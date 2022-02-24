Пленка AeroShark легко наносится на обшивку самолёта и чрезвычайно устойчива к атмосферным воздействиям и ультрафиолетовому излучению,

Несмотря на то, что до авиалайнеров с нулевым уровнем выбросов еще далеко, компании Lufthansa и BASF уже сейчас предложили способ изменить ситуацию к лучшему. AeroShark - это адгезивная рифленая пленка, которая значительно снижает расход топлива а, соответственно, и выбросы практически любого самолета.

Международная авиакомпания Swiss собирается покрыть все свои 12 самолетов Boeing 777 пленкой, вдохновленной акульей кожей, которая может снизить сопротивление и расход топлива более чем на 1 процент. Swiss реклама

Миллионы лет эволюции заставили самых страшных хищников океана отказаться от идеально гладкой кожи. В результате акулы приобрели слегка рифленую кожу, которая снижая сопротивление воды, стала серьезным преимуществом. А то, что работает в гидродинамике, зачастую успешно применяется в аэродинамике, поэтому команда AeroShark попыталась имитировать текстуру на обшивке крупных авиалайнеров.

Полученная пленка не выглядит чем-то радикальным: миллионы призмовидных "риблет" на поверхности пленки AeroShark имеют размеры не более 50 микрометров (1/20 часть миллиметра, 2/1000 дюйма). Но этого достаточно, чтобы изменить расход топлива. Международная авиакомпания Swiss подсчитала, что если 950 квадратных метров (10 225 кв. футов) этой пленки нанести на самолет Boeing 777 по определенным схемам и выровнять по воздушному потоку вокруг фюзеляжа и поверхности носовой части двигателя, то уменьшение сопротивления сразу же снизит расход топлива на 1,1 процента.

Пленка AeroShark легко наносится и чрезвычайно устойчива к погодным условиям и ультрафиолетовому излучению, с которыми приходится сталкиваться. Lufthansa Technik

По словам компании Swiss, благодаря этой технологии на всех 12 своих самолетах 777 будет сэкономлено 4 800 тонн авиационного топлива в год, а выбросы CO2 сократятся примерно на 15 200 тонн. Ранее Lufthansa объявила о том, что будет внедрять эту технологию на всем своем парке грузовых самолетов, а это еще 10 самолетов Boeing 777, что позволит сэкономить 3 700 тонн авиационного топлива и избежать 11 700 тонн выбросов CO2 в год. Команда AeroShark говорит, что, скорее всего, система будет более эффективна на грузовых самолетах, в которых нет оконных пролетов.

Команда говорит, что его легко наносить, и он чрезвычайно устойчив к ультрафиолетовому излучению, воде, маслу, а также к большим перепадам температуры и давления, которые происходят на внешней стороне дальнемагистральных самолетов. Материал уже прошел испытания с более чем 1500 летными часами на самолете Boeing 747-400, причем эта технология была сертифицирована EASA. Кроме того, его нанесение на поверхности крыльев может способствовать созданию дополнительной подъемной силы.

Lufthansa Technic и BASF работают над дальнейшим развитием технологии и внедрением ее для других типов самолетов. По словам команды, пленку, вдохновленную акульей кожей, в конечном итоге можно будет усовершенствовать, чтобы снизить расход топлива и выбросы до 3 процентов.

Совершенно очевидно, что подобная технология снижения сопротивления будет актуальна и после завершения эпохи полетов на керосине.

Ознакомьтесь с видео ниже.

AeroSHARK - сокращение выбросов с помощью технологии "акульей кожи". Lufthansa Technik и BASF разработали AeroSHARK - поверхностную пленку, имитирующую тонкую структуру акульей кожи. Технология, обеспечивающая значительную экономию топлива и выбросов углекислого газа, будет внедрена на всем парке грузовых самолетов Lufthansa Cargo в 2022 году.



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Источники: Swiss / Lufthansa Technik. AeroSHARK - сокращение выбросов с помощью технологии акульей кожи

https://www.lufthansa-technik.com/aeroshark

https://blog.swiss.com/en/2022/02/aeroshark-wie-wir-co2-emissionen-mit-neuer-oberflaechentechnologie-reduzieren-english/