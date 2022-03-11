Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
amv212 За пост начислено вознаграждение
Учёные из Балтимора разработали сверхлегкий упругий материал, по прочности не уступающий стали
Легкий, похожий на пенопласт упругий материал может снизить расход топлива в автомобилях и сделать защитное снаряжение более комфортным
анонсы и реклама
-51 000р на RTX 3070 в Ситилинке
-112 000р на топовый смарт Samsung
-23000р на RTX 3060
Ryzen 3990x - 891 000р
-120 000р на RTX 3090 MSI
В полтора раза подешевел Ryzen 5 5600X

Специалисты Университета Джона Хопкинса разработали уникальный ударопоглощающий сверхлегкий материал, по прочности не уступающий металлу. Этот материал может быть использован для изготовления шлемов, брони и автомобильных деталей, которые будут более легкими, прочными и, что немаловажно, пригодными для последующего использования.

Новый материал из жидкокристаллических эластомеров может эффективно поглощать энергию от ударов. Уилл Кирк/Johns Hopkins University

реклама

 

Ключевым элементом нового материала являются так называемые жидкокристаллические эластомеры (LCE). Это сети эластичных полимеров в жидкокристаллической фазе, которые придают им полезное сочетание эластичности и стабильности. LCE как правило используется в робототехнике для создания актуаторов и искусственных мышц. Однако в новом исследовании специалисты изучали способность материала поглощать энергию.

Эксперты разработали структуру, состоящую из изогнутых пучков LCE, помещенных между жестких опорных элементов. В результате был разработан многослойный упругий материал, который при ударе, изгибался в разные стороны, с разными скоростями эффективно рассеивая энергию.

В серии экспериментов команда протестировала, насколько хорошо материал выдерживает удары различных объектов на разных скоростях. Тестовые стенды "бомбардировались" предметами весом от 2 до 7 кг на скоростях до 10 метров в секунду. Все опытные образцы успешно прошли испытания.

Жидкокристаллические эластомеры различных конфигураций По заявлению ученых новые материалы способны выдерживать и поглощать удары и на более высоких скоростях. Will Kirk/Johns Hopkins University

 

Исследователи говорят, что материал может быть использован для разработки сверхлегких шлемов, бронежилетов, бамперов автомобилей и прочих элементов авто и авиатехники.

"Мы очень довольны возможностью новых материалов эффективно рассеивать энергию", - рассказывает главный научный сотрудник Сунг Хун Канг, преподаватель кафедры механической инженерии. – "Разработанная технология обеспечивает более надежную защиту от широкого спектра ударов, а малый вес позволяет снизить расход топлива и уменьшить воздействие транспортных средств на окружающую среду, а также сделать их более удобными для пользователей защитного снаряжения".

В настоящее время команда занимается разработкой и тестированием защитного снаряжения для спортсменов и военных.

Исследование было опубликовано в журнале Advanced Materials.

анонсы и реклама
-65 000р на RTX 3080 ASUS
32Gb DDR5 подешевела в ДВА раза
-28 000р на Ryzen 5950X в Ситилинке
-45 000р на S21 Ultra в Ситилинке
-25% на Сore i5 12500 - cмотри цену
-250 000р на 85" TV 8K Samsung
Горы смартфонов от 5тр в Ситилинке
-50 000р на iPhone 13
Комп Alienware за 1 200 000 - смотри что за зверь
Начались скидки на <b>RX 6500XT </b>
Ноут на XEON за 1млн - смотри что за зверь

Источники: Johns Hopkins University    
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adma.202200272
https://hub.jhu.edu/2022/03/10/jhu-created-material-for-lighter-stronger-helmets-vehicles/

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#сверхлегкий материал #ударопоглощающий материал
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Цена сверхтяжелой ракеты NASA превысила ожидания и составила 4 млрд долларов
58
Замедляет ли NVIDIA старые видеокарты – GeForce GTX 1060 с драйверами 2016 и 2022 года в тесте TG
10
Как вернуть доступ к играм на приставках PlayStation 4/5, Xbox и Nintendo
19
Правительство РФ разрешило национализировать западные бренды – McDonald's и IKEA в группе риска
196
США угрожают закрыть китайскую SMIC в случае попытки выпускать процессоры Эльбрус и Байкал
71
AMD просит производителей материнских плат убрать опции разгона для процессора Ryzen 7 5800X3D
6
В Москве появились подпольные обменники криптовалют – объёмы в USDT и ВТС выросли в 5 раз за неделю
140
Популярность VPN в России бьёт все рекорды
59
28 смартфонов Xiaomi получили стабильную MIUI 13 на Android 12 на 11 марта 2022 года
5
Спрос на платный отечественный софт за последнюю неделю вырос более чем на 600 %
7
Российские компании переходят на отечественное ПО – продажи Р7-офис выросли на 680%
7
Отток «мозгов» в Китай продолжается и с этим нужно бороться новыми методами - считают власти Тайваня
15
Приостанавливающие работу в России игровые компании могут потерять $3,4-миллиардный рынок
81
Майнер построил систему обогрева трейлера за счёт добычи Биткоинов и улучшил окупаемость в 2 раза
10
Через сколько лет нужно менять флагманскую видеокарту – GeForce GTX 780 Ti в тесте WG
10
Биткоин обвалился после указа Байдена о контроле за криптовалютами и цифровыми активами
4
Предполагаемый список готовящихся к выходу процессоров AMD Ryzen AM4 расширился до 10 моделей
18
Huawei UK уволила сразу двух директоров из-за разногласий по санкциям против России
29
Геймер из РФ купил компьютер за 545 000 р с целью инвестировать деньги в дорожающие комплектующие
19
В файлах Aperture Desk Job нашли упоминания четырёх проектов Valve, включая продолжение Half-Life Alyx
2

Популярные статьи

Причины, по которым я купил GeForce RTX 3060, а не более дешевую и мощную Radeon RX 6600 XT
48
Бесплатная лицензия Windows 11 на первой весенней распродаже со скидками до 90%
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 3080 Suprim X 12G LHR
13
Битва процессоров: Ryzen 5 3600 VS Core i3-10325 в связке с видеокартой GeForce RTX 3060 Ti
12
Стоунхендж может представлять собой гигантский солнечный календарь, корни которого уходят в Древний Египет
13

Сейчас обсуждают

lokky7
15:50
А деньги они вернули? Иначе это называется воровство.
Norton и Avast ушли с российского рынка и отказались обслуживать уже купленные лицензии
OverLD
15:43
а зачем доступ к сервисам мерзкого цивилизованного мира? путриоты ведь кричали, что и так проживем.
Как вернуть доступ к играм на приставках PlayStation 4/5, Xbox и Nintendo
pavel80
15:42
Один популизм.
Глава «Роскосмоса» пообещал россиянам «космический суверенный интернет»
Felsher03
15:42
Так они все равно конфискованы, а тут оборудование, здание, сотрудники, пр.... Ну сколько там макдональсы с икеями будут зп сотрудникам платить? Пару тройку месяцев и все. А так люди как работали так ...
Правительство РФ разрешило национализировать западные бренды – McDonald's и IKEA в группе риска
cibershot
15:41
Надо помочь укрофашистам со взрывом газопровода, это же че получается? Хахлы терпилы??? Ахрессор качает газ свой и получает деньги, когда укронацики дохнут как мухи доедая суп из сапога?
Поставки инертных газов украинскими производителями под угрозой срыва
Александр Синцов
15:40
Так ЕС и продвигает интересы США в Европе:)
Норвегия не может нарастить добычу газа, а Виктория Нуланд назвала Северный поток-2 грудой металла
Геннадий Хоменко
15:39
вчера вова разбомбил в Украине стадион имени Гагарина..ну хрен с ним, а обувную фабрику зачем ) ? Обувную фабрику КАРЛ !!! )
Глава «Роскосмоса» пообещал россиянам «космический суверенный интернет»
Александр Синцов
15:38
Ну хочет покупать, нехай валит "туда" и покупает. В чём проблема то?
Норвегия не может нарастить добычу газа, а Виктория Нуланд назвала Северный поток-2 грудой металла
Геннадий Хоменко
15:38
Звучит как анекдот ) почему не православный интернет )
Глава «Роскосмоса» пообещал россиянам «космический суверенный интернет»
N1ghtwish
15:37
А вовану завещал, чтобы больше обещал.
Глава «Роскосмоса» пообещал россиянам «космический суверенный интернет»
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем