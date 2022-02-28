Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
amv212 За пост начислено вознаграждение
Американские учёные разрабатывают экологичное аммиачно-борановое ракетное топливо
Согласно новому исследованию ученых из Калифорнийского университета в Риверсайде, химическое вещество, используемое в батареях электромобилей, может стать безуглеродным топливом для космических полетов.
анонсы и реклама
3070 Ti Gigabyte Gaming по цене 3070 не Ti
<b>RX 6500XT </b> подешевели на 50% от начальных цен
RTX 3050 дешевеют
Слив Asus RTX 3060 Ti - дешевле нет нигде

В рамках инициативы, которая может привести к запуску космических аппаратов без использования углерода, ученые из Калифорнийского университета в Риверсайде проводят эксперименты с бораном аммиака (NH₃BH₃) в качестве замены традиционному химическому ракетному топливу на основе углерода.

Борановое топливо первоначально было разработано для самолетов типа XB-79 " Valkyrie". NASA

реклама

 

Помимо повседневного использования в глазных каплях и стиральном порошке, бор имеет интересную историю в аэрокосмической области.

В 1950-х годах ВВС и ВМС США искали способы создания более быстрых и дальнемагистральных самолетов. Одним из главных препятствий на пути к этому было топливо.

В идеале лучшим топливом был бы водород, но даже охлажденный в криогенную жидкость он занимает слишком много места, с ним крайне сложно и опасно работать, и он сопряжен со всевозможными логистическими проблемами. Традиционное авиационное топливо на основе углеводородов, получаемых из ископаемых источников, намного практичнее, поскольку водород в нем связан с атомами углерода, что делает его гораздо более компактным и пригодным для использования.

К сожалению, такие виды топлива, как керосин, все занимают слишком много места и недостаточно энергоемки для построения дальнемагистральных сверхзвуковых самолетов. Чтобы решить эту проблему, инженеры решили создать новое топливо, которое использовало бы другой элемент для хранения водорода, но при этом было бы достаточно дешевым и простым в работе.

В результате было создано новое семейство видов топлива на основе бора, который расположен рядом с углеродом в периодической таблице химических элементов. Разработка этих гидро-борных соединений, или боранов, проводилась под кодовым названием "Проект Zip", поэтому их прозвали "топливом-молнией".

На первых порах новые виды топлива выглядели очень многообещающе, вырабатывая почти в два раза больше тепловой энергии, чем обычные источники энергии. Такие самолеты, как стратегический бомбардировщик XB-70 Valkyrie, дальний перехватчик XF-108 Rapier, ракета BOMARC были рассчитаны на их использование. Кроме того, для работы на боранах планировалось модернизировать уже используемые реактивные двигатели.

Но борановое топливо имело серьезные проблемы. В связи с тем, что новый вид топлива при комнатной температуре находился в твердом состоянии,  его приходилось смешивать с топливом на основе углеводородов. Хуже того, они образовывали липкие отходы, которые накапливались в двигателях и удалялись с большим трудом. В результате проекты были отменены в 1959 году.

Сегодня боран-аммиачный комплекс используется в топливных элементах для питания электромобилей, где водород выделяется с помощью катализаторов.

Сейчас команда из Калифорнийского университета в Риверсайде под руководством Притвиша Бисваса ищет пути использования боранов для питания ракет, способных выводить спутники на орбиту.

Ключом к этому является лучшее понимание того, как бораны горят и как заставить их делать это эффективно, без необходимости в базовом топливе или катализаторах, что может обеспечить более экологичную альтернативу топливу на основе углеводородов и, возможно, снизить стоимость космических запусков.

В отличие от углеводородов, бораны имеют сложный процесс горения, так как при сгорании распадаются на ряд различных соединений. Формируя боран в наночастицы и сжигая его с окислителями - перхлоратом калия (KClO₄) или перхлоратом аммония (NH₄ClO₄), можно изменить процесс горения и высвободить больший объем энергии в более короткие сроки.

Поскольку мелкие частицы, использованные в исследовании, имеют тенденцию к разрушению во влажной среде, следующим шагом будет поиск способа нанесения на них защитного покрытия для длительного хранения.

"Мы определили фундаментальную химию, которая обеспечивает работу этого сочетания топлива и окислителя", - говорит Бисвас. "Теперь мы с большим нетерпением ждем результатов его применения в крупных проектах".

Аммиачный боран (NH3BH3, AB) представляет собой перспективный энергоемкий материал для хранения водорода и силовых установок, однако механизмы высвобождения энергии при его окислении твердотельными окислителями изучены недостаточно хорошо. В данном исследовании с помощью масс-спектрометрии с временным пролетом in situ, а также с помощью инфракрасной спектроскопии с ослабленным полным отражением и Фурье-преобразованием и расчетов по теории функционала плотности учёные исследуют фундаментальные реакционные механизмы, участвующие в высвобождении энергии из твердого AB при окислении различными химическими окислителями. Результаты показывают, что реакция АВ с такими окислителями, как KClO4, опосредуется образованием [NH3BH2NH3]+[BH4]- (DADB), что приводит к его кинетическому захвату в низкоэнергетические кластеры BNHx, которые устойчивы к дальнейшему окислению, тем самым ограничивая полное извлечение энергии. В отличие от этого, при использовании окислителя на основе аммония, такого как NH4ClO4, присутствие ионов NH4+ позволяет AB следовать альтернативному пути реакции с образованием [NH3BH2NH3]+[ClO4]-, а не DADB, что препятствует образованию видов BNHx и способствует их полному окислению. Этот альтернативный путь реакции приводит к тому, что система AB/NH4ClO4 демонстрирует значительно более высокие скорости высвобождения энергии, чем AB/KClO4 (∼27x) и стандартное топливо Al/NH4ClO4 (∼7x).

 

Исследование было опубликовано в журнале "Journal of Physical Chemistry C".

анонсы и реклама
-30% от цены RTX 1660Super - майнеры выдыхаются
RTX 3070 Ti Aorus за копейки, по цене не Ti
Еще одна 3080 даже дешевле - смотри цену
Rtx 3070 Gigabyte за неделю подешевела на 20%
Крутая 3060 Ti Gigabyte Aorus подешевела 2 раза
<b>Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта</b>

Источники: Калифорнийский университет, Риверсайд
https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acs.jpcc.1c08985
 https://news.ucr.edu/articles/2022/02/23/streets-stratosphere-clean-driving-technology-enables-cleaner-rocket-fuel

#энергия #борановое топливо #ракетное топливо
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

В Китае построена действующая модель термоядерного реактора
В США создан сверхпроводящий магнит, позволяющий синтезировать термоядерную энергию
Создана установка по обжарке кофе с помощью солнечной энергии
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

AMD и Intel полностью прекратили поставки процессоров в Россию – причины и подробности
613
Российские магазины уже подняли цены на процессоры AMD и Intel – за Ryzen 9 5950X просят 172 000 р
+
Новый патент Sony описывает методы повышения производительности трассировки лучей
18
13 смартфонов Xiaomi получили официальную прошивку MIUI 13 на Android 12
1
GeForce GTX 1080 Ti с Авито или новая GeForce RTX 3050 – оптимальный выбор по тестам SH
27
NVIDIA против хакеров LAPSU$ – Дженсен Хуанг атаковал злоумышленников и потерял 1 Тб данных
11
TSMC полностью ограничила поставки в Россию отечественных процессоров Эльбрус
2
Отключить россиян от AppStore попросил глава Минцифры Украины у главы Apple
199
Гейб Ньюэлл считает, что большинство говорящих про метавселенную даже не понимают, что это такое
13
nVidia: скоро пользователи смогут взять RTX 3080 в аренду на месяц: новые возможности GeForce Now
116
Стоит ли становиться майнером в 2022 году – изучаем подводные камни Эфира и Биткоина с экспертами РБК
23
Тестирование 27 ноутбуков показало полное превосходство Core i9-12900H над Ryzen 9 5900HX
11
Энтузиаст показал красоты Elden Ring на PC
11
Дуэт Radeon R9 295X2 отметился в 3DMark03 с новым рекордом
1
Мобильная видеокарта Intel Arc Alchemist 256 EU имеет производительность на уровне Radeon RX 580
10
Elden Ring ожидаемо заняла весь пьедестал чарта продаж в Steam на этой неделе
23
Илон Маск вызвался обеспечить украинцев доступом к спутниковому интернету
166
Роскомнадзор запретил СМИ называть "специальную военную операцию РФ" вторжением
362
«Фабричный» симулятор Factorio разошёлся трёхмиллионным тиражом
+
Криптовалютная деятельность в Китае теперь карается уголовным сроком от 3 до 10 лет и штрафом до $80 тыс.
29

Популярные статьи

Как я купил GeForce RTX 3060 по дикой цене и уже пожалел — почему важно не поддаваться панике
+
Как я борюсь с царапинами на экране телефона
13
Игровой компьютер до 100 тысяч рублей: февраль 2022 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
15
Небольшой обзор ноутбука ASUS TUF Gaming F15 FX507ZM (2022)
+
Мои впечатления от игры Call of Juarez Bound in Blood. Часть третья заключительная
1
Битва процессоров: Ryzen 5 3500 VS Core i3-10325 в связке с видеокартой GeForce RTX 3060 Ti
+

Сейчас обсуждают

zel0t
20:41
перепуганная омерика газовозы развернет и страт. запас нефти распечатает?
Отключить россиян от AppStore попросил глава Минцифры Украины у главы Apple
omoikane
20:40
Эта стрела и ситуация уже давно разжеванна. ВСУшная. Там еще за ней ваши ехали которых свои подстрелили :D А еще недавно новое видео возможно стой же ВСУшной стрелой и вашим МРАП, где прап с перепугу ...
Elden Ring ожидаемо заняла весь пьедестал чарта продаж в Steam на этой неделе
Rey.B.
20:40
У Леопарда-1 гарантированный моторесурс 500 часов. По стандартам НАТО 1000. Это на хорошем топливе, по хорошей дороге. - Учите мат.часть. По факту, в Ираке, амеры движки гробили и за 100-200 Км.
Elden Ring ожидаемо заняла весь пьедестал чарта продаж в Steam на этой неделе
b00german
20:39
Путинским уесосам ничего не надо, лапти и береста есть, и хватит
AMD и Intel полностью прекратили поставки процессоров в Россию – причины и подробности
Stevan7
20:39
Да что ты говоришь. От обычного свича если играть лежа на спине руки затекают только в путь. А здесь огромная прибуда. Планшет можно обпереть обо что-то, поставить и ТД. Свитч же в портативе только ...
ORION выпустила мобильный ЖК-дисплей для расширения Nintendo Switch
Денис Синяков
20:37
иди на+уй, тут до тебя дол6оебов знаешь сколько было? Обсралась ваша пропаганда. Жизнь уже изменилась в худшую сторону, а конца войне не видно. КГБ не может победить КВН
Отключить россиян от AppStore попросил глава Минцифры Украины у главы Apple
b00german
20:37
Отключайте только путинским уесосам
Отключить россиян от AppStore попросил глава Минцифры Украины у главы Apple
Felsher03
20:37
AMD и Intel полностью прекратили поставки процессоров в Россию – причины и подробности
zel0t
20:36
плюхи прелетают не игровые.
Elden Ring ожидаемо заняла весь пьедестал чарта продаж в Steam на этой неделе
ambient
20:36
два фашиста
TSMC полностью ограничила поставки в Россию отечественных процессоров Эльбрус
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем