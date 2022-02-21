Министерство обороны Австралии официально заявило, что в минувший четверг, 17 февраля, военное судно Военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая (НОАК) осветило лазером военного класса один из самолетов ВВС страны.
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Самолетом, обнаружившим лазер, был P-8A Poseidon, и в данном случае Австралия уверена, что лазер был направлен с военного корабля Военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая, говорится в пресс-релизе ведомства. Инцидент произошел в акватории Арафурского моря. После этого судно в сопровождении второго корабля НОАК отправилось на восток в Коралловое море.
Изображения обоих кораблей опубликованы на сайте правительства Австралии. Если верить номерам корпусов кораблей, которые видны на изображениях, это эсминец с управляемыми ракетами "Хэфэй" и транспортный док-амфибия "Цзинган Шань". О том, какое судно использовало лазер, не сообщается.
"Подобные акты могут привести к угрозе жизни людей. Мы категорически осуждаем непрофессиональные и небезопасные действия военных", - отмечается на сайте ведомства.
" Подобные действия могли подвергнуть угрозе безопасность и жизнь личного состава автоматического радиопеленгатора (ADF). Они не совместимы с нормами, ожидаемыми от профессиональных военных", - говорится в заявлении. Китай пока не выступил с ответной реакцией.
Ослепление лётчиков лазерами
" Наведение лазера на самолет представляет собой серьезный риск для безопасности и нарушает федеральный закон. Многие мощные лазеры могут полностью вывести пилотов из строя, - заявило Австралийское бюро транспортной безопасности (ATSB).
Блики, вызванные лазером, рассыпаются по всей поверхности стекла настолько масштабно, что пилот просто ничего не видит за ними, объясняет издание Laser Point Safety. А от мощного луча военного лазера пилот может мгновенно ослепнуть. Кроме того, пилота может беспокоить мысль о том, что направленный в его сторону лазер является предвестником применения более серьезного оружия.
Если пилот не успеет среагировать, последствия того, что лазер ослепляет или даже лишает зрения, могут быть серьезными и даже фатальными. Лазеры могут использоваться по разным причинам, например, ВМС США использовали лазерное оружие для уничтожения беспилотных летательных аппаратов. Поэтому неудивительно, что австралийские силы обороны так резко отреагировали.
Источники:
https://news.defence.gov.au/media/media-releases/chinese-vessel-lasing-adf-aircraft
https://www.laserpointersafety.com/laser-hazards_aircraft/laser-hazards_aircraft.html
https://images.defence.gov.au/assets/S20220361