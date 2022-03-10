Согласно результатам эксперимента, терапия с использованием видеоигр помогает пациентам, перенесшим инсульт, улучшить двигательные навыки, а также сократить время работы терапевта и стоимость лечения.

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Недавнее исследование показало, что особый вид терапии с помощью видеоигр столь же эффективен, для пациентов, восстанавливающихся после инсульта, как и традиционные методы реабилитации. Кроме того, в ходе эксперимента было установлено, что новая терапия сократила потребность в индивидуальных занятиях с эрготерапевтом на 80 процентов.

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Видеоигра под названием Rapids Recovery по эффективности не уступает обычной физической терапии. Biodex





Реабилитация после инсульта, как правило, включает в себя сочетание поведенческих и двигательных мероприятий, требующих длительных занятий с профессиональными врачами. Наиболее трудоемкая часть работы включает в себя так называемое "лечение движением, индуцированным ограничением" (CIMT терапия, CI-терапия, "метод Эдварда Тауба"), которая подразумевает активное взаимодействие с физиотерапевтом, направленное на восстановление двигательных функций верхних конечностей.

Методика физиотерапии с использованием видеоигр не является чем-то новым, однако в данном исследовании ставилась задача сравнить эффективность видеоигровой терапии с индивидуальным физиотерапевтическим лечением. В эксперименте приняли участие более ста участников. Все испытуемые перенесли инсульт более шести месяцев назад и страдали от хронических нарушений функций верхних конечностей в легкой и средней степени тяжести.

В рамках исследования ученые использовали разработанную несколько лет назад видеоигру Recovery Rapids, в которой основное внимание уделялось выполнению тех же упражнений, что и при физиотерапии с участием специалиста.

"Пациент управляет виртуальным каяком и в процессе игры выполняет движения, имитирующие греблю, подбирает мусор, раскачивается из стороны в сторону, чтобы сохранить равновесие, тянется вверх, чтобы снять паутину и летучих мышей, т.е. занятие проводится в развлекательной форме", - говорит Рейчел Проффитт, доцент Школы медицинских профессий Университета Миссури. "По мере продвижения уровень сложности повышается, а мы с помощью телемедицины контролируем процесс и корректируем цели при необходимости".





В результате эксперимента было установлено, что игровая терапия была столь же эффективна, как и физические упражнения, разработанные Эдвардом Таубом. Однако новая терапевтическая программа не только избавила пациентов от необходимости ездить на прием к терапевту несколько раз в неделю, но и позволила эффективно проводить остальные вмешательства поведенческой терапии с помощью дистанционной телемедицины.

"Используя этот новый игровой подход, мы сокращаем расходы для пациента и время для терапевта, одновременно повышая комфорт и эффективность лечения, так что это беспроигрышный вариант", - сказал Проффитт. "Экономя время терапевтов, мы можем обслуживать гораздо больше пациентов и более эффективно влиять на наши сообщества".

Новое исследование было опубликовано в журнале eClinicalMedicine.

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Источники: Университет Миссури

https://showme.missouri.edu/2022/a-virtual-way-to-rehab-from-a-stroke/

https://www.thelancet.com/journals/eclinm/article/PIIS2589-5370(21)00520-4/fulltext