать причиной серьезного возгорания. Тот же дефект стал причиной акций в 2017 и 2019 годах, когда было отозвано 184 000 и 740 000 автомобилей соответственно.
BMW утверждает, что все автомобили по-прежнему безопасны для вождения, если, конечно, вы не почувствовали запах горелого пластика.
Устранение неполадок в автомобилях, отозванных в предыдущие годы, продолжается до сих пор. Кроме того, из-за дефицита деталей на мировом рынке ситуация может затянуться до конца 2022 года. Причем многие автомобили, уже побывавшие в сервисе, теперь отзываются повторно.
В рамках расследования компания BMW обнаружила, что проблемы с качеством продукции поставщика в условиях интенсивного вождения могут привести к повреждению нагревательного элемента клапана PCV.
На момент публикации финансового отчета никаких инцидентов или травм, связанных с последним отзывом, выявлено не было. В BMW заявили, что "водители могут продолжать пользоваться своими автомобилями до тех пор, пока не будут устранены неполадки, предусмотренные отзывом - если только не заметят дым из моторного отсека или не почувствуют запах горелого пластика".
Это конечно замечательный совет, но, кажется, что любой мало-мальски адекватный водитель остановится на обочине, если из двигателя начнет валить дым.
BMW побил рекорд продаж, реализовав в 2021 году более 2,52 миллиона автомобилей.
Отзыв более миллиона автомобилей - это большая проблема для любого автопроизводителя, но в действительности BMW более чем вдвое увеличила свои доходы в 2021 году, заработав порядка 17,7 млрд долларов США. Это можно объяснить только двумя факторами: общим ростом цен и увеличением объемов продаж элитных моделей.
Создается впечатление, что глобальный кризис в цепочке поставок не замедлил рост BMW. В 2021 году было продано рекордное количество автомобилей - 2,52 млн. штук, при этом прибыль за этот год составила 10,3 процента. Это самый высокий показатель немецкого автоконцерна за последние пять лет. "Мы находимся в хорошем положении и с оптимизмом смотрим в будущее", - отметил в ходе пресс-конференции Николас Петер, главный финансовый директор BMW.
Первый в мире автомобиль, меняющий цвет
Похоже, что BMW настолько оптимистично настроена, что внедряет в свои автомобили новые виды творческого самовыражения. В январе 2022 года автопроизводитель раскрыл новые технологии для полностью электрического внедорожника iX Flow. В частности, производитель представил новый вид покрытия, способного изменять цветовую гамму автомобиля одним нажатием кнопки.
Поскольку использование ископаемых видов топлива на главном заводе BMW должно прекратиться в 2024 году, немецкий автопроизводитель делает огромные шаги в своем стремлении внедрить экологичные автомобильные технологии. И если не брать во внимание последний отзыв, огромные доходы компании свидетельствуют о том, что следующее поколение полностью электрических автомобилей будет представлено не только монополией Tesla, а разнообразным сочетанием как новых, так и классических брендов.
Источники:
https://www.bmwgroup.com/en/investor-relations/company-reports.html