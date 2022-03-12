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Volkswagen представил полностью электрический микроавтобус ID Buzz, созданный на базе легендарного VW T1 Bulli
Volkswagen показал свой новый полностью электрический фургон ID. Buzz, и объявил, что он поступит в продажу в третьем квартале этого года.
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Volkswagen представил в Парижском автосалоне серийную версию своего полностью электрического микроавтобуса ID Buzz, который поступит в продажу в странах Евросоюза в третьем квартале этого года, а в конце 2023 года будет доступен для жителей США, (сообщает немецкий автопроизводитель в официальном пресс-релизе).

Полностью электрический ID Buzz от Volkswagen. Volkswagen

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ID Buzz выполнен в духе культового фургона Volkswagen T1 и оснащен электродвигателем мощностью 203 лошадиные силы (150 кВт), а его запас хода, по оценкам разработчиков, составит 400 километров.

Источник. Volkswagen

 

Заднеприводный автомобиль способен развивать максимальную скорость в 145 километров в час, питаясь от литий-ионной батареи емкостью 82 кВтч. Однако Volkswagen будет предлагать и другие модификации с более мощными батареями.

Источник.  Volkswagen

 

ID. Buzz будет иметь две версии: один для перевозки пассажиров другой для перевозки грузов. Оба варианта будут иметь двунаправленную 170-кВт зарядку, позволяющую заряжать автомобиль с 5 до 80 процентов всего за 30 минут. Благодаря функции двунаправленной зарядки автомобиль сможет питать небольшие домохозяйства, обеспечивая электроэнергией бытовые устройства. При этом передача энергии и автоматическое управление осуществляются через специальный двунаправленный настенный блок постоянного тока.

Источник. Volkswagen

 

Благодаря вместимости 1135 литров в салоне пассажирского ID Buzz могут свободно разместиться пять человек. При сложенных сиденьях заднего ряда этот объем может быть увеличен до 2210 литров. Объем отсеков грузового автомобиля  составит 3,9 кубометра. Длина обеих версий составит 4 710 мм, а радиус поворота чуть более 11 метров.

Источник. Volkswagen

 

"ID. Buzz" - это настоящая икона электрической эры. Это автомобиль, который может создать только Volkswagen. В 1950-х годах Volkswagen Bulli символизировал новое ощущение автомобильной свободы, независимости и больших эмоций. ID. Buzz подхватил этот стиль жизни и перенес его в наше время: свободный от выбросов, устойчивый, полностью электрифицированный и готовый к следующему важному шагу - автономному вождению. С этим автомобилем мы впервые объединяем ключевые аспекты нашей стратегии АКСЕЛЕРАЦИЮ в одном продукте", - подчеркнул Ральф Брандштеттер, председатель правления Volkswagen Passenger Cars.

Новейшее программное обеспечение ID последнего поколения обеспечивает простоту управления и безопасность вождения. Обе модели ID. Buzz и ID. Buzz Cargo оснащены системой предупреждения об опасности Car2X, системой экстренного торможения Front Assist и системой помощи движению по полосе, а также новой "функцией памяти" для автоматической парковки на ранее заданном маршруте.

Volkswagen объявил, что производство ID Buzz начнется уже летом, а первые партии будут отгружены в страны Евросоюза в третьем квартале этого года.

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Источники: Volkswagen AG.
https://www.volkswagen-newsroom.com/en/press-releases/a-bulli-for-the-all-electric-future-world-premiere-of-the-new-id-buzz-7800

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#volkswagen #id buzz #vw t1 bulli
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