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ZME Science: Насекомые могли бы заменить нам не только говядину, но и токсичные синтетические удобрения
Возможно, гамбургеры и чипсы с тараканами появятся гораздо раньше, чем вы думаете.
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Мясо может быть очень вкусным, но за него приходится платить огромную цену - и речь идет не о ценах в супермаркетах. У мировой мясной промышленности много проблем - от изменения климата из-за обильных выбросов, которые она производит, до лесных пожаров и нарушений прав человека. Альтернативы на основе растений и высокотехнологичные продукты, такие как искусственное мясо, были названы возможными решениями, но есть еще лучшая альтернатива, которую в настоящее время, кажется, все игнорируют.

Насекомые - это больше, чем новая тенденция в питании, поскольку они могут стать частью ответа на вопрос, как прокормить около девяти миллиардов человек в 2050 году. И они могут компенсировать рост потребления мяса во всем мире. [Stockcreations/ Shutterstock].

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Легко понять, почему, ведь речь идет о насекомых. Хотя жители Запада с тревогой и отвращением относятся даже к мысли о насекомых на своей кухне, не говоря уже об обеденном столе, Марсель Дике считает, что это предубеждение необходимо отбросить.

Дике, исследователь из Вагенингенского университета в Нидерландах, только что опубликовал статью, в которой доказывает преимущества разведения насекомых для укрепления нашей глобальной продовольственной безопасности. В статье авторы не только описывают ценность насекомых как отличного источника белка, но и их роль в удобрении устойчивых культур - то есть то, о чем не принято особо много говорить.

Эта диаграмма показывает круговую пищевую систему, поддерживаемую производством и отходами насекомых в качестве пищи и корма. Credit: Barrágan-Fonseca et al.

 

"Я давно занимаюсь исследованиями по изучению взаимодействия насекомых с растениями и микробами, изучая, как растения защищаются от вредителей, например, привлекая на помощь их врагов или получая помощь от полезных микробов, связанных с корневой системой. Кроме того, уже десять лет я провожу исследования по использованию насекомых в качестве пищи и корма", - рассказал Дике в интервью ZME Science.

Отходы жизнедеятельности насекомых бывают в двух основных формах. Это экзувии, или экзоскелеты, остающиеся после линьки. А также помёт, который в основном представляет собой экскременты насекомых и кусочки непереваренной пищи.

Экскременты насекомых богаты азотом - важнейшим питательным веществом, которое необходимо растениям для роста, но его содержание в почве относительно невелико. Между тем, экзувии богаты хитином, который, как правило, не съедобен для большинства организмов, за исключением ряда бактерий, которые находятся в симбиотических отношениях с растениями. Когда насекомые линяют вблизи растений, количество бактерий увеличивается, помогая растениям отпугивать вредителей.

Еда из личинок Шелкопряда

 

"Когда наш коллега по почвенной микробиологии упомянул, что экзувии насекомых при добавлении в почву приводят к стимуляции бактерий Bacilli, которые, как известно, способствуют росту и устойчивости растений, мы сформировали междисциплинарную команду, получили финансирование и начали исследовать влияние почвенных добавок, вырабатываемых насекомыми, на рост и опыление растений, а также на их устойчивость к вредителям и болезням", - сказал Дике.

При совместном использовании и добавлении в почву экзувии и экскременты насекомых способствуют росту и здоровью растений, действуя как удобрение и пестицид. Это означает, что можно будет выращивать высокоурожайные культуры без необходимости добавления искусственных удобрений и пестицидов, которые могут быть токсичными как для людей, так и для окружающей среды. Хотя обычные пестициды эффективно уничтожают вредителей, они делают это без разбора, нанося вред полезным почвенным бактериям и таким важным опылителям, как пчелы.

"Евросоюз запретил ряд пестицидов из-за их негативного воздействия на окружающую среду. Результаты последних исследований по выявлению пестицидов в организме человека вызывают серьезную озабоченность", - сказал Дике.

Козий сыр Casu marzu с живыми личинками сырной мухи Piophila casei

 

Исследователи представляют себе замкнутый цикл выращивания насекомых, в котором насекомые будут культивироваться как домашний скот, но только гораздо эффективнее. В то время как для производства одного килограмма говядины может потребоваться до 25 килограммов травы, из того же количества травы можно получить в 10 раз больше съедобного белка от насекомых. Это связано с тем, что насекомые синтезируют белок более эффективно, а также с тем, что 90 процентов массы их тела съедобно, по сравнению с 40 процентами для коровы.

Для производства более богатой белком пищи насекомых можно кормить отходами традиционного растениеводства. Побочные продукты производства насекомых, такие как экскременты и экзоскелеты, впоследствии могут быть использованы для удобрения других культур, активность которых может быть использована для питания новых насекомых, замыкая цикл.

Хотя употребление насекомых в пищу может показаться чем-то отвратительным, в настоящее время около двух миллиардов человек в мире уже употребляют насекомых как часть своего рациона или в качестве добавок, и главным образом это происходит в Африке и Азии. Насекомые богаты медью, железом, магнием, марганцем, фосфором, селеном и цинком, а также являются источником клетчатки. Кроме того, изобилие насекомых настолько же велико, как и их питательность.

Однако выращивание насекомых не получило широкого распространения, а в странах, где насекомые входят в ежедневный рацион, их в основном собирают в лесах или выращивают на небольших семейных фермах для реализации на нишевых рынках.

Схематическое изображение потенциальных путей, по которым продукты жизнедеятельности насекомых могут влиять на рост и здоровье растений. Стрелки указывают на воздействие организмов из сообщества, связанного с растениями и друг на друга. Непрерывные стрелки указывают на положительные эффекты; прерывистые стрелки указывают на отрицательные эффекты. Сокращения: HIPVs - летучие вещества растений, индуцированные травоядными; ISR - индуцированная системная устойчивость; PGPR - ризобактерии, способствующие росту растений.

 

Это должно измениться, считает Дикке, который сам употребляет в пищу сверчков, мучных червей и саранчу. Он и его коллеги даже опубликовали кулинарную книгу с рецептами блюд, содержащих ингредиенты из насекомых. В этом направлении некоторые предприимчивые компании разрабатывают продукты из насекомых, которые не только питательны, но и вкусны. Некоторые из них похожи на тофу, другие продукты включают в себя смесь муки насекомых с соусами или пастами.

"Использование остаточных продуктов насекомых для содействия устойчивому производству сельскохозяйственных культур - это новый вклад в разработку сельского хозяйства будущего. Такое сельское хозяйство будет развиваться с использованием многих новых методов и материалов, и это является неотложной задачей, учитывая необходимость производства достаточного количества продовольствия для растущего населения без ущерба для окружающей среды. Производство насекомых для еды или корма - это экологичное направление и, используя остаточный поток, мы повышаем ее эффективность", - заключил Дике.

Статья опубликована в журнале Trends in Plant Science.

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Источники:
 https://www.cell.com/trends/plant-science/fulltext/S1360-1385(22)00007-3

#взаимодействие насекомых и микробов #защита растений #здоровье растений #полезные почвенные микроорганизмы #продукты из насекомых #удобрение почвы
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