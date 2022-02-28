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Университет Суррея: Витамин D3 благоприятно воздействует на организм, а вот D2 не помогает в борьбе с инфекциями
Новые испытания показали, что витамин D3 более эффективен в укреплении защитных сил иммунной системы против вирусных инфекций по сравнению с витамином D2. Более того, учёные считают, что витамин D2 способен истощать и нейтрализовать некоторые полезные эффекты витамина D3.
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Исследование, посвященное воздействию витамина D на экспрессию генов, выявило существенные различия между добавками витаминов D2 и D3. В результатах исследований, представленных в медицинском издании Frontiers in Immunology, указывается, что витамин D3 может быть более эффективным в укреплении иммунной системы по сравнению с витамином D2.

Новые испытания показали, что витамин D3 более эффективен в укреплении защитных сил иммунной системы против вирусных инфекций по сравнению с витамином D2. Depositphotos

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Витамин D обычно выпускается в двух основных формах: эргокальциферол (витамин D2) и холекальциферол (витамин D3). Предыдущие экспериментальные данные показали, что препараты с содержанием витамина D3 гораздо эффективнее повышают уровень витамина D в крови. Однако до последнего момента было непонятно - есть ли какие-либо функциональные различия для здоровья человека между двумя типами витаминов D.

Чтобы заполнить этот пробел в знаниях, специалисты изучили данные недавно завершившегося двойного слепого плацебо-контролируемого клинического исследования, в котором сравнивалось действие добавок с витамином D2 и витамином D3 на нескольких сотнях здоровых женщин

В новом исследовании изучались различия между двумя формами витамина D в экспрессии генов. В целом, исследователи обнаружили значительные различия в экспрессии генов между группами витамина D2 и витамина D3.

"Примечательно, что после приема витамина D3 большинство изменений в экспрессии генов отражали снижение активности генов, многие из которых кодируют пути врожденной и адаптивной иммунной системы, что потенциально может привести к переходу иммунной системы в более устойчивое состояние", - отмечают эксперты в новом исследовании. "Удивительно, но экспрессия генов, связанных с активностью интерферонов I и II типа, критически важных для врожденного ответа на бактериальные и вирусные инфекции, отличалась после приема витамина D2 или витамина D3, причем только витамин D3 оказывал стимулирующее действие".

Исследование показало, что витамин D3 может сбалансировать иммунную систему человека и повысить защиту от вирусных инфекций, таких как Covid-19. Shutterstock/Fotodom

 

Колин Смит, ведущий автор исследования, говорит, что снижение уровня сигнала интерферона 1 типа было связано с повышенной восприимчивостью к вирусным инфекциям. Поэтому он предположил, что витамин D3 может быть более эффективным, чем витамин D2, для усиления иммунного ответа против вирусов. 

"Нам удалось доказать, что витамин D3 активизирует работу сигнальной системы интерферона I типа - ключевого звена иммунной системы, обеспечивающего первый рубеж защиты от бактерий и вирусов", - сказал Смит. " Следовательно, высокий уровень витамина D3 мешает вирусам и бактериям закрепиться в организме". 

Участники эксперимента подчеркивают, что прием витамина D, скорее всего, окажет благоприятное воздействие на вирусную инфекцию только в том случае, если его уровень будет повышен до начала вирусного воздействия, и маловероятно, что он принесет клиническую пользу после того, как вирусная инфекция закрепится в организме. Недавние исследования, изучавшие нейтральный эффект лечения витамином D госпитализированных пациентов с COVID-19, подтверждают эти выводы. 

Исследование также показало, что две формы витамина D оказывают противоположное воздействие на некоторые пути экспрессии генов. У некоторых людей, принимавших витамин D2, уровень циркулирующего витамина D после окончания 12-недельного исследования был ниже, чем в группе плацебо. Исследователи предполагают, что витамин D2 способен истощать или нейтрализовать некоторые полезные эффекты витамина D3. 

"Поскольку некоторые механизмы, по-видимому, регулируются именно витамином D3, а в некоторых случаях витамины D3 и D2 оказывают противоположное влияние, в будущих исследованиях следует выяснить, может ли прием витамина D2 отрицательно сказаться на здоровье человека", - пишут исследователи.

Чтобы лучше разобраться в проблеме, один из авторов проекта, Сьюзан Лэнхем-Нью, призывает срочно изучить функциональные различия между этими двумя формами. Но в ближайшей перспективе, по ее мнению, витамин D3 для большинства людей должен быть преимущественной составляющей витаминных комплексов.

"Хотя мы пришли к выводу, что витамины D2 и D3 не в равной степени влияют на геномную активность человека, недостаток эффекта, который мы обнаружили при изучении витамина D2, указывает на необходимость безотлагательного проведения более масштабного эксперимента для уточнения существующих отличий", - добавила она. "Тем не менее, представленные результаты указывают на то, что витамин D3 должен быть предпочтительной формой для обогащенной пищи и биодобавок".

 

Результаты нового исследования были опубликованы в издании Frontiers in Immunology.

 

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Источники: Университет Суррея
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fimmu.2022.790444/full
https://www.surrey.ac.uk/news/study-questions-role-vitamin-d2-human-health-its-sibling-vitamin-d3-could-be-important-fighting

#витамин d #адаптивный иммунитет #витамин d2 #витамин d3 #врожденный иммунитет #иммуномодуляция
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