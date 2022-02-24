Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
amv212 За пост начислено вознаграждение
Ученые разработали интеллектуальную систему для диагностики болезни Паркинсона по запаху
Исследователи из Американского химического общества разработали портативную интеллектуальную обонятельную систему, или "электронный нос", которая в будущем сможет диагностировать на ранней стадии, когда лечение наиболее эффективно.
анонсы и реклама
RTX 3070 Ti Gigabyte Gaming дешевле 100 тр
RTX 3080 Gigabyte со скидкой 71 000р
RTX 3050 дешевеют
<b>RX 6500XT </b> подешевели на 50% от начальных цен
Слив Asus RTX 3060 Ti - дешевле нет нигде
-30% от цены RTX 1660Super - майнеры выдыхаются

К тому моменту, когда болезнь Паркинсона вызывает заметные симптомы, такие как потеря мышечного контроля, она часто переходит в стадию, трудно поддающуюся лечению. В попытке обнаружить болезнь на ранней стадии ученые разработали "электронный нос", который способен ее учуять.

Устройство измеряет концентрацию летучих органических соединений в кожном сале, вырабатываемом сальными железами кожи. Depositphotos

реклама

 

Люди с болезнью Паркинсона выделяют большее, чем обычно, количество кожного сала - вещества, вырабатываемого сальными железами кожи. Кроме того, в этом кожном сале содержится повышенное количество определенных летучих органических соединений, что придает ему характерный запах.

За редким исключением, этот запах не может быть обнаружен человеком. Его можно проанализировать методом газовой хроматографии/масс-спектрометрии, но это занимает много времени и требует громоздкого и дорогостоящего оборудования, расположенного в специализированных учреждениях.

(A) Дизайн системы AIO; сплошная красная линия: газовый тракт системы в режиме отбора проб; пунктирная синяя линия - газовый тракт системы в режиме анализа. (B) Процесс клинических экспериментов: (1) была записана основная информация об участниках; (2) на спину участников была положена марлевая салфетка для выделения ЛОС кожного сала, затем образец марли был помещен в стеклянную бутылку с инертным коричневым фоновым газом; (3) бутылки транспортировались в пакетах со льдом; (4) образцы были доставлены в лабораторию и помещены в холодильник; (5) аналитические эксперименты проводились на собранных образцах системой AIO для получения профилей запаха (созданных с помощью BioRender.com).

 

В попытке перенести такое тестирование в обычные клиники и кабинеты врачей, ученые из китайского университета Чжэцзян создали "электронный нос". Портативный прототип устройства ( которое совершенно не похоже на нос человека) сочетает в себе технологию газовой хроматографии и так называемый датчик поверхностных акустических волн - последний измеряет концентрацию определенных газов на основе их взаимодействия со звуковой волной.

Исследователи взяли мазки с верхней части спины 31 пациента с болезнью Паркинсона и 32 здоровых добровольцев, чтобы получить образцы сальных желез, которые были проанализированы прибором E-Nose. Используя алгоритмы машинного обучения, прибор смог определить три пахучих соединения - октанал, гексилацетат и периллиловый альдегид, которые значительно отличались по концентрации между двумя группами.

Физическое изображение датчика SAW.

 

Используя эту диагностическую модель, "электронный нос" был использован для анализа еще 24 образцов кожного сала, половина из которых была получена от пациентов с болезнью Паркинсона, а половина - от лиц, свободных этой болезни. Было установлено, что прибор с точностью 70,8% определяет, кто из людей страдает этим заболеванием, причем этот показатель увеличивается до 79,2%, когда анализируется полный спектр запахов тела каждого человека (болезнь Паркинсона также приводит к увеличению производства дрожжевых клеток рода Candida, а также определенных ферментов и гормонов).

Предполагается, что после дальнейшей разработки технологии, которая предполагает тестирование на большем количестве людей, ее точность должна значительно возрасти.

 

Исследование описано в статье, которая недавно была опубликована в журнале ACS Omega.

анонсы и реклама
RTX 3070 Ti Aorus за копейки, по цене не Ti
Страшный обвал цен RTX 3070 - MSI дешевле 100 тр
-53000р на RTX 3080 - цена РУХНУЛА (с)
Еще одна 3080 даже дешевле - смотри цену
RTX 3070 заметно дешевле 100 тр
Rtx 3070 Gigabyte за неделю подешевела на 20%
Крутая 3060 Ti Gigabyte Aorus подешевела 2 раза
<b>Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта</b>

Источники: Американское химическое общество
https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acsomega.1c05060
 https://www.acs.org/content/acs/en/pressroom/presspacs/2022/acs-presspac-february-23-2022/e-nose-could-someday-diagnose-parkinsons-disease-by-smelling-skin.html

#медицина #болезнь паркинсона #электронный нос
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

Австралийские ученые: Слюна клещей может открыть новые методы лечения опасных заболеваний
Учёные из Мельбурна разработали эффективный метод восстановления костной ткани из стволовых клеток
Университет Техаса: Новая терапия устранит устойчивость к лекарствам опасных бактерий
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Девушка-майнер уже 5 лет добывает Эфир, купив больше 40 видеокарт NVIDIA и AMD
69
Правительство РФ не может найти владельцев для 312 000 планшетов, участвовавших в переписи населения
32
Новый ASIC-майнер Bitmanu получил хешрейт как 100 видеокарт GeForce RTX 3090 и окупается за 1 месяц
56
Китайский луноход Юйту-2 обнаружил на темной стороне Луны прозрачные сферы
15
44 смартфона Xiaomi получили стабильную прошивку MIUI 13 от 22 февраля 2022 года
13
Xiaomi обменивает старые смартфоны на новый флагман Xiaomi 11T в России
7
Обломок космического аппарата упадёт на Луну 4 марта, принадлежность которого не ясна
5
Криптозима уже наступила – эксперты РБК рассказали о коррекции Биткоина и будущем рынка криптовалют
12
Windows 11 будет отображать надоедливый водяной знак при установке на неподдерживаемое оборудование
20
Видеокарты продолжают дешеветь в магазинах РФ – флагманы NVIDIA со скидками до 61 000 р
28
Исследователи из Google выяснили, что разработчики Linux правят ошибки в несколько раз быстрее, чем Apple и Microsoft
7
СМИ: новая Call of Duty прервёт ежегодный цикл выпуска игр серии
4
Создатели Horizon Forbidden West активно решают графические проблемы в игре
12
Минфин РФ предложил ввести ограничение на владение криптовалютами по результатам онлайн-теста
20
Палеонтологи обнаружили в Южной Америке новый вид хищных "безруких" динозавров
2
Пользователи Steam теперь сами могут проверить игры из своей библиотеки на совместимость со Steam Deck
2
Известный майнер назвал утилиту RTX Unlocker для разблокировки видеокарт NVIDIA LHR фейком
11
Intel Arc A380 в тестах сравнили с видеокартами от AMD и NVIDIA
3
Motorola G22 получит бюджетные характеристики и будет стоить 200 евро
+
Блогер JerryRigEverything сломал пополам OnePlus 10 Pro голыми руками
11

Популярные статьи

Моё мнение о Galaxy S22 Ultra от Samsung — его слишком много
27
"Поющая луна" Юпитера - Ганимед. Интересные факты о самой большом спутнике в Солнечной системе
40
Как выбрать надежную видеокарту — итоги просмотров сотен видео ремонтников
9
Битва игровых компьютеров: CPU Ryzen 3 3300Х и Core i3-10105F в связке с GPU GeForce RTX 3060 и Radeon RX 5700
11
Станция "Новый Вы" и каноны вселенной Borderlands
12
О проблемах современной игровой журналистики
48
Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR5-6000 XPG Lancer (AX5U6000C4016G-DCLARBK) объемом 32 Гбайт
3
Блокчейн - технология, которая делает реальными NFT, криптовалюты, смарт-контракты и метавселенные
5
Лицензионная Windows 11 CD-KEY стоит всего $15.60 на большой зимней распродаже со скидками до 90%
Мои впечатления от игры Call of Juarez Bound in Blood. Часть вторая
+

Сейчас обсуждают

Каа
16:30
Да и хрен сними... не было и не надо.
В России ожидается резкий рост цен на игровые видеокарты и другие комплектующие
Сева Шевченко
16:30
Ага. Твою интонацию распознать несложно. Примитивно слишком.
В России ожидается резкий рост цен на игровые видеокарты и другие комплектующие
Simon Crebbs
16:28
Ага, заметно по комментарию.
В России ожидается резкий рост цен на игровые видеокарты и другие комплектующие
LEVAK
16:28
ЦБ залил херову тучу валюты, но рынок уже всё съел. Да и туча груза 200 не прибавят рублю цены.
Война с Украиной обвалила курсы популярных криптовалют: биткоин на 8.5%, Ethereum на 12% за ночь
Simon Crebbs
16:27
Не переживай! Будем играть в патриотические игры, вон и деньги на них государство выделило. Они будут 8-ми битные, так что встроенной графики "Эльбруса" хватит!
В России ожидается резкий рост цен на игровые видеокарты и другие комплектующие
bumbox
16:26
и пока на окраине вскрывают русофобский гнойник а запад в бессильной злобе скрипит зубами и вводит говносанкции из зада, крипта доживает свои деньки, уже напоминая скорее шамкающую старуху, нежели акт...
Война с Украиной обвалила курсы популярных криптовалют: биткоин на 8.5%, Ethereum на 12% за ночь
Сева Шевченко
16:26
Я замечаю многое. Даже интонации в словах.
В России ожидается резкий рост цен на игровые видеокарты и другие комплектующие
Simon Crebbs
16:25
Нам предлагают всё сразу, и "Боже, Царя храни!" и прочие хиты. У многих в головах настоящий компот, который поддерживается властью. Был бы ты поумнее, то заметил бы.
В России ожидается резкий рост цен на игровые видеокарты и другие комплектующие
Евгений Михеев
16:24
А я хочу гоблинов гонять на мониторе, а не воевать. И тот Гоблин, что все это наипенил, пусть сам пиздует воевать.
В России ожидается резкий рост цен на игровые видеокарты и другие комплектующие
Ivan Gavrilishin
16:24
Щас санкции введут на технику и пиши пропало. В Россию много лет новые видяхи не приедут. А нынешнюю 3080 можно будет на хату поменять. Купить ещё одну что ли на будущее.
В России ожидается резкий рост цен на игровые видеокарты и другие комплектующие
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем