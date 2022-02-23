Ученые из Наньянский технологический университет разработали новый тип покрытия, которое, при нанесении на пластиковую поверхность, (например линзы для очков или фотообъективов), предотвращает запотевание и способно к самоочистке, устраняя необходимость в повторном нанесении

Никому не нравятся запотевшие очки или стекла, и, к сожалению, большинство антизапотевающих средств нужно часто наносить заново. Однако новая технология позволяет сделать поликарбонатные линзы практически незапотевающими... и к тому же с функцией самоочищения.

Тонкая пленка, нанесенная на линзы очков, может найти применение и при изготовлении объективов фотоаппаратов. Наньянский технологический университет реклама

Процесс, разработанный в сингапурском Наньянгском технологическом университете, начинается с обработки линзы (или другой пластиковой поверхности) кислородной плазмой. Это делается как для ее очистки, так и для улучшения адгезии тонкой пленки, которая впоследствии будет нанесена на нее.

Эта прозрачная пленка состоит из двух слоев - один из диоксида кремния, другой из диоксида титана - и наносится на пластик с помощью процесса импульсного лазерного осаждения. Этот процесс включает использование лазера для испарения каждого из двух слоев материала в вакуумной камере. Когда испаренный диоксид кремния и диоксид титана поднимаются вверх, они тонко осаждаются на пластиковой подложке, которая находится в верхней части камеры.

Как и в случае с другими антизапотевающими покрытиями, это покрытие работает, заставляя крошечные капли воды, оседающие на линзе, растекаться в однородную пленку, через которую отлично все просматривается. Все происходит практически мгновенно (с момента соприкосновения капли с пленкой проходит всего 93 миллисекунды).

Необработанный кусок пластика запотевает, когда его помещают в горячую воду (слева), а обработанный образец противостоит запотеванию. Наньянский технологический университет

Кроме того, испытания показали, что пленка устойчива к истиранию, когда ее протирают салфеткой для сыра ( это стандартный метод испытания на устойчивость к истиранию), а также она остается соединенной с пластиком, когда на нее наклеивают липкую целлофановую ленту, а затем отрывают. И в качестве дополнительного бонуса, когда обработанный пластик подвергается воздействию солнечного света (или другому источнику ультрафиолетового излучения), диоксид титана начинает разрушать органические загрязнения, такие как частицы грязи и бактерии.

Ученые из Наньянский технологический университет разработали новый тип покрытия, которое, при нанесении на пластиковую поверхность, предотвращает запотевание и способно к самоочистке, устраняя необходимость в повторном нанесении. Наньянский технологический университет

"Полученные результаты доказывают многофункциональность нашего покрытия", - говорит аспирант Сунь Е, первый автор исследования. "Оно является антибликовым, антизапотевающим и самоочищающимся. Кроме того, подход к изготовлению материала является быстрым и простым в реализации с высокой степенью износоустойчивости. Это делает нашу инновацию уникальной среди других методов борьбы с запотеванием, которые обычно заканчиваются покрытиями с весьма ограниченными функциями".

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Источники: Наньянский технологический университет

https://en.wikipedia.org/wiki/Pulsed_laser_deposition

https://www.ntu.edu.sg/news/detail/novel-coating-developed-prevents-fogging-on-plastic-surfaces-and-self-cleans