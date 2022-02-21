Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
amv212 За пост начислено вознаграждение
Учёные из Копенгагена разработали перспективный метод немедикаментозной терапии против болезни Паркинсона
Исследователи обнаружили специфичные нейроны, которые можно стимулировать для улучшения подвижности пациентов с болезнью Паркинсона
анонсы и реклама
RTX 3070 Ti Gigabyte Gaming дешевле 100 тр
RTX 3080 Gigabyte со скидкой 71 000р
RTX 3050 дешевеют
<b>RX 6500XT </b> подешевели на 50% от начальных цен
Слив Asus RTX 3060 Ti - дешевле нет нигде
-30% от цены RTX 1660Super - майнеры выдыхаются

Исследователи из Университета Копенгагена выявили особый набор нейронов в стволовой части мозга, которые при стимуляции электрическими импульсами могут помочь улучшить подвижность пациентов с болезнью Паркинсона.

Исследователи из Университета Копенгагена обнаружили специфические нейроны мозга, которые можно стимулировать для улучшения подвижности пациентов с болезнью Паркинсона. Source University of Copenhagen

реклама

 

Поскольку от болезни Паркинсона пока нет лекарства, ее лечение направлено на уменьшение выраженности симптомов. В связи с тем, что болезнь характеризуется дефицитом дофамина, наиболее распространенное лечение включает в себя препараты, повышающие его уровень, но они становятся менее эффективными по мере прогрессирования болезни.

С 1990-х годов для лечения болезни Паркинсона используется метод глубокой стимуляции мозга (DBS). Эта процедура включает в себя имплантацию тонких металлических проводов в мозг, которые посылают небольшие разряды электричества к определенным нейронам. Такая терапия снимает такие симптомы, как тремор, и даже может замедлить прогрессирование болезни.

Но один симптом, который DBS не удается улучшить, - это так называемое " застывание при ходьбе". Во время таких эпизодов люди сообщают, что их ноги словно приклеиваются к полу на мгновение, и эта пауза часто может стать причиной падений. Попытки использовать DBS для улучшения этой и других проблем с подвижностью не увенчались успехом, и это может быть связано с тем, что ученые не были точно уверены, на какую область мозга они должны воздействовать.

В новом исследовании ученые из Копенгагена поставили перед собой задачу найти оптимальную цель. Предыдущие исследования показали, что хорошим местом для поиска может быть педункулопонтинное ядро (ППЯ), область ствола мозга, которая посылает сигналы из мозга для активации движений тела.

Стимуляция глутаматергических нейронов в каудальной части педункулопонтинного ядра в стволе мозга приводит к восстановлению двигательной активности у мышей с выраженным синдромом Паркинсона. Source University of Copenhagen

 

В мышиных моделях болезни Паркинсона команда систематически воздействовала на различные области и типы клеток в ППЯ. Это помогло им определить группу возбудительных нейронов, которые были особенно перспективными.

"Когда мы стимулировали эти специфические нейроны в каудальной области ППЯ, животные смогли нормально передвигаться, на большие расстояния и с нормальной скоростью, в отличие от того, что было до стимуляции, когда у них проявлялись симптомы болезни Паркинсона", - говорит Дебора Масини, первый автор исследования.

Каким бы интригующим ни было это исследование, важно помнить, что результаты, полученные на мышах, не всегда переносятся на людей. В данном случае команда исследовала мышей, которые были сконструированы таким образом, что их нейроны реагировали на импульсы света и химические сигналы, что не является эффективным методом для человека. Однако теперь, когда оптимальные нейроны были идентифицированы, к ним можно будет применить метод DBS у людей.

Исследование было опубликовано в журнале Nature Communications.

анонсы и реклама
RTX 3070 Ti Aorus за копейки, по цене не Ti
Страшный обвал цен RTX 3070 - MSI дешевле 100 тр
-53000р на RTX 3080 - цена РУХНУЛА (с)
Еще одна 3080 даже дешевле - смотри цену
RTX 3070 заметно дешевле 100 тр
Rtx 3070 Gigabyte за неделю подешевела на 20%
Крутая 3060 Ti Gigabyte Aorus подешевела 2 раза
<b>Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта</b>

Источники: Университет Копенгагена
https://www.nature.com/articles/s41467-022-28075-4
 https://healthsciences.ku.dk/newsfaculty-news/2022/02/treatment-for-parkinsons-could-now-get-even-better/

#медицина #исследования #болезнь паркинсона #терапия
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Новое исследование американских ученых показало, что инфекция COVID-19 повышает риски развития психических расстройств
Экспериментальный метод лечения рака позволил двум пациентам оставаться здоровыми на протяжении 10 лет
Griffith University: Обитающие в носу бактерии могут быть причиной возникновения синдрома Альцгеймера
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Видеокарты дешевеют – некоторые модели NVIDIA в США уже стоят дешевле рекомендованной цены – HU
34
Виталик Бутерин готов к наступлению криптозимы и рассказал о преимуществах дешёвого Эфира
98
Курс Биткоина обвалился ниже $40 000, а эксперты ожидают падения ниже $30 000 в ближайшие недели
45
Портал Electronics Hub составил рейтинг самых критикуемых в мире технологических продуктов
2
Поставки видеокарт GeForce RTX 4000 будут массовыми – NVIDIA уже перевела TSMC $9 млрд
91
Xiaomi выпустила большой февральский сборник прошивок MIUI 12 и MIUI 12.5 для 58 актуальных смартфонов
2
Через сколько лет после покупки нужно менять видеокарту – GeForce GTX 1080 vs GeForce RTX 3050 от TG
16
На сайте AMD уже есть страница с характеристиками процессора Ryzen 7 5800X3D
35
AMD Ryzen 2000 не будет поддерживать приложения Android на Windows 11
38
Cyberpunk 2077: энтузиаст сравнил ИИ и физику в релизной версии игры и после обновления 1.5
6
Опубликован список смартфонов Xiaomi, которые получат обновление Android 13
1
Доходы майнеров обвалились из-за снижения курса Эфира – возврат вложений может затянуться до 31 мес
16
Центробанк неожиданно опубликовал законопроект о полном запрете криптовалюты на территории РФ
132
CAPCOM выпустит Street Fighter 6 и/или Resident Evil 4: Remastered в ближайшие дни
2
Житель французского города Мессанж случайно отключил мобильную связь и интернет в своём округе
6
В Intel перешёл из AMD крупный специалист по дискретной графике
29
Авторы стратегии Songs of Conquest, вдохновлённой «Героями Меча и Магии», опубликовали новые материалы по разработке
1
В диспетчере задач Windows 11 появился новый режим эффективности для отдельных процессов
9
В крупнейшем в мире литий-ионном хранилище энергии Vistra снова произошла авария - модуль на 100 МВт остановлен
17
Intel продемонстрировала видеокарту Arc Alchemist для настольных ПК
4

Популярные статьи

5 мужских инструментов с AliExpress для работы с электрикой и проводкой по низкой цене
8
Субвариант Omicron BA.2: что известно о новом о стелс-штаме
49
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 30 тысяч рублей: февраль 2022
10
SSD KingSpec M2 SATA 256 GB - бюджетный универсал
44
Обзор цифрового микроскопа с AliExpress за 13$
14
Противотанковая артиллерия Вермахта. Блицкриг
37
Как самостоятельно заменить термопасту в ноутбуке
27
Intel представила чипы Bonanza Mine для майнинга биткоинов и майнер мощностью 3600 Вт
10
Мои впечатления от игры Call of Juarez Bound in Blood. Часть первая
3
God of War: разбираю сюжет, механику игры и проблемы с производительностью
24

Сейчас обсуждают

ахахах
09:58
топы из карт нуль целых хер десятых только купят.Вон позапрошлые 2080ти по 100к очень мало кто покупал,а 30-то чем тут лучше.А 40 вообще небусь мрак будет
Поставки видеокарт GeForce RTX 4000 будут массовыми – NVIDIA уже перевела TSMC $9 млрд
V
09:56
z
God of War: разбираю сюжет, механику игры и проблемы с производительностью
Шешенбек Тант-Оглы
09:54
Позорные тапочки резиновые за 30 руб в фикс прайсе. Ты тоже нищеброд как и автор
God of War: разбираю сюжет, механику игры и проблемы с производительностью
Виталий Shokerxxx
09:52
а как разобрать ноут? с аккумом..я просто не в курсах).
Как самостоятельно заменить термопасту в ноутбуке
Airotciv
09:51
Так там речь о ноутбучной 1650 с 35W (и то 680M не обошла ее), это шило максимум может в FHD что-то выдавать на средних.
За NVIDIA GeForce RTX 4090 придётся выложить не менее $1500
Аноним24
09:50
Ну есть же те, кто покупают.убогую 3050 за 40 косарей. Хотя та вообще 15 тыщ должна стоить. У некоторых совсем мозгов нет, одни видюхи в голове. Они и купят 4090 по рекомендованной 2500$
Поставки видеокарт GeForce RTX 4000 будут массовыми – NVIDIA уже перевела TSMC $9 млрд
Oleg Ryabkov
09:48
+1 игра ссаная убогая дрянь, высер не стоящий не минуты игры.
God of War: разбираю сюжет, механику игры и проблемы с производительностью
Виктор Ясельник
09:48
Никто не будет переходить на X4 в таком случае. Сяоми вообще очень испортились - во первых качество плохое, 11 ноут сырой, тормозной , 680 Снап с трудом тянет 90Гц развёртку. Многие модели оказались х...
Смартфон Poco X4 Pro 5G выходит 28 февраля
vurdalakec
09:48
Календарь переверни, сейчас 2022 а не 2012.
GeForce RTX 40 и Radeon RX 7000 будут в 2-2,5 раза производительнее текущих видеокарт
Oleg Ryabkov
09:48
Поиграл на Боге войны, побуксовал на боссах, в один прекрасный момент переебал по клаве, повылетали кнопки, удалил это говно, и больше не хочу даже знать ее.
God of War: разбираю сюжет, механику игры и проблемы с производительностью
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем