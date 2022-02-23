Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
amv212 За пост начислено вознаграждение
Ученые из Сингапура разработали новое самоочищающееся покрытие, предотвращающее запотеванию пластиковой оптики
Ученые из Наньянский технологический университет разработали новый тип покрытия, которое, при нанесении на пластиковую поверхность, (например линзы для очков или фотообъективов), предотвращает запотевание и способно к самоочистке, устраняя необходимость в повторном нанесении
анонсы и реклама
RTX 3070 Ti Gigabyte Gaming дешевле 100 тр
RTX 3080 Gigabyte со скидкой 71 000р
RTX 3050 дешевеют
<b>RX 6500XT </b> подешевели на 50% от начальных цен
Слив Asus RTX 3060 Ti - дешевле нет нигде
-30% от цены RTX 1660Super - майнеры выдыхаются

Никому не нравятся запотевшие очки или стекла, и, к сожалению, большинство антизапотевающих средств нужно часто наносить заново. Однако новая технология позволяет сделать поликарбонатные линзы практически незапотевающими... и к тому же с функцией самоочищения.

Тонкая пленка, нанесенная на линзы очков, может найти применение и при изготовлении объективов фотоаппаратов. Наньянский технологический университет

реклама

 

Процесс, разработанный в сингапурском Наньянгском технологическом университете, начинается с обработки линзы (или другой пластиковой поверхности) кислородной плазмой. Это делается как для ее очистки, так и для улучшения адгезии тонкой пленки, которая впоследствии будет нанесена на нее.

Эта прозрачная пленка состоит из двух слоев - один из диоксида кремния, другой из диоксида титана - и наносится на пластик с помощью процесса импульсного лазерного осаждения. Этот процесс включает использование лазера для испарения каждого из двух слоев материала в вакуумной камере. Когда испаренный диоксид кремния и диоксид титана поднимаются вверх, они тонко осаждаются на пластиковой подложке, которая находится в верхней части камеры.

Как и в случае с другими антизапотевающими покрытиями, это покрытие работает, заставляя крошечные капли воды, оседающие на линзе, растекаться в однородную пленку, через которую отлично все просматривается. Все  происходит практически  мгновенно (с момента соприкосновения капли с пленкой проходит всего 93 миллисекунды).

Необработанный кусок пластика запотевает, когда его помещают в горячую воду (слева), а обработанный образец противостоит запотеванию. Наньянский технологический университет

 

Кроме того, испытания показали, что пленка устойчива к истиранию, когда ее протирают салфеткой для сыра ( это стандартный метод испытания на устойчивость к истиранию), а также она остается соединенной с пластиком, когда на нее наклеивают липкую целлофановую ленту, а затем отрывают. И в качестве дополнительного бонуса, когда обработанный пластик подвергается воздействию солнечного света (или другому источнику ультрафиолетового излучения), диоксид титана начинает разрушать органические загрязнения, такие как частицы грязи и бактерии.

Ученые из Наньянский технологический университет разработали новый тип покрытия, которое, при нанесении на пластиковую поверхность, предотвращает запотевание и способно к самоочистке, устраняя необходимость в повторном нанесении. Наньянский технологический университет

"Полученные результаты доказывают многофункциональность нашего покрытия", - говорит аспирант Сунь Е, первый автор исследования. "Оно является антибликовым, антизапотевающим и самоочищающимся. Кроме того, подход к изготовлению материала является быстрым и простым в реализации с высокой степенью износоустойчивости. Это делает нашу инновацию уникальной среди других методов борьбы с запотеванием, которые обычно заканчиваются покрытиями с весьма ограниченными функциями".

анонсы и реклама
RTX 3070 Ti Aorus за копейки, по цене не Ti
Страшный обвал цен RTX 3070 - MSI дешевле 100 тр
-53000р на RTX 3080 - цена РУХНУЛА (с)
Еще одна 3080 даже дешевле - смотри цену
RTX 3070 заметно дешевле 100 тр
Rtx 3070 Gigabyte за неделю подешевела на 20%
Крутая 3060 Ti Gigabyte Aorus подешевела 2 раза
<b>Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта</b>

Источники: Наньянский технологический университет
https://en.wikipedia.org/wiki/Pulsed_laser_deposition
 https://www.ntu.edu.sg/news/detail/novel-coating-developed-prevents-fogging-on-plastic-surfaces-and-self-cleans

#наука и изобретения #наука #оптика
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Немецкие учёные создали самую маленькую в мире батарейку размером меньше крупинки соли
UT Austin: Универсальный "нанокристаллический гель" может обеспечить прогресс в энергетике, обороне и телекоммуникациях
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Во всех частях Half Life 2 появился новый интерфейс
9
Hardware Times: nVidia бросит все свои силы и 10 миллиардов долларов, чтобы RTX 4000 не были в дефиците
41
Разработчик Dogecoin рассказал о том, как можно поднять цену криптовалюты до 1 доллара
2
Известный майнер оборудовал бесшумный криптобалкон из 24 видеокарт GeForce RTX 3080/Ti
27
За NVIDIA GeForce RTX 4090 придётся выложить не менее $1500
50
GeForce RTX 40 и Radeon RX 7000 будут в 2-2,5 раза производительнее текущих видеокарт
38
Майнеры Биткоина в США вернули в строй угольную электростанцию, увеличив выбросы СО2 на 5000%
31
Российские геймеры переходят на бюджетные GPU – 33 GeForce GTX 1050 Ti куплены 21.02 в Ситилинк
38
Девушка-майнер уже 5 лет добывает Эфир, купив больше 40 видеокарт NVIDIA и AMD
20
Курс Биткоина падает из-за геополитической напряжённости, а Киты могут остановить обвал на $30 000
7
Биткоин обвалился ниже 38 000 долларов, а эксперты РБК ожидают длительную криптозиму до 2025 года
34
AMD Radeon RX 6500 XT протестировали в играх с трассировкой лучей — лучше не включать
19
78 смартфонов Xiaomi, Redmi и POCO получат операционную систему Android 13
2
Новый ASIC-майнер Bitmanu получил хешрейт как 100 видеокарт GeForce RTX 3090 и окупается за 1 месяц
28
Michelin и GM разрабатывают безвоздушные шины для электромобилей Chevrolet нового поколения
4
Обновление Windows 11 заблокирует интернет на старых роутерах с поддержкой протоколов TKIP и WEP
8
Intel при освоении новых техпроцессов предусматривает «план Б» на случай неудачи
10
Хакер полностью разблокировал защиту NVIDIA LHR, что может привести к подорожанию видеокарт
14
На что может повлиять новый пакет санкций против России: исчезновение с рынка Intel, Amd, nVidia, Xiaomi, LG, Apple
261
Microsoft готовит новую функцию Efficiency, которая сможет ускорить работу Windows 11 до 76%
7

Популярные статьи

Несколько крутых, но забытых стратегий, в которые стоит поиграть в 2022 году. Часть 8
7
Лицензионная Windows 10 на последней распродаже февраля 2022 года стоит всего 5.77 доллара
God of War: разбираю сюжет, механику игры и проблемы с производительностью
160
Битва процессоров: Core i5-10400F VS Ryzen 5 3500Х в связке с видеокартой GeForce RTX 3070
11
"Поющая луна" Юпитера - Ганимед. Интересные факты о самой большом спутнике в Солнечной системе
36
Обзор и тестирование процессорного водоблока EKWB EK-Quantum Velocity2
11

Сейчас обсуждают

OsirisD2
02:02
Импортозамещение в действии)
Правительство РФ не может найти владельцев для 312 000 планшетов, участвовавших в переписи населения
Ilikethat
02:00
Про санкции смешно. 1)90% всей электроники делается в Китае из тайваньских чипов. Так что без бытовой электроники не останемся. Что касается технологий - их и раньше не продавали, вспомните хотя бы и...
На что может повлиять новый пакет санкций против России: исчезновение с рынка Intel, Amd, nVidia, Xiaomi, LG, Apple
ev_rus
01:57
И стер его, смешно. На спортсе Путина и за это уже благодарят, даже за то, как припустилили теперь один из футбольных клубов.
На что может повлиять новый пакет санкций против России: исчезновение с рынка Intel, Amd, nVidia, Xiaomi, LG, Apple
Евгений
01:48
В это время все зарубежные IT компании открывают официальные представительсва в РФ )) Какие санкции , бизнес дороже
На что может повлиять новый пакет санкций против России: исчезновение с рынка Intel, Amd, nVidia, Xiaomi, LG, Apple
Ilikethat
01:36
Влажные хохомрии
На что может повлиять новый пакет санкций против России: исчезновение с рынка Intel, Amd, nVidia, Xiaomi, LG, Apple
stockclock
01:33
Походу видюх по нормальным ценам мы в РФ не увидим никогда. Не майнеры, так санкции, не санкции, так рубль обвалится. И так по кругу. Я всё не могу придумать, какой нам прок сидеть с хохлами в одной с...
На что может повлиять новый пакет санкций против России: исчезновение с рынка Intel, Amd, nVidia, Xiaomi, LG, Apple
Денис Синяков
01:28
или дешевым, чтобы было пох
Блогер JerryRigEverything сломал пополам OnePlus 10 Pro голыми руками
Михаил
01:25
А вот ещё новость - девушка автомобилист уже 5 лет ездит на работу сама на машине! При этом у нее были разные автомобили и проезжает она больше 40 км в месяц! Что, тоже классная новость - побольше бы ...
Девушка-майнер уже 5 лет добывает Эфир, купив больше 40 видеокарт NVIDIA и AMD
misterYoda
01:25
Это почему? Чем эти барыжные магазины лучше или хуже других? днс святой по-твоему?
Российские геймеры переходят на бюджетные GPU – 33 GeForce GTX 1050 Ti куплены 21.02 в Ситилинк
Сергей Чихарев
01:16
Меня попросили сюда зайти. И рассказать вам про это 1) Самые кривые биосы у АМД , они даже до сих пор не научились в автомате выставлять сопротивления. 2) Часто ли возникают проблемы с SMT ? В ПО и иг...
Битва процессоров: Core i5-10400F VS Ryzen 5 3500Х в связке с видеокартой GeForce RTX 3070
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем