Исследователи обнаружили специфичные нейроны, которые можно стимулировать для улучшения подвижности пациентов с болезнью Паркинсона

Исследователи из Университета Копенгагена выявили особый набор нейронов в стволовой части мозга, которые при стимуляции электрическими импульсами могут помочь улучшить подвижность пациентов с болезнью Паркинсона.

Исследователи из Университета Копенгагена обнаружили специфические нейроны мозга, которые можно стимулировать для улучшения подвижности пациентов с болезнью Паркинсона. Source University of Copenhagen реклама Поскольку от болезни Паркинсона пока нет лекарства, ее лечение направлено на уменьшение выраженности симптомов. В связи с тем, что болезнь характеризуется дефицитом дофамина, наиболее распространенное лечение включает в себя препараты, повышающие его уровень, но они становятся менее эффективными по мере прогрессирования болезни. Поскольку от болезни Паркинсона пока нет лекарства, ее лечение направлено на уменьшение выраженности симптомов. В связи с тем, что болезнь характеризуется дефицитом дофамина, наиболее распространенное лечение включает в себя препараты, повышающие его уровень, но они становятся менее эффективными по мере прогрессирования болезни.

С 1990-х годов для лечения болезни Паркинсона используется метод глубокой стимуляции мозга (DBS). Эта процедура включает в себя имплантацию тонких металлических проводов в мозг, которые посылают небольшие разряды электричества к определенным нейронам. Такая терапия снимает такие симптомы, как тремор, и даже может замедлить прогрессирование болезни.

Но один симптом, который DBS не удается улучшить, - это так называемое " застывание при ходьбе". Во время таких эпизодов люди сообщают, что их ноги словно приклеиваются к полу на мгновение, и эта пауза часто может стать причиной падений. Попытки использовать DBS для улучшения этой и других проблем с подвижностью не увенчались успехом, и это может быть связано с тем, что ученые не были точно уверены, на какую область мозга они должны воздействовать.

В новом исследовании ученые из Копенгагена поставили перед собой задачу найти оптимальную цель. Предыдущие исследования показали, что хорошим местом для поиска может быть педункулопонтинное ядро (ППЯ), область ствола мозга, которая посылает сигналы из мозга для активации движений тела.

Стимуляция глутаматергических нейронов в каудальной части педункулопонтинного ядра в стволе мозга приводит к восстановлению двигательной активности у мышей с выраженным синдромом Паркинсона. Source University of Copenhagen

В мышиных моделях болезни Паркинсона команда систематически воздействовала на различные области и типы клеток в ППЯ. Это помогло им определить группу возбудительных нейронов, которые были особенно перспективными.

"Когда мы стимулировали эти специфические нейроны в каудальной области ППЯ, животные смогли нормально передвигаться, на большие расстояния и с нормальной скоростью, в отличие от того, что было до стимуляции, когда у них проявлялись симптомы болезни Паркинсона", - говорит Дебора Масини, первый автор исследования.

Каким бы интригующим ни было это исследование, важно помнить, что результаты, полученные на мышах, не всегда переносятся на людей. В данном случае команда исследовала мышей, которые были сконструированы таким образом, что их нейроны реагировали на импульсы света и химические сигналы, что не является эффективным методом для человека. Однако теперь, когда оптимальные нейроны были идентифицированы, к ним можно будет применить метод DBS у людей.

Исследование было опубликовано в журнале Nature Communications.

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Источники: Университет Копенгагена

https://www.nature.com/articles/s41467-022-28075-4

https://healthsciences.ku.dk/newsfaculty-news/2022/02/treatment-for-parkinsons-could-now-get-even-better/