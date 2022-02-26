Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
amv212 За пост начислено вознаграждение
Ученые разработали биоактивное стекло, которое в 100 раз эффективнее уничтожает опасные бактерии
Комбинации оксидов металлов в биоактивном стекле усиливают антимикробный эффект как минимум в 100 раз. Открытие может снизить количество инфекций, связанных с медицинскими устройствами и перевязочными материалами. Новый подход позволит сократить количество назначаемых антибиотиков
анонсы и реклама
3070 Ti Gigabyte Gaming по цене 3070 не Ti
<b>RX 6500XT </b> подешевели на 50% от начальных цен
RTX 3050 дешевеют
Слив Asus RTX 3060 Ti - дешевле нет нигде

Уже некоторое время антимикробный материал, известный как биоактивное стекло, предлагается для использования в  катетерах, зубных имплантатах, ортопедических изделиях и хирургических повязках.
Теперь ученые сообщают, что им удалось повысить эффективность уничтожения бактерий более чем в 100 раз.

реклама

Образцы стекла разливают в лаборатории. Астонский университет

 

Обычно биоактивное стекло включает в себя наночастицы определенного антибактериального оксида металла. Поэтому можно предположить, что если использовать два вида оксидов, то эффект будет удвоен.

Однако исследователи из британского Астонского университета обнаружили, что в зависимости от сочетания двух оксидов металлов, получаемое биоактивное стекло может быть гораздо более эффективным, чем стекло, изготовленное с использованием только одного оксида

Профессор Ричард Мартин с одним из образцов перед процессом опудривания. Астонский университет

 

Под руководством профессора Ричарда Мартина команда создала образцы биоактивного стекла, содержащие только цинк, медь или кобальт, а также образцы, включающие два оксида металлов в различных комбинациях. Все эти образцы были измельчены в порошок, стерилизованы, а затем добавлены к колониям токсичных бактерий Escherichia coli и Staphylococcus aureus, а также к культурам грибка Candida abicans.

Через 24 часа стекло, в котором медь сочеталась с цинком или кобальтом, оказалось более чем в 100 раз эффективнее в уничтожении кишечной палочки, чем образцы, содержащие только один из оксидов. Стекло, в котором медь сочеталась с цинком, оказалось столь же эффективным в уничтожении S. aureus. Стекло, изготовленное с использованием комбинации кобальта и цинка, напротив, лучше всего уничтожает грибок.

Стекло, покрытое оксидом металла. Астонский университет

 

"Было интересно провести наши эксперименты и найти что-то, что значительно лучше останавливает инфекцию на ее пути и потенциально может сократить количество назначаемых антибиотиков", - сказал Мартин. "Мы считаем, что сочетание антимикробных оксидов металлов имеет значительный потенциал для многочисленных применений".

Исследование описано в статье, которая недавно была опубликована в журнале ACS Biomaterials Science & Engineering.

 

анонсы и реклама
-30% от цены RTX 1660Super - майнеры выдыхаются
RTX 3070 Ti Aorus за копейки, по цене не Ti
Еще одна 3080 даже дешевле - смотри цену
Rtx 3070 Gigabyte за неделю подешевела на 20%
Крутая 3060 Ti Gigabyte Aorus подешевела 2 раза
<b>Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта</b>

Источники: Астонский университет
https://bit.ly/3sekWI2
https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsbiomaterials.1c00876
https://www.aston.ac.uk/latest-news/antibacterial-bioactive-glass-doubles-down-microbial-resistance-antibiotics

#медицина #медицинские маски #биоактивное стекло
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Австралийские ученые: Слюна клещей может открыть новые методы лечения опасных заболеваний
Ученые разработали интеллектуальную систему для диагностики болезни Паркинсона по запаху
Университет Техаса: Новая терапия устранит устойчивость к лекарствам опасных бактерий
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Зарубежный пул заблокировал майнеров Эфира из РФ, а Виталик Бутерин перешёл на критику властей
438
Платформа Twitch окончательно заблокировала скандально известную стримершу под ником Amouranth
50
В операционных системах на базе Linux обнаружен бекдор Bvp47, который 10 лет сливал информацию АНБ
31
Разблокировки не будет - в NVIDIA RTX LHR v2 Unlocker нашли троян, а автор сбежал после разоблачений
23
Магазины в РФ подняли цены на электронику на 30% – DNS в первых рядах, а Ситилинк пока держится
190
Рынок криптовалют потерял $200 млрд, а эксперты Cryptonews ожидают падения Биткоина ниже $30 000
11
Предварительный список из 73 смартфонов Xiaomi, претендующих на получение прошивки MIUI 13 в 2022 г
3
Первые 5 минут геймплея фанатского ремейка Resident Evil Code Veronica
5
Swiss: Инновационное покрытие AeroSHARK позволит значительно снизить расход топлива и эмиссию самолетов
2
Жители Украины и РФ бросились скупать Биткоины, что увеличило курс цифрового золота до $39 000
24
Встроенный в Windows инструмент стирания данных стирает их не до конца
1
Самый мощный ASIC-майнер с хешрейтом 1950 THash/s оказался фейком, а фото скачано из интернета
8
Специалисты Digital Foundry в неприятном шоке от производительности Elden Ring на PC и консолях
8
Война с Украиной обвалила курсы популярных криптовалют: биткоин на 8.5%, Ethereum на 12% за ночь
140
12 лет на одном процессоре – стоит ли менять Core i7-870 на Core i7-12700K в 2022 году по мнению TG
23
GeForce RTX 4090 может быть анонсирована 21 марта и потребует блок питания до 1500 Вт – Hs
31
Китай активизировал маневры вооруженных сил около Тайваня
227
NASA: Хаббл только что запечатлел эпическое слияние трех галактик
1
Низкопрофильный кулер LGA1700 справляется с могучим процессором Core i9-12900K
26
Intel заявила, что не опасается последствий украинского кризиса
176

Популярные статьи

Битва процессоров: Ryzen 5 3600ХТ VS Core i5-11400F в связке с видеокартой GeForce RTX 3080
4
Левша, правша или амбидекстр: что влияет на развитие наших моторных навыков
18
Тест разъемных фиттингов BYKSKI CC-FWP-X-V2 - так ли хорош китайский товар, как его малюют
25
Обзор и тест смартфона ZTE Blade A71 стоимостью менее 10 000 рублей
2
Тектоника плит может быть источником жизни на Земле и, возможно, на других планетах тоже
1
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG B660M Mortar WIFI DDR4
1

Сейчас обсуждают

Денис Синяков
13:00
ну а путин орал слава россии, это конечно же другое?
Зарубежный пул заблокировал майнеров Эфира из РФ, а Виталик Бутерин перешёл на критику властей
Baleyla
12:59
и на каком голосовании мы выбирали Хоркину и Валуева? кстати они оба глыбы образования и интеллекта по сравнению с Кличко (че Хоркина говорит не в курсе , но Валуев говорит грамотно)
Зарубежный пул заблокировал майнеров Эфира из РФ, а Виталик Бутерин перешёл на критику властей
Микола Герун
12:59
https://ua.korrespondent.net/ukraine/4451734-na-khersonschyni-znyscheno-kolonu-rosiiskoi-tekhniky
Российские геймеры массово скупают подорожавшие видеокарты – 85 GeForce 1660 Ti/S куплены в Ситилинк
Alex
12:59
президенту нет дела до нас смертных, у него войнушка.
ФАС проверит обоснованность повышения цен сетью магазинов техники DNS
Dekinai
12:57
Цены, стой! Раз, два.
ФАС проверит обоснованность повышения цен сетью магазинов техники DNS
Baleyla
12:57
что ни какл так про жопы и их целования/лизания. какл , у меня уже техники на много лет вперед , тебе сортиромою о таком только мечтать и 10 лет рапс выращивать.
Зарубежный пул заблокировал майнеров Эфира из РФ, а Виталик Бутерин перешёл на критику властей
Vladimir Kamyshnikov
12:57
Девочка, не лезь к серьезным дядям с глупостями. Рабочие задачи бывают такие, что грузят все что есть на 100%
Новейший Intel Core i9-12900KS показал свои возможности в Geekbench
Baleyla
12:56
в какой части от оккупантов отбиваешься?
Зарубежный пул заблокировал майнеров Эфира из РФ, а Виталик Бутерин перешёл на критику властей
Денис Синяков
12:56
все верно, но люди у нас скот, который интересуется политикой по факту лишь, либо же память как у рыбки. Но это еще полбеды, у нас люди не знают законов, ибо прав-то и нет никаких, что уж говорить про...
Зарубежный пул заблокировал майнеров Эфира из РФ, а Виталик Бутерин перешёл на критику властей
Alex
12:56
только курс у них примерно равен 100р., а так ничего все нормально.
ФАС проверит обоснованность повышения цен сетью магазинов техники DNS
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем