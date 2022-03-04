Пуэрториканский стартап Lift представил свое третье поколение серфборда eFoil, предлагая покупателям более дешевый подход к молодому, но стремительно развивающемуся водному спорту. Компания с нуля переработала конструкцию своей доски, повысив ее устойчивость и установив новый более легкий и мощный аккумулятор.
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Компания Lift появилась на рынке в 2017 году с дебютной моделью Lift Foils, стоимость которой составляла 12 000 долларов США. Это обычная цена на электрические серфоборды с подводными крыльями. Кроме того есть варианты за 13 000 долларов США (Fliteboard) и 14 000 долларов США (HydroFlyer). Теперь компания Lift стремится расширить свою аудиторию за счет более дешевого предложения, но при этом не уступающего в производительности.
Для этого компания отказалась от использования углепластика и создала запатентованную технологию переработки стекловолокна, которая превращает мельчайшие нити в сверхпрочный материал. Затем инженеры компании разработали оптимальную аэродинамическую форму, позволяющую, даже начинающим фойл-серферам уверенно управлять доской.
Кроме того, компания представила новую версию аккумуляторной батареи Light Battery, которая на 3 килограмма легче оригинала, но при этом обеспечивает устойчивую работу в течение 60 минут. Как и в оригинальной модели, в Lift3 используется система сменных аккумуляторов, поэтому спортсмены могут использовать дополнительный аккумулятор в режиме о готовности и вернуться на воду после оперативной замены.
Новая модель управляется с помощью беспроводного портативного пульта Bluetooth, при этом пользователи могут выбрать спортивную модель 200 Surf V2 wing или более стабильную 250 Surf V2 wing, предназначенную для начинающих райдеров. Также на выбор предлагаются два размера: 145 см модель, ориентированную на производительность и более устойчивый 162 см вариант, для начинающих пользователей.
Цена Lift3 составляет $9 995 за версию с аккумулятором Light Battery и $10 995 за версию с аккумулятором Full Range. Промо-ролик можно посмотреть ниже.
Презентация LIFT3 F eFoil
Источники: Fliteboard
https://au.fliteboard.com/
http://liftfoils.com/lift3f/