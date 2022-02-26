Разработанный французской компанией Bouvet Marine, двухместный Supermarine MM01 отличается уникальным эродинамическим корпусом из кевларового монокока, оснащенного мощным 300-сильным электродвигателем, обеспечивающим крутящий момент 450 Нм и заявленную максимальную скорость в 121 км/час

Компания Bouvet Marine объявила о выпуске двухместного гидроцикла Supermarine MM01, оснащенного сверхмощным электродвигателем.



Полностью электрические гидроциклы вышли на рынок буквально пару лет назад, при этом их характеристики уже приближаются к показателям бензиновых аналогов. Но если приведенные цифры для полностью электрического Supermarine MM01 подтвердятся, то он будет соперничать с самыми мощными моделями водных мотоциклов.

Электрический Supermarine MM01 - Black Edition. Bouvet Marine реклама

Разработанный французской компанией Bouvet Marine, двухместный Supermarine MM01 отличается удивительным аэродинамическим корпусом из кевларового/карбонового монокока, который поддерживается мощным 220-киловаттным (300-сильным) электродвигателем, обеспечивающим крутящий момент 450 Нм (332 фунт-фута) и заявленную максимальную скорость 121 километр в час (75 миль в час).

Перламутровая версия Supermarine MM01. Bouvet Marine

Питание осуществляется от литий-ионного аккумулятора с жидкостным охлаждением, время работы которого на 50-минутной зарядке может достичь 2 часов ( предположительно в зависимости от режима использования).

Supermarine MM01 оборудован 110-литровым передним грузовым багажником. Bouvet Marine

Другие особенности включают 3D-печатный титановый руль, 110-литровый передний грузовой багажник, а также интерфейс управления/навигации, который объединяет в себе сенсорный экран и программируемые кнопочные элементы управления.

Supermarine MM01 оснащен 3D-печатным титановым рулем. Bouvet Marine

MM01 будет предлагаться в вариантах Nacre (перламутр) и Black Edition. Оба варианта имеют длину 3,5 метра, ширину 1,3 метра и высоту 1,1 метра (11,5 х 4,3 х 3,6 фута). О весе пока ничего не сообщается.

Планируется, что каждая версия будет выпущена в ограниченном количестве. Они должны появиться в продаже в начале 2024 года по еще не объявленной цене... но ожидается, что она будет соответствовать уровню суперкара.

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Источники: Bouvet Marine

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