Комбинации оксидов металлов в биоактивном стекле усиливают антимикробный эффект как минимум в 100 раз. Открытие может снизить количество инфекций, связанных с медицинскими устройствами и перевязочными материалами. Новый подход позволит сократить количество назначаемых антибиотиков

Уже некоторое время антимикробный материал, известный как биоактивное стекло, предлагается для использования в катетерах, зубных имплантатах, ортопедических изделиях и хирургических повязках.

Теперь ученые сообщают, что им удалось повысить эффективность уничтожения бактерий более чем в 100 раз.

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Образцы стекла разливают в лаборатории. Астонский университет

Обычно биоактивное стекло включает в себя наночастицы определенного антибактериального оксида металла. Поэтому можно предположить, что если использовать два вида оксидов, то эффект будет удвоен.

Однако исследователи из британского Астонского университета обнаружили, что в зависимости от сочетания двух оксидов металлов, получаемое биоактивное стекло может быть гораздо более эффективным, чем стекло, изготовленное с использованием только одного оксида

Профессор Ричард Мартин с одним из образцов перед процессом опудривания. Астонский университет

Под руководством профессора Ричарда Мартина команда создала образцы биоактивного стекла, содержащие только цинк, медь или кобальт, а также образцы, включающие два оксида металлов в различных комбинациях. Все эти образцы были измельчены в порошок, стерилизованы, а затем добавлены к колониям токсичных бактерий Escherichia coli и Staphylococcus aureus, а также к культурам грибка Candida abicans.

Через 24 часа стекло, в котором медь сочеталась с цинком или кобальтом, оказалось более чем в 100 раз эффективнее в уничтожении кишечной палочки, чем образцы, содержащие только один из оксидов. Стекло, в котором медь сочеталась с цинком, оказалось столь же эффективным в уничтожении S. aureus. Стекло, изготовленное с использованием комбинации кобальта и цинка, напротив, лучше всего уничтожает грибок.

Стекло, покрытое оксидом металла. Астонский университет

"Было интересно провести наши эксперименты и найти что-то, что значительно лучше останавливает инфекцию на ее пути и потенциально может сократить количество назначаемых антибиотиков", - сказал Мартин. "Мы считаем, что сочетание антимикробных оксидов металлов имеет значительный потенциал для многочисленных применений".

Исследование описано в статье, которая недавно была опубликована в журнале ACS Biomaterials Science & Engineering.

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Источники: Астонский университет

https://bit.ly/3sekWI2

https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsbiomaterials.1c00876

https://www.aston.ac.uk/latest-news/antibacterial-bioactive-glass-doubles-down-microbial-resistance-antibiotics