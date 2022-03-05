Скальный артефакт размером c монету, похожий на цветок, был обнаружен марсоходом NASA Curiosity с помощью камеры Mars Hand Lens Imager (MAHLI), установленной на конце роботизированного манипулятора.

Это конечно не жизнь на Марсе, но какое-то сходство все же есть.

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Во время своих продолжительных путешествий по ударному кратеру Гейла* марсоход NASA Curiosity заметил скальное образование в форме цветка. Как сообщается в блоге агентства размер "каменного цветка" не превышает 3-4 сантиметров.

Скальный артефакт размером c монету, похожий на цветок, был обнаружен марсоходом NASA Curiosity с помощью камеры Mars Hand Lens Imager (MAHLI), установленной на конце роботизированного манипулятора. NASA

Марсианский "цветок"

Curiosity сделал снимок скального образования 24 февраля с помощью инструмента Mars Hand Lens Imager, который установлен на роботизированном манипуляторе аппарата. По данным американского космического агентства, этот камень, по всей видимости, сформировался " в древнем прошлом, когда минералы, переносимые водой, зацементировали горную породу".

В своем сообщении NASA поясняет, что "Curiosity в прошлом обнаружил множество подобных каменных структур. Они сформировались, в результате перемещения минерализующих жидкостей через субкапиллярные каналы горных пород. Фотографии таких образований помогают ученым лучше понять всю многолетнюю историю жидкой воды в кратере Гейла".

Это открытие напоминает еще один любопытную находку, сделанную китайским марсоходом "Юйту-2" на дальней стороне Луны. В декабре вездеход обнаружил удаленный объект, который ученые окрестили "загадочной хижиной" из-за его необычно симметричных пропорций. Китайская космическая программа отправила ровер для его изучения и обнаружила, что это, к сожалению, всего лишь обычный обломок скалы.

Аппарат продолжает исследовать красную планету, и недавно к нему присоединился аппарат NASA Perseverance, который ищет доказательства существования древней жизни. Этот аппарат недавно подтвердил, что кратер Джезеро когда-то был огромным озером. Кроме того, в рамках миссии он доставил на Марс небольшой вертолётный дрон Ingenuity, который совершил первый в истории управляемый полет на другой планете. Все это, конечно же, прокладывает путь к первому пилотируемому полету на красную планету, возможно, самой амбициозной научной экспедиции в истории человечества.

* Кратер Гейла - ударный кратер на Марсе, названный в честь астронома Уолтера Фредерика Гейла

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Источники:

https://mars.nasa.gov/resources/26587/curiosity-finds-a-martian-flower/