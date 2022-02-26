Уже некоторое время антимикробный материал, известный как биоактивное стекло, предлагается для использования в катетерах, зубных имплантатах, ортопедических изделиях и хирургических повязках.
Теперь ученые сообщают, что им удалось повысить эффективность уничтожения бактерий более чем в 100 раз.
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Обычно биоактивное стекло включает в себя наночастицы определенного антибактериального оксида металла. Поэтому можно предположить, что если использовать два вида оксидов, то эффект будет удвоен.
Однако исследователи из британского Астонского университета обнаружили, что в зависимости от сочетания двух оксидов металлов, получаемое биоактивное стекло может быть гораздо более эффективным, чем стекло, изготовленное с использованием только одного оксида
Под руководством профессора Ричарда Мартина команда создала образцы биоактивного стекла, содержащие только цинк, медь или кобальт, а также образцы, включающие два оксида металлов в различных комбинациях. Все эти образцы были измельчены в порошок, стерилизованы, а затем добавлены к колониям токсичных бактерий Escherichia coli и Staphylococcus aureus, а также к культурам грибка Candida abicans.
Через 24 часа стекло, в котором медь сочеталась с цинком или кобальтом, оказалось более чем в 100 раз эффективнее в уничтожении кишечной палочки, чем образцы, содержащие только один из оксидов. Стекло, в котором медь сочеталась с цинком, оказалось столь же эффективным в уничтожении S. aureus. Стекло, изготовленное с использованием комбинации кобальта и цинка, напротив, лучше всего уничтожает грибок.
"Было интересно провести наши эксперименты и найти что-то, что значительно лучше останавливает инфекцию на ее пути и потенциально может сократить количество назначаемых антибиотиков", - сказал Мартин. "Мы считаем, что сочетание антимикробных оксидов металлов имеет значительный потенциал для многочисленных применений".
Исследование описано в статье, которая недавно была опубликована в журнале ACS Biomaterials Science & Engineering.
Источники: Астонский университет
https://bit.ly/3sekWI2
https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsbiomaterials.1c00876
https://www.aston.ac.uk/latest-news/antibacterial-bioactive-glass-doubles-down-microbial-resistance-antibiotics