Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
amv212 За пост начислено вознаграждение
Калифорнийский стартап Astrolab испытал полномасштабный прототип лунохода в рамках миссии NASA Artemis
Марсоход FLEX может автономно менять полезную нагрузку, перемещать астронавтов и выполнять множество других важных задач
анонсы и реклама
-51 000р на RTX 3070 в Ситилинке
-112 000р на топовый смарт Samsung
-23000р на RTX 3060
Ryzen 3990x - 891 000р
-120 000р на RTX 3090 MSI
В полтора раза подешевел Ryzen 5 5600X

Калифорнийский стартап Astrolab разработал прототип лунохода, который планируется отправить на Луну в рамках миссии NASA Artemis. 

реклама

Компания, основателем которой является известный астронавт NASA Крис Хэдфилд, заявила, что в настоящее время проводит испытания своего ровера Flexible Logistics and Exploration (FLEX), который в будущем будет использоваться для перевозки грузов и астронавтов на Луне.

Прототип FLEX.Astrolab

Лунная логистика

В официальном заявлении Astrolab отмечается, что компания "намерена вывести на рынок флот роверов FLEX для обеспечения мобильности, необходимой для поддержания устойчивого пребывания человека на Луне и Марсе".

Луноход способен нести полезную нагрузку в 1 500 кг и может управляться как дистанционно, так и с двумя пилотами на борту. Аппарат может поднимать различные грузы и перемещать подобно складскому роботу.

"Для того чтобы человечество действительно могло жить и устойчиво работать за пределами Земли, необходимо создать эффективную и экономичную транспортную сеть на всех этапах от пусковой платформы до конечного форпоста", - объясняет Джарет Мэтьюз, учредитель и генеральный директор Astrolab. "В настоящее время существует пробел на последнем этапе, и Astrolab должен заполнить его".

Как утверждают представители Astrolab, их транспортное средство отвечает всем требованиям NASA Lunar Terrain Vehicle (LTV), которые были сформулированы американским космическим агентством для частных компаний.

Крис Хэдфилд испытывает марсоход Astrolab FLEX. Будущее за мобильными технологиями. Астронавт NASA/CSA в отставке Крис Хэдфилд делится своим опытом вождения ровера FLEX компании Astrolab недалеко от Долины Смерти, Калифорния. FLEX может автономно менять полезную нагрузку, перемещать астронавтов и выполнять другие задачи.

Новые луноходы откроют новую эру освоения космоса

Astrolab недавно провела испытания полномасштабного прототипа ровера FLEX в калифорнийской пустыне недалеко от Долины Смерти. Специалисты компании протестировала работу экипажа и возможности телеробота, а также мобильность ровера на сложных ландшафтах пустыни.

"Поскольку мы переходим от концепции "Аполлона", ориентированной исключительно на исследования, к новой эпохе, в которой люди будут жить на Луне намного дольше, оборудование должно кардинально измениться", - считает Крис Хэдфилд, член консультативного совета Astrolab. "Когда мы там (на Луне) поселимся, нам нужно будет не только доставлять людей из одного места в другое, но и перевозить аппаратуру, грузы, оборудование для жизнеобеспечения и многое другое. И все это зависит от мобильности. Мне было невероятно интересно не просто управлять вездеходом, но и оценить его размеры, способности и получить интуитивное представление о том, на что он способен".

В Astrolab заявил, что такие аппараты, как FLEX, означают наступление новой эры, в которой будет создана экосистема Земля-Луна, как это предусмотрено планами NASA по созданию лунного шлюза и постоянному присутствию людей на Луне после грядущей миссии Artemis, которая, по всей видимости, состоится не ранее 2025 года.

анонсы и реклама
-65 000р на RTX 3080 ASUS
32Gb DDR5 подешевела в ДВА раза
-28 000р на Ryzen 5950X в Ситилинке
-45 000р на S21 Ultra в Ситилинке
-25% на Сore i5 12500 - cмотри цену
-250 000р на 85" TV 8K Samsung
Горы смартфонов от 5тр в Ситилинке
-50 000р на iPhone 13
Комп Alienware за 1 200 000 - смотри что за зверь
Начались скидки на <b>RX 6500XT </b>
Ноут на XEON за 1млн - смотри что за зверь

Источники: NASA, Spacenews
https://spacenews.com/nasa-delays-human-lunar-landing-to-at-least-2025/
https://www.businesswire.com

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#nasa #луна #astrolab #лунная миссия artemis #луноход #луноход для артемиды
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Цена сверхтяжелой ракеты NASA превысила ожидания и составила 4 млрд долларов
Марсоход NASA Curiosity обнаружил на поверхности красной планеты необычный "каменный цветок"
В рамках программы NIAC NASA планирует новые миссии к Энцеладу, Европе, Титану и различным экзопланетам
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Замедляет ли NVIDIA старые видеокарты – GeForce GTX 1060 с драйверами 2016 и 2022 года в тесте TG
12
Как вернуть доступ к играм на приставках PlayStation 4/5, Xbox и Nintendo
20
Правительство запретило вывоз электроники из РФ – процессоры Intel и AMD останутся в России
52
Популярность VPN в России бьёт все рекорды
60
В Москве появились подпольные обменники криптовалют – объёмы в USDT и ВТС выросли в 5 раз за неделю
142
28 смартфонов Xiaomi получили стабильную MIUI 13 на Android 12 на 11 марта 2022 года
5
Майнер построил систему обогрева трейлера за счёт добычи Биткоинов и улучшил окупаемость в 2 раза
11
Отток «мозгов» в Китай продолжается и с этим нужно бороться новыми методами - считают власти Тайваня
15
Тайваньские производители ноутбуков, видеокарт и материнских плат не строят иллюзий по поводу 2022 года
1
Биткоин обвалился после указа Байдена о контроле за криптовалютами и цифровыми активами
4
Геймер из РФ купил компьютер за 545 000 р с целью инвестировать деньги в дорожающие комплектующие
20
Бета-тестирование Overwatch 2 назначено на конец апреля
3
Предполагаемый список готовящихся к выходу процессоров AMD Ryzen AM4 расширился до 10 моделей
21
Huawei UK уволила сразу двух директоров из-за разногласий по санкциям против России
29
RTX 3080 теперь можно взять в аренду на месяц: подписка GeForce NOW стоит $20
12
Samsung начинает рассылку обновлений Galaxy S22 с исправлениями для сервиса GOS
+
Microsoft добавила вкладки в проводник Windows 11
28
Россия может остановить мировое производство полупроводников – дефицит неона грозит остановкой TSMC и Samsung
42
Разработчики антивирусов Avast и Norton приостановили продажи в России и Беларуси
12
Виталик Бутерин напомнил о войне в Йемене и Эфиопии и вызвал недовольство читателей Twitter
9

Популярные статьи

Причины, по которым я купил GeForce RTX 3060, а не более дешевую и мощную Radeon RX 6600 XT
48
Бесплатная лицензия Windows 11 на первой весенней распродаже со скидками до 90%
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 3080 Suprim X 12G LHR
15
Битва процессоров: Ryzen 5 3600 VS Core i3-10325 в связке с видеокартой GeForce RTX 3060 Ti
16
Стоунхендж может представлять собой гигантский солнечный календарь, корни которого уходят в Древний Египет
14
Игровой М2 накопитель PNY XLR8 Gaming CS3040: обзор и тестирование на ПК и PS5
9

Сейчас обсуждают

Slumber
23:35
Замятина почитай, удивишься.
«Бесцензурный» поисковик DuckDuckGo будет цензурировать поисковую выдачу с «российской дезинформацией»
Андрей Сидоров
23:33
У нас,как ввели уголовную ответственность за фейки,все западные сми резко испарились.Мне хватило того,что человек просто представился.Ты его лично знаешь?Я нет.Ты можешь инфу по нему пробить и подтвер...
Россия может остановить производство полупроводников – дефицит неона грозит остановкой TSMC и Samsung
Stanislav_i
23:33
Дело в том, что количество фейков превысило все разумные пределы, нет никакого смысла их выявлять, на это уйдёт полжизни. Армия РФ это большая организация, у неё есть потери, есть попавшие в плен, но...
Россия может остановить производство полупроводников – дефицит неона грозит остановкой TSMC и Samsung
linux4ever
23:32
Не было никогда на Донбассе российской армии, клоун.
Россия может остановить производство полупроводников – дефицит неона грозит остановкой TSMC и Samsung
AVR
23:32
👍
MIT: Ученые впервые заглянули на темную сторону горячего Юпитера WASP-121b
no_fate
23:30
Оверы заполонили хохлы с промытыми мозгами (точнее вовсе без них). А там где хохол - всегда насрано и воняет. Жаль.
Генпрокуратура потребовала запретить Instagram в России после призывов пресс-секретаря компании Meta к осуществлению экстремистской деятельности
no_fate
23:28
Ой мама, как жеж я без инстаграма? Приятно слышать истерику всякого говна.
Генпрокуратура потребовала запретить Instagram в России после призывов пресс-секретаря компании Meta к осуществлению экстремистской деятельности
Вячеслав Украинцев
23:27
Ну, похоже, мммщик обошел квнщика
Россия может остановить производство полупроводников – дефицит неона грозит остановкой TSMC и Samsung
an7user
23:27
Отличная новость, дави чмо путина дальше
YouTube ограничил доступ к каналам российских финансируемых государством СМИ
ogrizocker
23:25
кстати, у тебя хоть велосипед есть, что тебя так это беспокоит?
Генпрокуратура потребовала запретить Instagram в России после призывов пресс-секретаря компании Meta к осуществлению экстремистской деятельности
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем