Марсоход FLEX может автономно менять полезную нагрузку, перемещать астронавтов и выполнять множество других важных задач

Калифорнийский стартап Astrolab разработал прототип лунохода, который планируется отправить на Луну в рамках миссии NASA Artemis.

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Компания, основателем которой является известный астронавт NASA Крис Хэдфилд, заявила, что в настоящее время проводит испытания своего ровера Flexible Logistics and Exploration (FLEX), который в будущем будет использоваться для перевозки грузов и астронавтов на Луне.

Прототип FLEX.Astrolab

Лунная логистика

В официальном заявлении Astrolab отмечается, что компания "намерена вывести на рынок флот роверов FLEX для обеспечения мобильности, необходимой для поддержания устойчивого пребывания человека на Луне и Марсе".

Луноход способен нести полезную нагрузку в 1 500 кг и может управляться как дистанционно, так и с двумя пилотами на борту. Аппарат может поднимать различные грузы и перемещать подобно складскому роботу.

"Для того чтобы человечество действительно могло жить и устойчиво работать за пределами Земли, необходимо создать эффективную и экономичную транспортную сеть на всех этапах от пусковой платформы до конечного форпоста", - объясняет Джарет Мэтьюз, учредитель и генеральный директор Astrolab. "В настоящее время существует пробел на последнем этапе, и Astrolab должен заполнить его".

Как утверждают представители Astrolab, их транспортное средство отвечает всем требованиям NASA Lunar Terrain Vehicle (LTV), которые были сформулированы американским космическим агентством для частных компаний.

Крис Хэдфилд испытывает марсоход Astrolab FLEX. Будущее за мобильными технологиями. Астронавт NASA/CSA в отставке Крис Хэдфилд делится своим опытом вождения ровера FLEX компании Astrolab недалеко от Долины Смерти, Калифорния. FLEX может автономно менять полезную нагрузку, перемещать астронавтов и выполнять другие задачи.



Новые луноходы откроют новую эру освоения космоса

Astrolab недавно провела испытания полномасштабного прототипа ровера FLEX в калифорнийской пустыне недалеко от Долины Смерти. Специалисты компании протестировала работу экипажа и возможности телеробота, а также мобильность ровера на сложных ландшафтах пустыни.

"Поскольку мы переходим от концепции "Аполлона", ориентированной исключительно на исследования, к новой эпохе, в которой люди будут жить на Луне намного дольше, оборудование должно кардинально измениться", - считает Крис Хэдфилд, член консультативного совета Astrolab. "Когда мы там (на Луне) поселимся, нам нужно будет не только доставлять людей из одного места в другое, но и перевозить аппаратуру, грузы, оборудование для жизнеобеспечения и многое другое. И все это зависит от мобильности. Мне было невероятно интересно не просто управлять вездеходом, но и оценить его размеры, способности и получить интуитивное представление о том, на что он способен".

В Astrolab заявил, что такие аппараты, как FLEX, означают наступление новой эры, в которой будет создана экосистема Земля-Луна, как это предусмотрено планами NASA по созданию лунного шлюза и постоянному присутствию людей на Луне после грядущей миссии Artemis, которая, по всей видимости, состоится не ранее 2025 года.

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Источники: NASA, Spacenews

https://spacenews.com/nasa-delays-human-lunar-landing-to-at-least-2025/

https://www.businesswire.com