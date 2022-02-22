Группа палеонтологов из Аргентины недавно обнаружила новый вид хищных безруких динозавров под названием Guemesia ochoai.

Группа палеонтологов из Аргентины недавно опубликовала результаты исследований о новом, безруком виде динозавров под названием Guemesia ochoai. Считается, что до своего вымирания, 66 миллионов лет назад, эти динозавры обитали в Европе, Африке, Южной Америке и Индии.

Карнотавр. Викисклад

реклама

Палеонтологи постоянно изучают наше прошлое, чтобы понять, как мы эволюционировали в тех, кем являемся сегодня. Если недавние окаменелости человека возрастом не более 2 500 лет могут дать подробную информацию о том, какой рацион питания употребляли люди, то более древние окаменелости позволяют углубиться в историю и даже точно определить, когда произошло развитие новых видов. Недавняя находка проливает свет на вид под названием Abelisuarids - теропод или динозавр с полыми костями.

Абелисуариды были двуногими динозаврами с коренастыми задними конечностями с тремя функциональными пальцами. Эти динозавры были довольно крупных размеров, по оценкам, их длина достигала 39 футов (12 метров), однако в последнем исследовании сообщается об одном из самых маленьких абелизаврид, обнаруженных на сегодняшний день.

Новые останки абелизаврид из формации Анаклето (верхнемеловой период), Патагония, Аргентина. ScienceDirect

Guemesia ochoai такой же злобный, как T. rex

Оценки были сделаны на основе почти полного черепа динозавра, найденного в долине Амблайо, провинция Сальта в Аргентине. На черепе видна тонкая крыша черепа и отсутствие рогов, пишут исследователи в своей научной статье. Хотя эти признаки характерны для абелизаврид, они не являются для них уникальными.

Для своего крупного тела G. ochoai имел очень маленькие руки. Исследователи полагают, что эти руки являются рудиментарными остатками органов, которые когда-то были полезны их прародителям, но со временем утратили свою функциональность. Как и другие динозавры этой категории, G. ochoai не могли сгибать верхние конечности и даже не имели когтей. Но даже с такими "ручёнками" G. ochoai, предположительно, были злобными хищниками, с лёгкостью расправлявшимися со своей добычей.

Но что еще интереснее, наличие этой окаменелости подтверждает, что даже среди абелизаврид, найденных в Аргентине, существовали географические различия. В то время как предыдущие абелизавриды были найдены в южной части Патагонии, G. ochoai был найден на северо-западе страны, что открывает массу возможностей для понимания того, что может скрывать этот регион.

Еще более загадочным является тот факт, что окаменелые останки из Аргентины оставались довольно долго неизученными. Так что, возможно, вы впервые слышите об абелизавридах, но вряд ли в последний раз.

Результаты исследования были опубликованы в журнале Journal of Vertebrate Paleontology.

Аннотация исследования:

Окаменелости абелизавровых теропод в Южной Америке в основном ограничены Бразилией и Аргентиной. В Аргентине абелизавриды, как правило, известны из Патагонии, где они встречаются в относительно большом количестве и включают известные и полные экземпляры. Однако в Северо-Западной Аргентине абелизавриды представлены неполными и единичными костями и зубами, которые остаются в основном неизученными. Целью данного материала является сообщение о почти полной мозговой оболочке абелизаврида из позднемеловой формации Лос-Бланкитос (Кампан), долина Амблайо, провинция Сальта, Аргентина. Образец демонстрирует плезиоморфные признаки абелизаврид, включая тонкую крышу черепа, отсутствие черепных выступов, таких как рога или выпуклости, низкие и узкие теменные выступы, которые лежат на одном уровне с сагиттальным гребнем. Кроме того, образец обладает некоторыми аутапоморфиями, которые подтверждают его статус как нового вида, а его небольшой размер позволяет отнести его к самым маленьким абелизавридам, зарегистрированным до настоящего времени. Находка этого экземпляра представляет собой первое однозначное появление абелизаврид на северо-западе Аргентины и дает новые доказательства географического распространения этого вида в позднемеловое время в Южной Америке.

анонсы и реклама RTX 3070 Ti Aorus за копейки, по цене не Ti Страшный обвал цен RTX 3070 - MSI дешевле 100 тр -53000р на RTX 3080 - цена РУХНУЛА (с) Еще одна 3080 даже дешевле - смотри цену RTX 3070 заметно дешевле 100 тр Rtx 3070 Gigabyte за неделю подешевела на 20% Крутая 3060 Ti Gigabyte Aorus подешевела 2 раза <b>Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта</b>

Источники:

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/02724634.2021.2002348?journalCode=ujvp20