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Консорциум по освоению космоса объявил о намерении разместить на Луне произведение искусства
Картина "Мы поднимаемся вместе - при свете Луны" будет размещена на лунной поверхности в рамках более масштабной миссии, которая является частью инициативы NASA
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В то время как большинство художников стремятся к тому, чтобы их работы выставлялись где-нибудь, например, в Метрополитен-музее, работа британского художника из Дубая Саши Джафри вскоре может подняться на еще более высокие рубежи - планируется, что она будет экспонироваться на Луне.

Картина "We Rise Together - with the Light of the Moon" будет размещена на лунной поверхности в рамках более масштабной миссии, которая является частью инициативы NASA. Selenian

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Об этом проекте было объявлено в среду (23 февраля) в павильоне США на "Expo 2020" в Дубае. В честь 50-й годовщины первой высадки на Луну, проект станет частью первой коммерческой лунной миссии, которая будет осуществляться в рамках инициативы NASA CLPS (Commercial Lunar Payload Services).

Основными партнерами являются британская компания Spacebit, занимающаяся исследованием космоса; американская компания Astrobotic Technology, которая специализируется на производстве систем доставки грузов на Луну; и компания Selenian из Объединенных Арабских Эмиратов, которая работает в области "курирования искусства в космосе".

И хотя Spacebit в настоящее время разрабатывает собственный многоногий луноход, произведение искусства будет доставлено на Луну в конце этого года с помощью ракеты-носителя, предоставленной техасской компанией United Launch Alliance, а затем установлено на лунную поверхность одним из беспилотных роверов Astrobatic. К изделию будут присоединены различные научные приборы для использования в исследованиях, проводимых другими партнерами миссии.

Саша Джафри за работой над одной из своих картин. Selenian

 

Картина Джафри называется "Мы поднимаемся вместе - при свете Луны" и представляет собой позолоченный алюминиевый "холст" аэрокосмического класса, чтобы выдержать перепады температур, которые ей придется пережить на поверхности Луны. Мы все еще ждем ответа о том, как изображение было нанесено на этот холст.

На каждом отдельном этапе полета - включая выход ракеты в стратосферу, облет вокруг Земли и посадку на Луну - покупателям будут предлагаться памятные произведения искусства Джафри в виде NFT (неиграбельных токенов). Выручка от продажи пойдет на решение "четырех главных проблем нашего мира": здравоохранения, образования, устойчивости и равенства.

Следует отметить, что последняя картина Джафри "Путешествие человечества" была продана в прошлом году за 62 миллиона долларов США. Это не только самая большая в мире картина на холсте, но и вторая по стоимости картина, когда-либо проданная на аукционе ныне живущим художником.

"Размещение моего лунного сердца под названием "Мы поднимаемся вместе - при свете Луны" призвано воссоединить человечество с самим собой, друг с другом, с нашим создателем и, в конечном счете, с "Душой Земли", - заявил он в пресс-релизе. "Фигуры, переплетающиеся в любовном порыве, стремящиеся к вновь обретенному пониманию единства и последующей надежды, отправляются в свое путешествие от нашей обитаемой планеты к нашей необитаемой Луне; через пространство и время, через горы и звезды, чтобы избавиться от всего, что мы думали, что знаем, и заново научиться всему через сердца, умы и души наших детей, чистейшей сущности, от которой мы так далеко ушли, стремясь вновь осветить нашу разбитую планету и начать исцелять ее расколотое сердце".

 

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Источники: Selenian
https://selenian.com/

#космос #nft #произведения искусства
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